Ko je postalo jasno, da Matjaž Kek ne bo podaljšal sodelovanja z Nogometno zvezo Slovenije, se je končalo najdaljše obdobje neprekinjenega vodenja slovenske reprezentance. Padel je rekord. Mariborčan je vodil Slovenijo v dveh različnih časovnih obdobjih, v drugem pa na vročem stolčku sedel kar sedem let zapored. Doživljal je vzpone in padce, rezultati in dosežki so nihali, ob njegovem odhodu pa se več kot spodobi, da se spomnimo najlepših prigod, ob katerih so navijači noreli od sreče. Teh pa po letu 2018 na srečo ni bilo malo.

Slovenija je novega selektorja nazadnje dobila konec leta 2018. Vrnil se je Matjaž Kek, ki je pred tem vrsto let blestel na Reki ter si izklesal status najbolj priljubljenega in spoštovanega Slovenca na Hrvaškem. Kmalu mu je uspelo s svojim znanjem, taktičnimi prijemi in dovršeno retoriko razvajati tudi slovenske navijače.

Da je Slovenija zmožna premagovati tudi tekmece iz najvišjega ranga, je članska reprezentanca prvič po vrnitvi Matjaža Keka na položaj selektorja dokazala 6. septembra 2019. Takrat je Slovenija v kvalifikacijah za Euro 2020 v Stožicah z 2:0 premagala močno Poljsko, pri kateri je kapetanski trak nosil zvezdnik Robert Lewandowski.

Nepozabno slavje slovenskih nogometašev v kvalifikacijah za Euro 2020 po dramatični zmagi nad Izraelom (3:2), ko je v zadnji minuti v polno zadel Benjamin Verbič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V polno sta merila Aljaž Struna in Andraž Šporar, prekrasni dnevi pa so se nadaljevali še z domačo zmago nad Izraelom (3:2), ko je Slovenijo do treh točk z zadetkom v zadnji minuti popeljal Benjamin Verbič. Nadaljevanje kvalifikacij za Euro 2020 je bilo žal manj uspešno, Slovenija je na zadnjih štirih tekmah kar trikrat izgubila. Prisotno je bilo veliko nihanja.

Slovenija prvič in za zdaj zadnjič najboljša v skupini

Sledil je nov izziv. Matjaž Kek je prvič vodil Slovenijo v ligi narodov in izziv opravil z odliko. Jesen leta 2020 je prinesla zgodovinski podvig slovenske reprezentance, saj je po remiju na gostovanju v Grčiji (0:0), kjer je blestel kapetan Jan Oblak, v skupini prehitela vse tekmece. Tako Grčijo, Kosovo kot tudi Moldavijo.

Veselje slovenskih nogometašev in razočaranje Grkov po sladkem remiju (0:0), s katerim si je Kekova četa v ligi narodov leta 2020 priborila prvo mesto. Foto: Sportida

Tako je prvič in za zdaj zadnjič v skupinskem delu tekmovanja, ki poteka pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa), osvojila prvo mesto, hkrati pa ni doživela niti enega poraza. Nagrada je bila prikupna. Napredovala je v višji rang, v drugo najmočnejšo druščino lige narodov.

V žal praznih Stožicah je padla zvezdniška Hrvaška

Matjaž Kek je kot selektor Slovenije podiral številne mejnike. Spomladi 2021 mu je uspel še eden, ki je zelo odmeval v nogometnem svetu. Slovenija je namreč prvič premagala tradicionalno neugodno tekmico. V Stožicah, ki so bile zaradi pandemije covida-19 žal prazne, je padla zvezdniška Hrvaška na čelu z Luko Modrićem. Južni sosedi, takrat aktualni svetovni podprvaki, so izgubili z 0:1, edini zadetek pa je dosegel Sandi Lovrić. In to prav na tekmi, na kateri je premagal svojega velikega vzornika Modrića.

Sandi Lovrić je v Ljubljani premagal svojega vzornika Luko Modrića, Slovenija je prvič v zgodovini premagala Hrvaško! Foto: www.alesfevzer.com

Nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022 ni postreglo z želenimi rezultati. Preveč je bilo spodrsljajev, da bi se lahko Slovenija resneje vmešala v boj za najvišja mesta. Vseeno se je 8. oktobra 2021 znova pisala zgodovina. Kekova četa je z lahkoto v gosteh odpravila Malto.

Ko je Slovenija visoko premagala Malto, se je prvič med strelce na reprezentančni tekmi vpisal mladi Benjamin Šeško. Foto: Reuters

Zmagala je s 4:0, na seznam strelcev pa se je vpisal tudi takrat šele 18-letni Benjamin Šeško. Pozneje je postal eden najbolj prepoznavnih mladih napadalcev na svetu, ki ga je poleti za 85 milijonov evrov kupil Manchester United, Na Malti sta za Slovenijo v polno zadela še Josip Iličić (dvakrat) in Andraž Šporar.

