Avtor:
Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
13.21

59 minut

Petek, 5. 12. 2025, 13.21

59 minut

Žan Karničnik uspešno prestal operacijo rame

Avtor:
Š. L.

Žan Karničnik | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni reprezentant in član Celja, Žan Karničnik, je po poškodbi rame, ki jo je staknil na tekmi s Koprom, v četrtek že uspešno prestal operacijo, so sporočili iz kluba.

Žan Karničnik si je konec novembra na tekmi 1. SNL proti Kopru poškodoval desno ramo. Kot so sporočili iz celjskega kluba, je po poškodbi rame že uspešno prestal operacijo in zdaj začenja z obdobjem rehabilitacije. 

Kapetan bo del zimskih priprav Grofov na Mallorci, na zelenice pa se vrača v spomladanskem delu. "Žaki, čimprejšnje okrevanje ti želimo!" so še dodali pri Celju.

Celjani so sicer v četrtek v osmini finala s porazom proti Olimpiji (0:1) izpadli iz boja za lovoriko, v prvi ligi pa jih v nedeljo čaka boj s Primorjem. Na lestvici imajo pred drugim Mariborom devet točk prednosti.

