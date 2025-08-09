Po presenečenju v Stožicah zdaj še v Kopru

Začel se je četrti krog 1. SNL. Bravo je v Stožicah vodil, a z igralcem manj izgubil z Aluminijem z 1:2. Radomlje so po štirih porazih le premagali Koper, v gosteh z 2:1. Vrh lestvice zasedajo Celjani, ki so v fantastični formi. Po Olimpiji in Luganu bodo v nedeljo skušali napolniti mrežo še Muri. Maribor bo prvič gostoval pod žarometi v Ajdovščini, kjer je v prejšnji sezoni vselej izgubil, Olimpija, ki jo v četrtek čaka tekma sezone v Albaniji, pa se pod vodstvom začasnega trenerja Ivana Senzena odpravlja k zadnjeuvrščenim Domžalam, ki imajo ta konec tedna razlog za zadovoljstvo. Bajni prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu jim bo napolnil blagajno z najmanj 1,7 milijona evrov.

1. SNL, četrti krog:

Sobota, 9. avgust:

Aluminij z igralcem več do preobrata v Stožicah

Emir Saitoski je z bele pike zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Aleš Fevžer Slovenski nogomet je konec tedna v znamenju podpisa pogodbe Benjamina Šeška, ki bo kariero nadaljeval v premier ligi pri Manchester Unitedu. Na dan, ko se je 22-letni Radečan prvič predstavil navijačem rdečih vragov, se je 1. SNL prevesila v četrti krog.

V Stožicah, kjer bo Šeško z reprezentanco na delu prihodnji mesec, ko bo četa Matjaža Keka v uvodnem dejanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 gostila Švedsko, sta igrala Bravo in Aluminij. Mladi ljubljanski klub se je spogleduoval s tretjo zaporedno zmago, s katero bi se zasidral v zgornji polovici razpredelnice. Na prvi nastop v rumenem dresu je na klopi čakal mladi hrvaški reprezentant Lovre Kulušić, ki ga je Bravu posodil zagrebški Dinamo. Kidričani so v tej sezoni zelo dobri na gostovanjih, na prejšnjih dveh tekmah so osvojili štiri točke.

Z drugim golom Martina Pečarja v novi sezoni so Bravaši povedli tik pred koncem prvega polčasa. Na začetku drugega dela se je tekma postavila na glavo. Gašper Jovan je po prekršku v kazenskem prostoru prejel drugi rumeni karton in moral predčasno v slačilnico. Emir Saitoski je z bele točke zadel za izenačenje na 1:1. V 74. minuti je debi v dresu Brava dočakal Kulušić. Zamenjal je Pečarja. Številčno premoč so Kidričani unovčili v 89. minuti. Po odbitku Uroša Likarja je žogo v mrežo zabil Wisdom Sule. Nigerijec, ki je v prejšnji sezoni igral za Koper, je prvič zadel v rdečem dresu in postavil končni izid 1:2.

Radomlje prekinile negativen niz s Koprom

Na Bonifiki sta se spopadla Koper in Radomlje. Slaviša Stojanović je kot trener Kopra doslej izgubljal le na evropskih in pokalnih tekmah, v 1. SNL, kjer je Primorce vodil na 15. srečanju, pa je bil do te sobote neporažen. Radomljani v prejšnji sezoni proti Koprčanom niso osvojili niti točke, trener Jugoslav Trenčovski pa je napovedal, da pričakuje najboljše predstave svojih varovancev čez tri, štiri mesece, ko bodo v popolnosti osvojili njegov sistem.

A so izvrstno odigrali že tokrat, še posebej prvi polčas, ko sta za presenetljivo vodstvo z 2:0 zadela Nino Kukovec in Matej Malenšek. Gostje so imeli štiri strele znotraj okvira vrat, domači nobenega. Pri Kopru je moral zaradi poškodbe v 29. minuti iz igre Nik Omladić. Drugi polčas je vendarle pripadel Koprčanom, upanje na preobrat je dal Deni Jurić, ki je v 73. minuti zadel za znižanje na 1:2. A je ostalo pri tem izidu.

