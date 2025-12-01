Legendarni Hrvat se je ogrel za Matjaža Keka

Selektorju slovenske nogometne reprezentance Matjažu Keku je danes uradno potekla pogodba z Nogometno zvezo Slovenijo (NZS). Vsi odločevalci o tem, kdo bo v prihodnje vodil najboljše slovenske nogometaše v državnih dresih, za zdaj še molčijo, na Hrvaškem pa odmeva govorica, kako se za 64-letnega Mariborčana resno zanima sedem let mlajši Zvonimir Boban, legendarni hrvaški nogometaš, zdajšnji prvi operativec zagrebškega Dinama.

Kdo bo v prihodnje vodil slovensko reprezentanco? Bo to nalogo tudi v prihodnje opravljal Matjaž Kek ali bo prišlo do sprememb? Božično-novoletni prazniki bi bili lahko še kako pestri. Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v obdobju državne samostojnosti zagovarjala odločitev, da je potrebno zaupati domači stroki. Tako so odgovorni položaj selektorja članske reprezentance opravljali zgolj slovenski trenerji.

Nogomet je ostal tako ena zadnjih trdnjav, saj so v drugih najbolj priljubljenih moštvenih športih, denimo košarki, rokometu, odbojki ali hokeju na ledu, na selektorski položaj že postavljali tujce. V nogometu niso posegali za takšno prakso. Poleg rekorderja Keka, ki je vodil Slovenijo na največjem številu tekem, so se z odgovorno vlogo selektorja spopadli še Bojan Prašnikar, dr. Zdenko Verdenik, Srečko Katanec, Branko Oblak, Slaviša Stojanović, Tomaž Kavčič in Igor Benedejčič. Slednji je pred dobrimi sedmimi leti vskočil le kot začasna rešitev in vodil reprezentanco le na dveh tekmah, nato pa ga je nasledil prav Kek.

Mariborčan, ki je pustil ogromen pečat v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa, je Slovenijo v dveh ločenih časovnih intervalih skupno vodil krepko desetletje! Njegov prvi mandat je trajal štiri leta (2007 – 2011), v tem obdobju pa je Slovenijo v treh kvalifikacijskih ciklusih (EP 2008, SP 2010 in EP 2012) popeljal enkrat na veliko tekmovanje. Nogometaši s podobo Triglava na dresih so se družili z elito na SP 2010, takrat je bila dosežena tudi zgodovinska zmaga nad Alžirijo. Za zdaj edina, kar se tiče nastopov Slovenije na velikih tekmovanjih.

Veselje slovenskih nogometašev po zmagi nad Alžirijo na SP 2010. Foto: Aleš Fevžer

Drugi Kekov mandat je bil še daljši, saj se je na vroči stolček vrnil ob koncu leta 2018. Tokrat je bil kanček manj uspešen, a je Slovenijo vseeno znova dvignil na noge, ko jo je odpeljal na veliko tekmovanje in poskrbel za rekordne invazije in selitve navijačev na nemške stadione. V štirih kvalifikacijskih ciklusih (EP 2020, SP 2022, EP 2024 in SP 2026) mu je tokrat uspelo priigrati dragoceno vstopnico enkrat.

Če bi tako ostal na selektorskem stolčku in še naprej vodil Slovenijo, obenem pa zadržal povprečje treh kvalifikacijskih ciklusov za en nastop na velikem tekmovanju, bi lahko morda Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina znova kmalu nastopili med elito. Morda bi mu uspelo v kvalifikacijah za Euro 2028, kjer bo imela Slovenija dosti večjo možnost, da se uvrsti na tekmovanje, saj bo na evropskem prvenstvu zaigrala skoraj polovica vseh članic Evropske nogometne zveze (Uefa), morda pa bi lahko Slovenija zaigrala na SP 2030.