Evrogol Šeška, ki je obnorel nogometni svet

Slovenija je leta 2022 prvič sodelovala v ligi narodov v drugem najmočnejšem rangu. Ples kroglic ji je namenil zahtevne tekme. Srbijo, Norveško in Švedsko. Vseeno je Kekova četa mešala štrene favoritom, na koncu pa prehitela Švede in si zagotovila obstanek. Edino zmago v ciklusu je dočakala 24. septembra 2022, ko je v Stožicah padla Norveška (2:1), Benjamin Šeško pa je zasenčil svojega vzornika Erlinga Haalanda.

Veselje Benjamina Šeška po nepozabnem evrogolu, ki ga je dosegel leta 2022 na gostovanju na Švedskem. Foto: AP / Guliverimage

Le nekaj dni pozneje je obnorel Evropo še s prekrasnim volejem na Švedskem (1:1), ki spada med najlepše zadetke slovenskega reprezentančnega nogometa vseh časov.

Slovenija znova na velikem tekmovanju

Kvalifikacije za Euro 2024 so popeljale Slovenijo do evropske pravljice. Kekovi varovanci so jih začinili s številnimi zmagami, med katerimi je izstopal tudi nov mejnik. Prvič v zgodovini je Slovenija v gosteh zmagala na Otoku.

Veselje Adama Gnezde Čerina po zadetku v Belfastu Foto: Reuters

Anglije, Škotske in Walesa ji ni še nikoli uspelo premagati v gosteh, Severno Irsko pa je, in to v četrtem poskusu. Zadetek, ki je Sloveniji zagotovil tri dragocene točke, je v Belfastu po izjemni izvedbi prostega strela dosegel Adam Gnezda Čerin.

Slovenija je v kvalifikacijah za Euro 2024 izkoristila drugo zaključno žogico. V Köbenhavnu (1:2) je naletela na pretrd oreh, v zadnjem krogu pa je s pomočjo razprodanih Stožic ugnala Kazahstan (2:1) in si priborila vozovnico za Euro 2024.

Slovenija je po zmagi nad Kazahstanom leta 2023 še dolgo v noč proslavljala uvrstitev na Euro 2024. Foto: Jure Banfi

Junak srečanja je postal Benjamin Verbič. V 86. minuti je z velemojstrskim zadetkom dvignil na noge več kot 16 tisoč navijačev, Slovenija je zmagala z 2:1, nato pa pozno v noč proslavljala prvo uvrstitev na veliko tekmovanje po sušnem poldrugem desetletju.

V Stožicah padla tudi Portugalska

Slovenija se je pred Eurom 2024 na prijateljskem srečanju pomerila tudi s Portugalsko. V Ljubljani je tako prvič gostoval superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki pa mu po srečanju ni bilo do smeha.

Cristiano Ronaldo je lani Stožice zapuščal zelo razočaran. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenci se niso ustrašili zvezdniške zasedbe Portugalske, ampak z zadetkoma Adama Gnezde Čerina in Timija Maxa Elšnika dosegli odmevno zmago (2:0). To je bil eden najlepših nogometnih praznikov v Stožicah.

Pravljični prizori Slovencev v Nemčiji

Sledili so najlepši tedni slovenskega nogometa, podprti z rekordno invazijo navijačev in vseh, ki niso hoteli za nič na svetu zamuditi prvovrstnega užitka, druženja z evropsko elito na udobnih nemških stadionih. Zanimanje navijačev je bilo izjemno, zato je o prejemnikih vstopnic odločala kar loterija. Prvič na Euru 2024 je tako slovenska pesem iz več tisočerih grl ponosno odmevala v Stuttgartu.

Slovenijo je v Stuttgartu spremljalo krepko čez deset tisoč navijačev. Foto: Reuters

Slovenija je Euro odprla proti stari znanki Danski. Ni se začelo najbolje, Skandinavci so povedli, a je nato Erik Janža s projektilom utišal privržence rdeče-belih. Slovenija je vrnila udarec, izenačila na 1:1 in odprla Euro z veliko točko.

V zgodovini slovenskega športa še ni bilo dogodka, ki bi v tujini na stadionu združil več kot 20 tisoč slovenskih navijačev. Dvoboj med Slovenijo in Srbijo na čudoviti Allians Areni v Münchnu, enem najbolj cenjenih stadionov v Evropi, je poskrbel za ta čarobni trenutek.

Žan Karničnik je z zadetkom v Münchnu obnorel več kot 20 tisoč slovenskih privržencev. Foto: Reuters

Dišalo je po fantastičnem uspehu, saj je Slovenija po zaslugi Žana Karničnika dolgo vodila z 1:0. Tako je bilo vse do zaključka sodnikovega podaljška, nato pa je Srbe praktično v zadnji sekundi poraza rešil Luka Jović. Tako je Slovenija še drugič zapored na Euru remizirala z 1:1.

Na zadnji tekmi skupinskega dela Eura je imela opravka z najtežjim tekmecem. Anglija kljub plejadi zvezdniških imen ni zmogla niti enkrat prebiti slovenskega zidu. Matjaž Kek je v nasprotju s prejšnjimi tekmami na Euru tokrat sprejel pragmatično odločitev. Slovenski napad je trpel, priložnosti ni bilo veliko, Jan Oblak pa je mrežo ohranil nedotaknjeno.

Slovenija je proti Angliji mrežo ohranila nedotaknjeno (0:0) in osvojila želeno točko, s katero si je zagotovila napredovanje. Foto: Reuters

V Kölnu ni bilo zadetkov (0:0), Slovenija pa je proslavljala zlata vredno točko, s katero si je zagotovila zgodovinski uspeh, preboj v izločilni del.

Vrtiljak čustev v Frankfurtu, Slovenija namučila Portugalsko

Slovenija se je v osmini finala pomerila s Portugalsko. To je nekaj mesecev prej premagala na prijateljski tekmi v Ljubljani. Dvoboj v Frankfurtu je iz navijačev izvabil različna čustva. Začelo se je z junaškim odporom slovenske obrambe, nadaljevalo s spornim kazenskim udarcem, v katerem je Jan Oblak prekrižal načrte Cristianu Ronaldu in ga dobesedno spravil v solze, sledila pa je priložnost, ki jo bo Slovenija, najbolj pa Benjamin Šeško, sanjala še dolgo.

Veselje slovenskih nogometašev, ki so po tem, ko je Jan Oblak ubranil 11-metrovko Cristianu Ronaldu, hiteli v objem kapetanu. Foto: Reuters

V zadnjih minutah podaljška se je sam odpravil proti vratarju, a je Diogo Costa prebral njegovo namero, z nogo preprečil zadetek, nato pa se izkazal še pri izvajanju 11-metrovk. Tako je v Frankfurtu vendarle izostala senzacija. Slovenija je končala pot na Euru 2024 in se ponosno vrnila v domovino, selektor Matjaž Kek pa je lahko užival v vlogi junaka.

Slovenija uresničila cilj v podaljšku

Po neprepričljivih nastopih v četrti izvedbi lige narodov, v kateri je Slovenija prehitela le svojo najljubšo stranko Kazahstan, je Kekovo četo čakal popravni izpit. Sledili sta tekmi proti Slovaški, na katerih je iskala pot do obstanka v drugi najmočnejši skupini lige narodovo. V Bratislavi ni bilo zadetkov (0:0), tri dni pozneje pa je v Ljubljani po podaljšku padla Slovaška z 1:0.

Slovenija je po hudem boju le premagala Slovaško in si zagotovila obstanek v B-skupini lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

Dvoboj je v 95. minuti odločil Adam Gnezda Čerin, Slovenija pa je tako izpolnila minimalni cilj, ki si ga je zadala pred začetkom tekmovanja.

Zadnje zmage se je razveselil v Celju

O tem, da je znal Matjaž Kek premikati mejnike, bi lahko veliko povedale tudi države, zrasle na pogorišču nekdanje Jugoslavije. Ko sta se poleti Slovenija ter Bosna in Hercegovina pomerili na prijateljskem dvoboju v sončnem Celju, na tribunah pa ni manjkalo privržencev gostov, je Kekova zasedba zmagala z 2:1. Prvič v zgodovini je padla BiH, v polno sta za Slovenijo merila Benjamin Verbič in Andres Vombergar.

Slovenija je zadnjo zmago pod vodstvom Matjaža Keka proslavljala poleti v Celju nad Bosno in Hercegovino. Foto: Jure Banfi

Kek je tako kot selektor po Srbiji, Hrvaški, Kosovu in Črni gori prvič premagal še BiH. Jugoslovanska zbirka pa vendarle ni bila popolna, izostala je zmaga nad Severno Makedonijo, ki mu je v kvalifikacijah za Euro 2020 povzročala nemalo težav.

V almanahih bo tako ostalo zapisano, da je Matjaž Kek kot selektor svojo zadnjo zmago dočakal 10. junija 2025. Sledile so namreč kvalifikacije za SP 2026, v katerih se Slovenija ni najbolj izkazala. Štirikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila. Osvojila je končno tretje mesto, krepko pa zaostala za Švico in Kosovom, proti katerima ni dosegla niti enega zadetka.

Ni manjkalo veliko, pa bi Slovenija v zadnjem krogu kvalifikacij za SP 2026 po zaslugi zadetka Timija Maxa Elšnika premagala Švedsko. Skandinavci so v zadnjih minutah le izenačili na 1:1, Kekova četa pa je tekmovanje končala s štirimi točkami. Foto: Guliverimage

V polno je merila le na tekmah s Švedsko, ki jo konec marca 2026 čakajo dodatne kvalifikacije za SP 2026. Takrat bo Slovenija že vedela, kdo bo novi selektor, saj bo izbrano vrsto čakala prva reprezentančna akcija v letu 2026. Zdaj so tako oči uprte v Nogometno zvezo Slovenije (NZS), pred katero je še kako odgovoren izbor novega selektorja.