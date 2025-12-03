Matjaž Kek se je v začetku tega tedna tudi uradno po sedmih letih poslovil od vodenja slovenske nogometne izbrane vrste. Po slovesu od mesta selektorja se je v pogovoru za Sportske novosti med drugim razgovoril o možnosti prevzema Dinama.

S prvim decembrom se je v ponedeljek uradno končalo delo selektorja Matjaža Keka na klopi slovenske izbrane vrste. Na Nogometni zvezi Slovenije so se 64-letnemu Mariborčanu iskreno zahvalili za opravljeno delo in vse dosežke, ki jih je reprezentanca dosegla v času njegovega vladanja. Kmalu po tem, ko je Kek postal prost, so svoje lovke stegnili na Hrvaškem, kjer se je Slovenca v zadnjem obdobju omenjalo kot morebitnega novega trenerja Dinama.

"Ni bilo stika, tega ne bi sprejel, ker sem bil selektor svoje države. To je prva stvar in druga stvar: Dinamo ima trenerja, človeka, ki ga izjemno spoštujem iz več razlogov, ne le nogometnih," je v Sportskih novostih o morebitnem stiku z Zvonimirjem Bobanom odgovoril Kek in nadaljeval, zakaj se o trenutni situaciji pri Modrih ne želi pogovarjati s sedmo silo.

"Medtem ko sem bil selektor, se nisem hotel z nikomer pogovarjati, niti si nisem dovolil, da bi stopil v stik z nikomer, čeprav berem novinarske zgodbe, to je povsem normalno in sestavni del našega življenja. Dinamo ima trenerja, kakšen človek bi bil, če bi o tej temi začel javno govoriti. Mario Kovačević opravlja svoje delo, drugi bodo sodili, kako ga opravlja, ampak vem, kako bi se počutil, če bi me nekdo nenehno poskušal razumeti in mi metal stvari. Ne, o Dinamu ne bom veliko govoril," je dejal Kek za hrvaški medij.

"Torej, nikoli nisem bil v kontaktu z nikomer, dokler sem bil trener in niti zdaj se ne maram pojavljati v teh zgodbah. Dinamo kot klub, kot institucija in kot sveti kraj, kot bi rekli, ima trenerja, ki se vsak dan bori in poskuša doseči rezultate na svoj način. Z moje človeške strani bi bilo zelo nekorektno, da bi karkoli komentiral ali sploh razmišljal o tem. Vem, kako sem se počutil, ko so me menjali vsak tretji dan," je bil še jasen Kek.

Veseli se obračuna Rijeke in Celja

Potem je nekaj besed namenil tudi svojemu nekdanjemu klubu Rijeki. Veliko pozornosti na Hrvaškem namreč že zdaj pleni obračun konferenčne lige, ki bo na Reki na sporedu 11. decembra, ko bo tam gostovalo Celje z Albertom Riero. "Bliža se derbi s Celjem, dva trenerja se zelo dobro poznata. Zelo spoštujem Sancheza, še posebej Alberta Riero. V Celju dela čudeže. Veselim se tega," je za Sportske novosti dejal Kek. In komu daje prednost? "O tem ne bi govoril. Rijeka je moj klub in Celje zelo spoštujem. Odgovor bom obdržal zase."

Kaj pa zdaj?

Slovenijo je v dveh ločenih časovnih intervalih skupno vodil krepko desetletje! Njegov prvi mandat je trajal štiri leta (2007–2011), v tem obdobju pa je Slovenijo v treh kvalifikacijskih ciklusih (EP 2008, SP 2010 in EP 2012) popeljal enkrat na veliko tekmovanje. Kaj Keka čaka zdaj? "Od slovesa je minilo res malo časa. Sem nogometni človek, to je moje celo življenje, v profesionalnem nogometu sem od 17. leta. Stavka "Zdaj si bom vzel odmor" sploh ne razumem. Kaj to pomeni? Poleg tega delo selektorja reprezentance ni vsak dan, ne morem reči, da umiram od utrujenosti. Zelo sem vesel, kako lepo sem se poslovil od igralcev in Nogometne zveze Slovenije, veliko poudarjam pravičnost in medsebojno spoštovanje, dobro komunikacijo, ker je preveč negativnosti. Nisem več v najmlajših letih, čeprav mi energija ni problem. Bomo videli, v katero smer bom šel naprej," si vrata pušča odprta nekdanji selektor.

Vrhunec njegovega dela je bilo zanj zadnje evropsko prvenstvo. "Po 14 letih se je Slovenija uvrstila na veliko tekmovanje in tam ni samo sodelovala, ampak je tudi igrala. Imeli smo nasprotnike, ki so bili vsaj za nivo nad nami, a smo igrali pogumno v svojem slogu in dosegli zgodovinski rezultat z uvrstitvijo v osmino finala. Enajstmetrovke so enajstmetrovke, včasih jih lahko streljaš, drugič ne ... Zame je še posebej pomembno, da je bila na teh naših tekmah celotna slovenska nogometna skupnost. Kar se je zgodilo v Sloveniji, se je že zgodilo, ker je naša baza takšna, kot je. Bil je upad z rezultati, ki so bili šibkejši od pričakovanih. Kakšen trener bi bil, če ne bi prevzel odgovornosti."

"Verjamem, da je ekipa dobro selekcionirana, da je pripravljena na dober rezultat. Ali je realno, da se Slovenija vsaki dve leti uvrsti na veliko tekmovanje, to je vprašanje. Seveda je bila moja želja večja od tretjega mesta v težki skupini zadnjih kvalifikacij. Nezadovoljstvo z rezultatom me je spodbudilo, da nisem podpisal nove pogodbe, sestanek z vodilnimi ljudmi zveze na to temo je trajal zelo kratko. Zdaj sem največji navijač Slovenije in želim vse najboljše človeku, ki bo zasedel mesto selektorja," je še dodal Mariborčan.

