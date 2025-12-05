Albert Riera o vlogi selektorja Slovenije: "Na koncu moraš prepričati njih"

Nogometaši Olimpije so na četrtkovi tekmi osmine pokala Slovenije z 1:0 premagali Celje, ki se je tako poslovilo od tekmovanja. A še bolj kot o sami tekmi se je po srečanju govorilo o možnostih, da bi strateg Celje Albert Riera prevzel mesto selektorja Slovenije.

Nogometaši Olimpije so si izborili zadnjo četrtfinalno vozovnico v nogometnem pokalu Pivovarne Union. Ljubljančani so na stadionu Stožice v osmini finala premagali branilce naslova iz Celja z 1:0 (0:0), edini gol na tekmi pa je dosegel Jan Gorenc v 53. minuti. Albert Riera se je tako s svojimi varovanci poslovil od možnosti naslova tudi v pokalnem tekmovanju in bo tako zdaj vse sile usmeril proti domačemu prvenstvu, še bolj pa proti konferenčni ligi.

Po slovesu Matjaža Keka od mesta selektorja Slovenije pa že nekaj časa odzvanja mnenje nekaterih, da bi bil ravno Španec primeren za naslednjega stratega na klopi slovenske članske izbrane vrste. O tem je po srečanju spregovoril tudi Riera. "Zdaj v tem položaju lahko govorim, ker spoštujem kolega, ki je bil pred tem selektor, saj dejansko reprezentanca nima trenerja. Če bi mi prej zastavili to vprašanje, ne bi mogel govoriti. Zdaj se je položaj spremenil, saj se je mesto sprostilo. Moj predsednik je včeraj rekel, da je to nekaj, kar klub sprejme, ker misli enako kot jaz, da želimo pomagati Sloveniji v nogometu," so besede na novinarski konferenci po srečanju zapisali na MMC.

Valerij Kolotilo

Predsednik jasno izrazil svoj "da"

Svoje jasno in glasno strinjanje je namreč že pred tem z morebitnim prevzemom selektorskega mesta Riere izrazil predsednik Celja Valerij Kolotilo. "Zelo pametno bi bilo, če bi Slovenija izkoristila to možnost in bi na NZS Alberta postavili za selektorja članske reprezentance. Nič ne bi imel proti, prav nasprotno. Vsi skupaj delujemo v dobro slovenskega nogometa, želimo, da se slovenski nogomet razvija. In za nas bi bila čast, da bi lahko na tak način pomagali Sloveniji," je njegove besede povzela Ekipa.

Riera je zatem še poudaril, da je ob vsem dogajanju v prvi vrsti potrebno poslušati igralce. "Kdo bo odločal o tem, kdo bo selektor? Imate predsednika zveze, različne direktorje, ljudi, ki morajo odločati. V mojem primeru, morda zato, ker sem bil igralec in čutim te stvari, kaj igralci hočejo, mislim, da morajo poslušati igralce. To je vse, kar lahko rečem, ostalo ni v mojih rokah. Če pride do situacije, da se lahko pogovorimo, lahko izrazim svoje misli in mnenje ter način, kako bom ravnal. Ampak ponavljam, zame je ključno prisluhniti igralcem, ki so vključeni. Kapetanu, zrelejšim igralcem, ki so bolj vključeni v reprezentanco. Na koncu moraš njih prepričati," besede Majorčana navaja MMC.

"Ne mislim, da je to odločitev, ki jo lahko sprejme samo en človek, ne. To je odločitev, ki jo moramo sprejeti vsi skupaj, in potem seveda sledi pogovor. Ampak z naše strani, ponavljam, sem odprt. Sem odprt. S tem želim reči, da še ni nič odločeno, ampak moj klub je naredil prvi korak, ker so odprti, in to je nekaj, kar resnično cenim, ker mi zaupajo," je še dodal 43-letni strokovnjak, ki je pred dnevi s Celjem podaljšal pogodbo do leta 2028.