Matjaž Kek je vodil Slovenijo v sedmih kvalifikacijskih ciklusih in se dvakrat prebil na veliko tekmovanje (SP 2010 in EP 2024). Foto: Aleš Fevžer

Kdo ve, Matjaž Kek je kot selektor že dokazal, kako zna krmariti med vzponi in padci, uspehi in razočaranji, še v vsakem obdobju, ko je bil selektor, pa je popeljal reprezentanco na veliki oder. Obenem pa je tudi vselej, ko se je uvrstil na veliko tekmovanje, v naslednjih kvalifikacijah doživel neuspeh. Tako je bilo tudi v izgubljenem boju za SP 2026.

Kako se bo odločil predsednik NZS?

Radenko Mijatović in Matjaž Kek sodelujeta že sedem let. Foto: Žiga Zupan/Sportida O tem, ali bo Kek deležen še kakšne priložnosti, bo odločalo vodstvo krovne zveze na čelu s predsednikom Radenkom Mijatovićem. Ta je po zadnji tekmi, remiju na Švedskem (1:1), napovedal, kako bo s Kekom opravil tehten pogovor, obenem pa je izpostavil njegovo vrhunsko strokovnost.

Sodeč po teh besedah ne bi bilo nič presenetljivega, če bi vodstvo NZS prepričalo Keka, da bi sklenil novo pogodbo in nadaljeval zgodbo tudi v prihodnosti. Za začetek prihodnje leto v ligi narodov, nato pa bi prišle na vrsto že kvalifikacije za Euro 2028. Izbrana vrsta je pod njegovim vodstvom že kazala izjemne predstave, po drugi strani pa je bil zadnji ciklus neuspešen. To jesen marsikaj ni delovalo. Odkar je postal Kekov pomočnik Hrvat Fausto Budicin, Slovenija denimo sploh še ni zmagala.

Trenerju Dinama se trese stolček

Matjaž Kek uživa izjemen ugled pri navijačih Rijeke. Foto: Vid Ponikvar Hrvaška pa v karieri in življenju Keka zaseda pomembno mesto. Dolgoletni selektor Slovenije je zelo znan in spoštovan na Hrvaškem. Z Rijeko je ustvarjal čudežne podvige, navijači na Kvarnerju o njem vselej govorijo z izbranimi besedami in mu namenjajo globok priklon. Ker pa je kot trener Rijeke pustil na Hrvaškem tako dober vtis, bi ga z veseljem povabili na trenerski položaj tudi pri največjih tekmecih Rijeke. Tako so ga v Splitu, Kekovo srce je v mladosti utripalo za Hajduk, večkrat omenjali kot možnega kandidata za trenerja, a ni nikoli prišlo do bolj konkretnih zadev.

Kek je ostal selektor, kar počne v drugem mandatu že rekordnih sedem let zapored, nekajkrat pa so ga omenjali tudi pri zagrebškem Dinamu. Ta spada že dolgo med najboljše in najbolj organizirane klube na Balkanu, vajenega osvajanja lovorik in nizanja vedno bolj odmevnih evropskih dosežkov.

Trenerju Dinama Mariu Kovačeviću se po zadnjih skromnih rezultatih, izstopajo zlasti porazi v Evropi, pošteno trese stolček v Zagrebu. Foto: Reuters

Odkar je postal njegov prvi operativec Zvonimir Boban, ne gre vse po načrtih. V napetem zaključku prejšnje sezone je Dinamo zaostal za Rijeko, nato pa povsem prevetril kader. Boban se je odločil za novo energijo, nov trener je postal Mario Kovačević, ki je svojčas kot nogometaš v karieri zaigral tudi za lendavsko Nafto, pred Dinamom pa vodil Slaven Belupo iz Koprivnice.

Zajc vendarle pod vodstvom Keka?

Miha Zajc ima z zagrebškim Dinamom velike načrte. Foto: Reuters Poleti je Dinamo pozdravil ogromno novincev. Med njimi je bilo tudi znano slovensko ime. Iz Istanbula je prišel nekdanji reprezentant Miha Zajc. Nedavno je razmišljal o tem, kako ga v obdobju, ko je selektor Kek, zaradi različnih pogledov o tem, kateri igralni slog bi bil najbolj primeren, ne vleče k temu, da bi se vrnil v reprezentanco. Zdaj bi se lahko z Primorcem usoda poigrala na izjemen način.

