Odmevna petarda Celjanov v Švici, Olimpija se tepe po glavi

V Uefini konferenčni ligi, tretji najmočnejši v Evropi, sta od četverice slovenskih klubov ostala samo še Olimpija in Celje. Zanju je to tolažilna nagrada po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma evropsko ligo. Olimpija je na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij doma igrala z 0:0 proti albanskemu prvaku Egnatii, potem ko so Ljubljančani med drugim zadeli vratnico, nato pa je Alex Tamm še zgrešil enajstmetrovko. Z odliko pa so svoje delo v Thunu opravili Celjani, ki so kar s 5:0 (2:0) nadigrali Lugano, ki je bil v pretekli sezoni četrti v švicarskem prvenstvu.

Olimpija prvič v tej sezoni brez Simaa, Tamm zapravil strel z bele pike Olimpijo je s klopi vodil Ivan Senzen. Foto: Grega Valančič

Novi (začasni) trener Olimpije Ivan Senzen, ki je na klopi zamenjal Jorgeja Simaa, vsaj rezultatsko ljubljanski ekipi ni obrnil navzgor krivulje uspehov v Evropi. Nekaj sprememb v sestavi je sicer nekoliko izboljšalo igro, ljubljanski nogometaši so pokazali več želje, borbenosti in organiziranosti, a še vedno je manjkala kakovost pri ustvarjanju napadalnih akcij in pa tudi učinkovitost.

Olimpija si je pripravila nekaj priložnosti, zadela okvir vrat, zapravila pa tudi enajstmetrovko, tako da bo imela na povratni tekmi proti albanskemu prvaku, ki tokrat ni pokazal veliko, a je na domačem igrišču nevarnejši, težko delo.

V prvem polčasu si je Olimpija po začetnem pritisku gostov priigrala kar nekaj priložnosti, opazen je bil predvsem Marko Brest, ki je bil nato tudi v drugem delu prvi, ki je zagrozil tekmecem. V 48. minuti je lepo streljal z volejem, a mu je veselje preprečila prečka.

V 64. minuti je po lepi akciji ljubljanskega napada Alex Blanco zadel zunanji del mreže, dve minuti pozneje pa se je Ljubljančanom ponudila najlepša priložnost, po prekršku nad Alexom Tammom v kazenskem prostoru je škotski sodnik John Beaton pokazal na belo piko. Najstrožjo kazen je Tamm izvedel kar sam, toda streljal je mimo gola.

Olimpija je v Stožicah streljala s slepimi naboji. Foto: Grega Valančič

Navijači Olimpije so se v peti minuti sodnikovega dodatka, ki so ga njihovi ljubljenci odigrali z igralcem več, saj je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno v slačilnico Abdurramam Fangaj, že razveselili nove enajstmetrovke, toda sodnik, ki je sprva že dosodil najstrožjo kazen, je mesto prekrška nad Ivanom Durdovom premaknil izven kazenskega prostora. Prosti strel je nato slabo izvedel Marin, srečanje pa se je končalo z 0:0.

V drugem predkrogu so sicer Ljubljančani izločili andorski Inter Escaldes, a z izjemo enega polčasa niso navdušili. Večina zaslug za napredovanje gre Diogu Pintu, ki je dosegel hat-trick in še podal za četrti zadetek ob domači zmagi s 4:2.

Celjani blesteli v Švici

Celjani so bili v Švici ves čas vsaj korak pred tekmecem. Foto: Guliverimage Celjani so v Thunu igrali proti ekipi, ki so jo po drami izločili v osmini finala konferenčne lige v prejšnji sezoni. Razlika v vrednosti ekip je ogromna, saj švicarski kader ocenjujejo na 71 milijonov, celjskega pa na slabih devet, a danes se - tako kot spomladi - to ni prav nič poznalo.

Slovenski predstavnik je z zelo dobro igro unovčil krizo tekmeca, že v prvem polčasu Švicarjem zabil dva zadetka, v drugem pa dokončal izjemno delo. Tako je prišel do ogromne prednosti pred povratno tekmo. V zadnjem kvalifikacijskem krogu zmagovalca tega dvoboja sicer čaka boljši iz obračuna med Banikom Ostravo in dunajsko Austrio, prvo tekmo je danes dobil Banik s 4:3.

Celjani se bogatega tekmeca niso ustrašili, začetni pritisk so kronali v 35. minuti, ko je bil zelo natančen Danijel Šturm, potem ko se mu je odprl strel na robu kazenskega prostora, celjski nogometaš pa je to izkoristil in zadel v "malo mrežico" za 1:0. Tudi po zadetku je bil slovenski pokalni prvak tisti, ki je iskal še drugi zadetek, si priigral še nekaj strelov, v 44. minuti pa tudi podvojil prednost z enajstmetrovke. To je s prekrškom nad Markom Zabukovnikom zakrivil Ezgjan Alioski, zanesljiv izvajalec strela z bele pike pa je bil Franko Kovačević.

Albert Riera je imel ogromno razlogov za zadovoljstvo. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu je Lugano tudi prvi zagrozil, ko je Ousmane Doumbia v 47. minuti z volejem zadel prečko, z enako mero pa je na drugi strani vrnil Nikita Josifov v 54. minuti. Švicarski vratar je bil nato v 59. minuti nemočen ob izvrstnem strelu Zabukovnika z roba kazenskega prostora za 3:0.

Za nameček je Josifov priigral še eno enajstmetrovko, ki jo je v 84. minuti spet zanesljivo izvedel Kovačević za 4:0, "petarda" pa je odjeknila v 89. minuti, ko je Mario Kvesić natančno meril z roba kazenskega prostora.

Na delu še štirje legionarji

V tretjem predkrogu konferenčne lige nastopajo še štirje slovenski legionarji oziroma njihovi klubi. Dušan Stojinović je z Jagellonio z 0:1 klonil na gostovanju pri Silkeborgu, Slovenec pa je ob porazu sedel na klopi za rezerve. Til Mavretič je z Levadio s 3:2 slavil na gostovanju pri Differdangeju, Mavretič pa je igrišče zapustil v 44. minuti. Žiga Frelih je v vratih Spartaka Trnave proti Craiovi prejel kar tri zadetke in se je tako s soigralci pred povratno tekmo znašel v nezavidljivem položaju. Mario Jurčević je odigral vseh 90 minut za Partizan, ki pa je z 0:2 izgubil proti škotskemu Hibernianu.

