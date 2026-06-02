Slovenski kegljač Žiga Požar do brona na svetovnem prvenstvu

Slovenska kegljaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Schwazu v Avstriji osvojila prvo medaljo. Zanimivo tekmovanje v sprintu na izpadanje se je za slovenski tabor končalo uspešno. Najuspešnejši je bil Žiga Požar, ki je osvojil bronasto medaljo.

Uvodoma je premagal Srba Mateja Tadića z 2:1 in se v drugem krogu spoprijel z drugim Slovencem Matejem Lepejem. Slednji je najprej odpravil Francoza Enza Kempfa z 2:0. Slovenski dvoboj se je končal z zmago mlajšega Žige Požarja v dodatni igri z 2:1 (118:112, 95:100, 19:17).

V četrtfinalu se je pomeril z izkušenim Madžarom Matejem Nemethom, ga premagal v dodatni igri z 2:1 (115:106, 99:101, 44:41) in si zagotovil najmanj bronasto kolajno. Njegov tekmec v boju za finale je bil Nemec Daniel Barth, ki pa je bil premočan in zmagal z 2:0 (102:108, 109:122).

V ženski konkurenci je Brigitte Strelec Juvančič proti Avstrijki Fioni Steiner zmagala z 2:0, naslednja tekmica, Čehinja Jana Braunova pa je bila zanjo pretrd oreh. Strelec Juvančič je izgubila z 0:2 (95:112, 94:107). Druga slovenska tekmovalka Marija Ahačič Premrl se je poslovila že v prvem krogu. Uspešnejša je bila Čehinja Nikola Portysova z 2:0.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo v sredo s tekmovanjem ženskih in moških v tandemu.