Če Kek ne bo podaljšal sodelovanja z NZS in se morda vrnil v klubski nogomet, bi se lahko Zajc morda vrnil v izbrano vrsto. Morda pa bi lahko znova sodeloval s Kekom. Za selektorja Slovenije se po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list znova zanima Dinamo, in to tako resno, da naj bi Boban po zadnjem neuspehu Dinama, ki je na tekmi lige Europa v Lillu prejel bolečo zaušnico in izgubil kar z 0:4, pri tem pa prikazal tako skromno igro, da je na lestvici padel na 24. mesto, razmišljal o dokaj hitri spremembi na trenerskem položaju.

Dinamo Zagreb je po porazih proti Celti in Lillu v evropski ligi padel na 24. mesto. Foto: Reuters

Ta poraz je zelo razhudil navijače. Stolček Kovačevića se resno trese, že vsak nov neuspeh bi bil lahko zanj usoden. Dinamo se bo danes v hrvaškem prvenstvu pomeril z bližnjo Gorico, z zmago pa bi lahko za točko prehitel splitski Hajduk, s katerim se bo udaril prihodnjo soboto v velikem derbiju.

Matjaž Kek je na Hrvaškem vodil le Rijeko. Foto: Vid Ponikvar Na Hrvaškem je tako prek Jutranjega lista oživela govorica, kako želi Boban povabiti k sodelovanju Keka. Tudi zaradi tega, ker ve, da od danes naprej nima več veljavne pogodbe z NZS. Zato bi lahko z njim odprl pogajanja in ga skušal prepričati, da bi se pridružil projektu zagrebškega kluba, katerega je pred leti tako rad premagoval kot trener Rijeke.

Kek ostaja zelo priljubljen na Hrvaškem. Pogosto je tudi najbolj zaželen kandidat v javnih anketah, kjer se ga večkrat uvršča na seznam, pa čeprav je (bil) pogodbeno vezan na slovensko reprezentanco. Pa naj gre za Dinamo ali pa Hajduk. Da, tako močno vez je spletel s Hrvaško.

Sodeloval s Čeferinom, zdaj gradi močni Dinamo

Zvonimir Boban je bil kapetan nepozabne generacije hrvaških "ognjenih" na SP 1998, kjer je bil najboljši strelec tekmovanja Davor Šuker. Foto: Guliverimage Zvonimir Boban je eden najboljših hrvaških nogometašev vseh časov. Je kapetan znamenitih ognjenih, ki so na SP 1998 osvojili bron, dolgoletni as Milana, in ljubljenec navijačev Dinama. Še ne dolgo nazaj je bil tesen sodelavec Aleksandra Čeferina pri Uefi, nato pa je prišlo do spora, po katerem je Hrvat zapustil krovno organizacijo.

Vrnil se je v Zagreb in postal prvi operativec Dinama, pri katerem tesno sodeluje s predsednikom Velimirjem Zajcem, še eno legendo modrih. Dinamo ima načrte, da ohrani položaj najboljšega kluba ne le na Hrvaškem, ampak tudi v širši regiji, čez nekaj let pa naj bi končno dobil spodoben stadion, o katerem je lahko, ko je na dotrajanem Maksimirju gostil največje nogometne zvezdnike sveta, zgolj sanjal. Bi se lahko v to zgodbo vklopil tudi Kek?

Od danes naprej nima več veljavne pogodbe s krovno zvezo, tako da bo veseli december postregel še s pestrim dogajanjem, saj bo potrebno potrditi novega oziroma starega selektorja. Če pa gre verjeti Jutarnjemu listu, pa Radenko Mijatović ne bo edini vplivni funkcionar, ki bi se lahko ta mesec sestal z Mariborčanom.