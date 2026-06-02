Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
2. 6. 2026,
19.18

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kegljanje Žiga Požar Matej Lepej Brigitte Strelec Juvančič Marija Ahačič Premrl

Torek, 2. 6. 2026, 19.18

22 minut

Svetovno prvenstvo v kegljanju (2026)

Slovenski kegljač Žiga Požar do brona na svetovnem prvenstvu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kegljanje, keglji, splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska kegljaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Schwazu v Avstriji osvojila prvo medaljo. Zanimivo tekmovanje v sprintu na izpadanje se je za slovenski tabor končalo uspešno. Najuspešnejši je bil Žiga Požar, ki je osvojil bronasto medaljo.

Uvodoma je premagal Srba Mateja Tadića z 2:1 in se v drugem krogu spoprijel z drugim Slovencem Matejem Lepejem. Slednji je najprej odpravil Francoza Enza Kempfa z 2:0. Slovenski dvoboj se je končal z zmago mlajšega Žige Požarja v dodatni igri z 2:1 (118:112, 95:100, 19:17).

V četrtfinalu se je pomeril z izkušenim Madžarom Matejem Nemethom, ga premagal v dodatni igri z 2:1 (115:106, 99:101, 44:41) in si zagotovil najmanj bronasto kolajno. Njegov tekmec v boju za finale je bil Nemec Daniel Barth, ki pa je bil premočan in zmagal z 2:0 (102:108, 109:122).

V ženski konkurenci je Brigitte Strelec Juvančič proti Avstrijki Fioni Steiner zmagala z 2:0, naslednja tekmica, Čehinja Jana Braunova pa je bila zanjo pretrd oreh. Strelec Juvančič je izgubila z 0:2 (95:112, 94:107). Druga slovenska tekmovalka Marija Ahačič Premrl se je poslovila že v prvem krogu. Uspešnejša je bila Čehinja Nikola Portysova z 2:0.

Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo v sredo s tekmovanjem ženskih in moških v tandemu.

Kegljanje, keglji, splošna
Sportal Slovenska dvojica na kegljaškem SP na sedmem mestu
kegljanje Žiga Požar Matej Lepej Brigitte Strelec Juvančič Marija Ahačič Premrl
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.