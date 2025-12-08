Hrvati začudeni, kaj se dogaja z Ljubljano #video

Posnetek tradicionalnega srbskega plesa s trubači na Prešernovem trgu v adventnem času je v hrvaški skupnosti na forumu Reddit sprožil burno razpravo tako med slovenskimi kot hrvaškimi uporabniki.

Avtor posnetka je provokativno zapisal, da se Slovenija spreminja v Srbijo, kar je očitno celo v adventnem času. "Pa ni samo en dan takšen (kot na posnetku). Takšen je vsak december. To je glavni trg v Ljubljani, Prešernov trg. Ko pridete po Čopovi ulici, slišite trubače, vidite ljudi, ki plešejo kolo, 150 metrov stran pa je srbsko veleposlaništvo z ogromno srbsko zastavo. Zanimivo bi mi bilo slišati vaše mnenje," je zapisal pod objavo.

Posnetek je požel številne burne odzive tako med Hrvati kot Slovenci, večinoma so bili odzivi negativni. Eden od uporabnikov pa je tudi opozoril, da se ljudje razburjajo za prazen nič in da trobenta ni izključno srbski inštrument. "Nič strašnega ni, če se ljudje zabavajo in plešejo, bog ne daj, da bi jim to pustili," je zapisal ta uporabnik.