''Fantom sem v slačilnici dejal, da morajo biti ponosni, čeprav je bil rezultat 0:0,'' je po prvem srečanju 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Olimpijo in Egnatio, prvakoma Slovenije in Albanije, zaupal Ivan Senzen. Hrvaški strateg, sicer trener mladinske zasedbe zmajev, je začasno prevzel vodenje prve članske ekipe po odhodu Jorgeja Simaa. Zadovoljen je bil s tistim, kar je videl, Olimpija je pokazala bistveno več kot na zadnjih tekmah in si prislužila aplavz navijačev, za popoln večer v Stožicah pa so manjkali le še zadetki.

Šok terapija ob spremembah na položaju trenerja je v Stožicah opravila svoje. Olimpija je odigrala prvo tekmo v tej sezoni, na kateri je ni vodil Portugalec Jorge Simao. Pokazala je bistveno bolj napadalen obraz in večji del srečanja nadzorovala potek igre, hkrati pa si ustvarila kar nekaj zrelih priložnosti. Zlasti v drugem polčasu. Najlepši sta se ponudili Alexu Tammu, ki je zapravil najstrožjo kazen, in pa Marku Brestu, na katerega so se v četrtek lepile priložnosti, a žoga ni hotela v mrežo. V drugem polčasu je tako zatresel tudi prečko, tako da so jo gostje iz Albanije s pomočjo sreče odnesli z njim zelo zadovoljivim rezultatom 0:0.

Estonec Alex Tamm je sredi drugega polčasa zapravil strel z bele točke. Foto: Grega Valančič

Vseeno pa je Olimpija z novo dozo energije, ki se rada pojavi v ekipi po menjavi trenerja, ter določenim rotacijam v ekipi pokazala dovolj dobrega, da so lahko navijači zeleno-belih navkljub remiju v Stožicah optimisti tudi pred povratnim srečanjem. Alex Blanco ni več levi bočni branilec, ta položaj je končno od prve minute zavzel Jošt Urbančič. V konici napada je pred Ivanom Durdovom dobil prednost Alex Tamm, ki je bil na koncu oklican za glavnega osmoljenca srečanja, saj je zapravil najstrožjo kazen. Želel jo je izvajati, čeprav je bil prekršek za 11-metrovko storjen prav nad njim, to pa v nogometnih krogih velja za zloglasno vražo, zaradi katere se rado izvajalcem strela z bele točke nato zalomi.

"Bili smo prepričani, da bo Tamm zadel enajstmetrovko. Zgodi se, glava gor – dosegel bo še veliko golov," je 44-letni Hrvat, ki je v trenerski karieri že vodil evropske tekme, a je to počel v mladinski ligi prvakov z zagrebškim Dinamom, prepričan, da se bo Estoncu kmalu odprlo in bo začel rešetati mreže tekmecev.

Senzen: Navijači so nam stali ob strani

Ivan Senzen je na vročem stolčku Olimpije debitiral z remijem brez zadetkov. Foto: Grega Valančič Olimpija je bila proti Egnatii, ki je igrala grobo in prejela kar devet rumenih kartonov, boljša in prepričljivejša v igralnem polju. Čeprav se je tekma končala brez zadetkov, občinstvo zaradi tega ni zapuščalo Stožic povsem razočaranih. "Komentar o naši igri so dali navijači. Podpora s tribun je bila glasna in stali so nam ob strani, ker smo pokazali veliko borbenosti in napadalnega nogometa. Bili smo zelo dobri, imeli smo veliko priložnosti, bili smo blizu gola, tekmecu pa smo dovolili malo priložnosti. Odziv ekipe po vseh dogodkih je bil vrhunski. Vidna je bila energija, ekipa ni pozabila igrati pravega napadalnega nogometa," je začasni trener članskega moštva Olimpije pohvalil odziv nogometašem, ki jim po stresnih dogodkih, slednji so doživeli vrhunec na nedeljskem debaklu proti Celjanom (0:5), ni bilo lahko.

Če bo Olimpija podobno igro prikazala tudi prihodnji teden, hkrati pa še malce naravnala strelske topove, bo na zelo dobri poti, da si priigra napredovanje. V play-offu kvalifikacij bi jo čakal poraženec spopada med prvakoma Gibraltarja in Armenije, Lincoln Red Imps in Noah. Prvi obračun se je presenetljivo končal brez zmagovalca (1:1), tako da bo na povratni tekmi v Armeniji še pestro.

Nogometaši Olimpije sprejeli zahteve trenerja

Diogo Pinto je v tej sezoni najboljši strelec Olimpije. Proti Egnatii je objokoval kar nekaj zapravljenih priložnosti soigralcev. Foto: Grega Valančič Zmaje lahko veseli dejstvo, da so pod novim (začasnim) vodstvom pokazali boljši obraz. Do povratne tekme v Albaniji bodo opravili še nekaj skupnih treningov, najboljšega pa bo ponudila nedeljska tekma z Domžalami, kjer bodo zeleno-beli skušali priti do tistega, kar bi jim najbolj okrepilo samozavest. To pa so zadetki. Ravno tisto, kar jim je manjkalo proti Egnatii, da bi bil evropski večer v Stožicah bolj popoln.

"Dobro smo bili pripravljeni na tekmeca, igralci so sprejeli zahteve, ki smo jim jih dali. Nismo jih zasuli s preveč informacijami. Kljub temu so fantje taktično dobro stali na igrišču in si ustvarjali priložnosti," je še izpostavil Senzen, ki je tako debitiral na vročem stolčku Olimpije z remijem brez zadetkov, a tudi spoznanjem, kako so zmaji dokazali, da zmorejo igrati bistveno bolje od tistega, kar so kazali pod vodstvom Simaa. Vse skupaj pa bi se lahko še izboljšalo, ko bi se po poškodbah vrnila v ekipo Matevž Vidovšek in najdražja okrepitev Dimitar Mitrovski.