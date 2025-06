Vandali so poškodovali kopališče v Izoli, ki je prilagojeno invalidom. V Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) opozarjajo, da "gre za nedopusten in boleč napad na dostojanstvo, varnost in temeljne pravice posameznikov, ki že tako vsak dan živijo z omejitvami, ki si jih večina od nas težko predstavlja".

V Fihu ostro obsojajo vandalizem na plaži, ki je v celoti prilagojena osebam z mišičnimi distrofijami ter slepim in slabovidnim. Poudarjajo, da je tu eden redkih zunanjih bazenov ob Obali, ki je prilagojen za varen vstop invalidov.

Kopališče je pod Domom dva topola, s katerim upravlja Društvo distrofikov Slovenije. Neznanci so po poročanju medijev uničili ploščice na bazenu, poškodovali inventar, strgali senčna platna in poškodovali reševalni stolp. Zato je bazen, kjer potekajo tudi rehabilitacije, trenutno zaprt.

Storilce iščejo

Po podatkih Policijske uprave Koper so vandali uničevali v noči na soboto. "Neznanec je ponoči poškodoval inventar na plaži. Kolikšno škodo je z dejanjem povzročil pravni osebi iz Izole, še ugotavljajo," so povedali za STA.

Grob poseg v dostojanstvo oseb z invalidnostjo

Kot so poudarili v Fihu, to ni le poškodba infrastrukture. "To je poseg v eno izmed redkih možnosti, ki jih imajo osebe z invalidnostjo za varno, enakopravno in dostojanstveno doživljanje poletja in stika z morjem," so sporočili.

"Za mnoge ljudi je skok v morje samoumevna poletna radost. Za invalide pa pomeni obisk take prilagojene plaže pogosto edinstveno, dolgo pričakovano in težko dostopno izkušnjo, ki je vezana na posebno opremo, spremstvo in prilagojen dostop. Uničenje takega prostora pomeni več kot zgolj fizično škodo. Pomeni odvzem možnosti in občutka pripadnosti tistim, ki so že sicer pogosto potisnjeni na rob družbenega življenja," so navedli.

Napad na vrednote solidarnosti

Omenjeni vandalizem ostro obsojajo tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. "Gre za izjemno neodgovorno in škodljivo ravnanje, ki je poleg nesprejemljivega dejanja prizadelo ravno tiste, ki že sicer živijo z vsakodnevnimi ovirami in izzivi," so sporočili.

Takšna dejanja na ministrstvu, ki je pristojno za področje invalidov, ocenjujejo tudi kot napad na vrednote solidarnosti, vključevanja in dostojanstva najranljivejših v družbi. "Izolska plaža distrofikov ter slepih in slabovidnih je namreč eden redkih prostorov na Obali, ki s svojo prilagojeno infrastrukturo in dvigalom za invalide omogoča dostop do morja vsem, ne glede na telesne zmožnosti," so zapisali.

Vsem uporabnikom, ki so zaradi tega dogodka ostali brez pomembnega prostora za rekreacijo, rehabilitacijo in druženje, sporočajo, da bodo v dialogu z drugimi pristojnimi institucijami spremljali obnovo poškodovanega dela objekta. "Želimo si, da bo ta ponovno čim prej dostopen. Hkrati pozivamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do prostorov, prilagojenih ranljivim skupinam," so dodali.