Olimpija pred tekmo leta v Albaniji še v Domžalah

Benjamin Šeško se je v tujino kot najstnik podal iz domžalskega kluba. Foto: Guliverimage V nedeljo se bosta najprej ob 17.30 udarila Domžale in Olimpija. Zadnjeuvrščeni klub v tej sezoni ni osvojil še niti ene točke. Pod novim vodstvom, v ospredju so Hrvati, skuša popeljati klub do višjih položajev od tistih v prejšnji sezoni, ko so si rešili obstanek šele na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij, a za zdaj ni uspešen.

V boljšo voljo jih je zagotovo spravil prestop Benjamina Šeška v Manchester United, ki bo Domžalam po dveh zelo konkretnih zneskih, ki sta jih plačala Red Bull Salzburg in RB Leipzig, rumena družina pa je prejela več kot pet milijonov evrov, zagotovil nov milijonski zaslužek. Domžalam bo od rekordnega prestopa v zgodovini slovenskega nogometa kapnilo v blagajno najmanj 1,7 milijona evrov, kar bo prišlo še kako prav za nadaljevanje sezone, v kateri bodo skušali izbranci Emilia Millana doseči večje število točk.

Alex Tamm (Olimpija) je proti Egnatii v četrtek zapravil najstrožjo kazen. Ostalo je pri 0:0. Foto: Grega Valančič

Zmaji prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici po naporni četrtkovi evropski tekmi z Egnatio (0:0), na kateri so pod vodstvom začasnega stratega Ivana Senzena prikazali bistveno boljšo igro od tiste, ki je spremljala Olimpijo pod taktirko Jorgeja Simaa, manjkali pa so le zadetki. Lovili jih bodo v Domžalah, kamor prihajajo kot favoriti, vseeno pa morajo še kako razmišljati tudi o četrtkovi povratni tekmi v Albaniji, ki prinaša ogromen vložek.

Mariboru ne gre najboljše v Ajdovščini

V Ajdovščini se bodo drugič v zgodovini na tekmi Primorja prižgali žarometi. Ko so se prvič, so rdeče-črni ostali praznih rok proti Bravu (1:3), tokrat pa prihaja v prestolnico burje Maribor. V prejšnji sezoni so vijolice pod vodstvom Boštjana Cesarja dvakrat naletele na razigrane Ajdovce, kako pa se bo končal dvoboj v nedeljo zvečer?

Primorje je v prvi zgodovinski domači tekmi pod žarometi izgubil proti Bravo. Kako se bo razpletel dvoboj proti Mariboru? Foto: Aleš Fevžer

Maribor je po stresnem izpadu iz Evrope vrgel vse karte na 1. SNL. Proti Kopru (2:2) je bil uspešen le deloma, tokrat pa želi Tugbert Tanrivermis popeljati rezultatsko krivuljo Maribora še višje in osvojiti Ajdovščino. Če bi se nadaljeval črni mariborski niz na gostovanjih pri Primorju, bi se stolček turškega stratega že lahko nevarno zatresel.

Lahko poči celjska petarda tudi v mreži Mure?

V nedeljo zvečer bo svečano v Celju, saj bodo navijači grofov pozdravili evropske junake, ki so v četrtek v Švici pomendrali Lugano (5:0). Varovanci Alberta Riere so na zadnjih dveh tekmah počili dve petardi v gosteh, zdaj pa želijo izjemen strelski ritem nadaljevati še doma. V knežje mesto prihaja Mura, ki je v sezono vstopila s pomlajeno zasedbo, na treh tekmah pa osvojila zgolj točko.

Celjani so v četrtek navdušili z izvedbo v Thunu, kjer so Luganu zatresli mrežo kar petkrat. Foto: Guliverimage

Celjani napadajo četrto zaporedno zmago, prvič v 1. SNL bi lahko zaigral v celjskem dresu Matija Boben, Riera pa si zaradi ogromne prednosti s prve tekme v Švici lahko pred četrtkovim evropskim dvobojem v Celju celo privošči, da mu ni treba za vsako ceno spočiti vse najboljše. To pa ni najbolj prijetna novica za Muro, ki je izgubila zadnjih pet gostovanj na stadionu Z'dežele. Sodil bo najboljši slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.

1. SNL, četrti krog:

Sobota, 9. avgust:

Nedelja, 10. avgust:

Lestvica: