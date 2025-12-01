"S 30. novembrom se je iztekla pogodba selektorja članske reprezentance Matjaža Keka. Predsednik Nogometne zveze Slovenije in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje zaključi," se glasi sporočilo Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je s tem potrdila, kako Matjaž Kek ne bo več vodil slovenske izbrane vrste. Tako se začenja postopek izbire novega selektorja. Za Keka se sicer zanimajo na Hrvaškem, na vroči stolček zagrebškega Dinama naj bi ga želel pripeljati legendarni Zvonimir Boban.

"Veseli" december se je začel z udarno novico Nogometne zveze Slovenije, kako se Matjaž Kek po sedmih letih dokončno poslavlja od položaja selektorja slovenske reprezentance. Krovna zveza se je ob tej priložnosti 64-letnemu Mariborčanu iskreno zahvalila za opravljeno delo in dosežke, ki bodo za vedno zapisani v zgodovino slovenske reprezentance.

Matjaž Kek je lani popeljal Slovenijo na evropskem prvenstvu do izločilnih bojev. Njegovi izbranci so v osmini finala namučili Portugalsko in izpadli šele po izvajanju 11-metrovk. Foto: Guliverimage

"Po dolgem času je bila slovenska nogometna reprezentanca znova trdno del evropskega nogometnega zemljevida in v družbi najboljših reprezentanc. Posebej cenimo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in v Nemčiji," je zapisala krovna zveza, ki jo zdaj čaka zelo odgovoren izziv. Izbrati bo morala namreč Kekovega naslednika, ki se bo spopadel z novimi izzivi in skušal postati prvi selektor po Srečku Katancu in Matjažu Keku, ki bi popeljal Slovenijo na veliko tekmovanja. Za začetek čakajo Slovenijo prihodnje leto nastopi v ligi narodov, nato pa bi bodo prišle na vrsto že kvalifikacije za Euro 2028.

Reprezentanco je še vedno vodil Slovenec

Kdo pa bo nasledil Keka? Božično-novoletni prazniki bi bili lahko še kako pestri. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v obdobju državne samostojnosti zagovarjala odločitev, da je potrebno zaupati domači stroki. Tako so odgovorni položaj selektorja članske reprezentance opravljali zgolj slovenski trenerji.

ANKETA Ali bi radi videli, da bi slovensko nogometno reprezentanco prvič v zgodovini vodil tujec? Da + 63,07 % 111 glasov

Ne + 36,93 % 65 glasov Oddanih 176 glasov

Nogomet je ostal tako ena zadnjih trdnjav, saj so v drugih najbolj priljubljenih moštvenih športih, denimo košarki, rokometu, odbojki ali hokeju na ledu, na selektorski položaj že postavljali tujce. V nogometu niso posegali za takšno prakso.

Srečko Katanec in Matjaž Kek sta Slovenijo popeljala na obe veliki tekmovanji. Foto: Saša Pahić Szabo

Poleg rekorderja Keka, ki je vodil Slovenijo na največjem številu tekem, so se z odgovorno vlogo selektorja spopadli še Bojan Prašnikar, dr. Zdenko Verdenik, Srečko Katanec, Branko Oblak, Slaviša Stojanović, Tomaž Kavčič in Igor Benedejčič. Slednji je pred dobrimi sedmimi leti vskočil le kot začasna rešitev in vodil reprezentanco le na dveh tekmah, nato pa ga je nasledil prav Kek.

Slovenijo popeljal na SP 2010 in Euro 2024

Mariborčan je pustil ogromen pečat v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. Slovenijo je v dveh ločenih časovnih intervalih skupno vodil krepko desetletje! Njegov prvi mandat je trajal štiri leta (2007 – 2011), v tem obdobju pa je Slovenijo v treh kvalifikacijskih ciklusih (EP 2008, SP 2010 in EP 2012) popeljal enkrat na veliko tekmovanje. Nogometaši s podobo Triglava na dresih so se družili z elito na SP 2010, takrat je bila dosežena tudi zgodovinska zmaga nad Alžirijo. Za zdaj edina, kar se tiče nastopov Slovenije na velikih tekmovanjih.

Veselje slovenskih nogometašev po zmagi nad Alžirijo na SP 2010. Foto: Aleš Fevžer

Drugi Kekov mandat je bil še daljši, saj se je na vroči stolček vrnil ob koncu leta 2018. Tokrat je bil kanček manj uspešen, a je Slovenijo vseeno znova dvignil na noge, ko jo je odpeljal na veliko tekmovanje in poskrbel za rekordne invazije in selitve navijačev na nemške stadione. V štirih kvalifikacijskih ciklusih (EP 2020, SP 2022, EP 2024 in SP 2026) mu je tokrat uspelo priigrati dragoceno vstopnico enkrat.

Matjaž Kek je tako kot selektor večkrat dokazal, kako zna krmariti med vzponi in padci, uspehi in razočaranji, še v vsakem obdobju, ko je bil selektor, pa je popeljal reprezentanco na veliki oder. Obenem pa je tudi vselej, ko se je uvrstil na veliko tekmovanje, v naslednjih kvalifikacijah doživel neuspeh.

Nepozabni prizori s tekme Eura 2024 med Slovenijo in Srbijo, ki si jo je v Münchnu v živo ogledalo več kot 20 tisoč slovenskih navijačev. Foto: Guliverimage

Tako je bilo tudi v izgubljenem boju za SP 2026. Izbrana vrsta je pod njegovim vodstvom že kazala izjemne predstave, po drugi strani pa je bil zadnji ciklus neuspešen. To jesen marsikaj ni delovalo. Odkar je postal Kekov pomočnik Hrvat Fausto Budicin, Slovenija denimo sploh še ni zmagala.

NZS bo izpeljala postopek brez pritiska

Milenko Ačimović je direktor reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) in tesno sodeluje s predsednikom Radenkom Mijatovićem. Foto: Jure Banfi O tem, kdo bo nov selektor, bo odločalo vodstvo krovne zveze na čelu s predsednikom Radenkom Mijatovićem in direktorjem reprezentanc Milenkom Ačimovićem. "Naslednji zbor reprezentance je predviden 23. marca 2026, zato bomo na Nogometni zvezi Slovenije postopek izbire novega selektorja izpeljali brez časovnega pritiska in z vso skrbnostjo, ki jo takšna odločitev zahteva. Matjažu Keku želimo veliko uspeha na njegovi nadaljnji trenerski in osebni poti," je krovna zveza sporočila, kako se bo postopka izbire novega selektorja lotila preudarno, a hkrati brez časovnega pritiska.

Ker bo naslednja reprezentančna akcija predvidena šele za zadnji teden marca 2026, ko bodo po evropskih zelenicah potekali dvoboji dodatnih kvalifikacij za SP 2026, slovensko izbrano vrsto pa čakajo prijateljski dvoboji, ima NZS na voljo še nekaj mesecev, da najde skupen jezik z bodočim selektorjem.

Boštjan Cesar je nekajkrat že nadomeščal Matjaža Keka in se "preizkusil" v vlogi selektorja Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida

V medijih se že pojavlja kar nekaj kandidatov. Že po domačem porazu s Kosovom se je veliko razpredalo o Boštjanu Cesarju, nekdanjem pomočniku Matjaža Keka, ki se je nato odločil za izziv v klubskem nogometu, kjer pa z Mariborom ni dosegal želenih rezultatov. Morda pa se krovna zveza revolucionarno prvič odloči celo za sodelovanje s tujim strokovnjakom? Španec Albert Riera, ki dosega imenitne rezultate s Celjem in je najbolj vroči trener na sončni strani Alp, je denimo večkrat poudaril, kako se je navezal na slovenski nogomet in bi z veseljem sodeloval z najboljšimi igralci, kar jih premore Slovenija.

Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in druščina bodo tako prihodnje leto krenili v nove izzive z novim selektorjem, vse oči pa bodo do takrat uprte na Brdo pri Kranju, kjer se bo vodstvo zveze lotilo postopka izbire Kekovega naslednika.