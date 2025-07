Brez preobrata v Mariboru, Koper kljub trem zadetkom še drugič poražen

Nogometaši Olimpije so se v torek uvrstili v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Potem ko so na prvi tekmi v Stožicah po preobratu s 4:2 premagali Inter d'Escaldes, so na povratni tekmi v Andori remizirali z 1:1 in s skupnim izidom 5:3 prišli do napredovanja. Maribor je v Ljudskem vrtu lovil preobrat proti Paksu (0:1 na prvi tekmi), a po remiju z 1:1 izpadel. Koper, ki je bil pred nemogočo nalogo, saj je na prvem srečanju proti Vikingu na Norveškem klonil z 0:7, je doma trikrat povedel, na koncu pa klonil s 3:5..

Četrtek, 31. julij:

Maribor povedel, a Madžari so se vrnili

V Ljudskem vrtu so nogometaši Maribora od samega začetka poizkušali z napadi in lovili prvi gol, ki bi jih skupno poravnal s Paksom. Dočakali so ga v 34. minuti, ko je po levi lepo prodrl Isaac Tshipamba in s kakih sedmih metrov neubranljivo zabil v oddaljenejši kot madžarskih vrat. Kmalu za tem pa so bili izjemno nevarni tudi gostje, nevarno je na koncu sprožil Mario Zeke, a ta je zletela za las mimo vrat. Sledil je kot, po katerem je Janos Szabo zatresel zgolj zunanji del mreže Ažbeta Juga.

Isaac Tshipamba je zabil za vodstvo Maribora, a na koncu so se veselili gostje. Foto: Jure Banfi

Ob koncu 56. minute pa je sledil šok na tribunah v Mariboru. Po lepi dvojni podaji na robu kazenskega prostora je sprožil Zsolt Harazsti in domače ponovno pahnil v skupni zaostanek. V 64. minuti so po prodoru in predložku Hilala Soudanija ponovno zapretili domači. Rezervist Orphe Mbina je atraktivno sprožil in le za malce zgrešil cilj. Soudani je nato v naslednji akciji poizkusil še sam, a vratar gostov je bil na mestu.

Nekaj manj kot deset minut pozneje se je Soudani znašel iz oči v oči z vratarjem Adamom Kovacsikom, a ta je medsebojni dvoboj dobil. Alžirec je v 88. minuti zaposlil Benjamina Tetteha, ta pa je sprožil s kakih 14 metrov, a Kovacsik je bil na mestu. Petminutni dodatek se je začel z izjemnim strelom Marka Španringa s prostega strela s "skrajšanega kota", a Kovacsik in nato tudi vratnica sta domačim preprečila veselje. Mariborski nogometaši so pritiskali vse do konca a izid se ni več menjal in evropska pot vijoličastih se je končala.

Častno slovo Kopra

Kljub visokemu zaostanku s prve tekme so Koprčani odločno krenili v povratno srečanje in prek Denija Jurića povedli že v tretji minuti. Gostje so v kazenskem prostoru zrušili Bricea Negouaija, Jurić pa je prevzel odgovornost z najstrožje kazni in zanesljivo zabil po sredini vrat. Ob koncu 18. minute pa so gostje izpeljali hitro akcijo in izid poravnali. Niklas Fugelstad je lepo prodrl po desni povsem do vrat, nato pa mimo Metoda Jurharja zaposlil Sanderja Svendsena, ki je žogo zgolj še potisnil v gol.

Tik pred koncem polčasa, natančneje v 45. minuti, pa je ponovno udaril Deni Jurić, ki je lepo vtekel v prazen prostor, sprejel natančno podajo Victorja Ehibeja in nato žogo še drugič poslal za hrbet Kristofferja Klaessona. Izid se nato do polčasa ni več menjal.

Deni Jurić je dvakrat zabil za Koper. Foto: Aleš Fevžer

Kmalu po vrnitvi na teren pa so nogometaši Vikinga še drugič izenačili. V 52. minuti je bil še drugič na srečanju natančen tudi Svendsen. Tokrat je sprožil s prostega strela z roba kazenskega prostora, zatajil pa je živi zid Kopra, saj se je ravno toliko razmaknil, da je žoga med igralci našla pot v mrežo. Le štiri minute kasneje pa je Koper spet vodil. Sandro Jovanović je s podajo po tleh skorajda po liniji kazenskega prostora zaposlil Kamila Manserija, ta si je žogo nastavil na levico in sprožil med nogama branilca Vikinga. Ta se je odbila in presenetila vratarja ter se zapeljala v mrežo.

V 76. minuti so tretjič zabili tudi gostje. Nekaj nezbranosti v domači obrambi je izkoristil Edvin Astubo, ki se je povsem sam znašel na levi strani kazenskega prostora in med nogama Jurharja okroglo usnje poslal v mrežo. V 89. minuti pa so gostje izpeljali novo lepo akcijo. Strel Svendsna je Jurhar še zaustavil, odbitek pa je v mrežo pospravil Astubo. Dve minuti kasneje pa je Svendsen po samostojnem prodoru poskrbel, da so se Norvežani tudi iz Kopra vrnili z zmago.

Olimpija do napredovanja

Slovenski prvaki so po porazu v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti kazahstanskemu Kairatu uspešno opravili svojo nalogo v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. Andorskega prvaka so izločili s skupnim izidom 5:3.

Ljubljančani so se na uvodu tekme "igrali z ognjem", vseskozi so bili pod hudim pritiskom, njihova mreža pa se kljub številnim (pol)priložnostim nogometašev andorske ekipe ni zatresla. Končnica prvega polčasa pa se je končala na najboljši mogoči način za goste, po hitri akciji in podaji Durdova je absolutni junak prvega dvoboja Diogo Pinto z natančnim strelom svoje soigralce popeljal do vodstva z 1:0.

Diogo Pinto je na dveh tekmah proti Inter d'Escaldesu zadel kar štirikrat. Foto: Grega Valančič

Gostitelji so izenačili v 55. minuti po močnem in natančnem prostem strelu Martina Calderona z 22 metrov. V končnici dvoboja so izbranci portugalskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Jorgeja Simaa z nekaj spodrsljaji nadzorovali gostitelje in se prebili v naslednji kvalifikacijski krog. Olimpijo v tretjem krogu čaka Dinamo Minsk ali albanska Egnatia, prvo tekmo je dobila druga z 2:0. Povratna tekma bo v četrtek.

V lov za napredovanje še legionarji

Na delu je tudi nekaj legionarjev. Til Mavretič je z estonsko Levadio po podaljšku izločil Iberio 1999 Matica Vrbanca. Prva tekma se je končala z izidom 1:0 za Levadio, na povratni je Iberia po rednem delu vodila z 2:1, tako da je odločil podaljšek, v katerem je Levadia zadela za 2:2 in se s skupnim izidom 3:2 zavihtela v naslednji krog. Mavretič je za zmagovalno ekipo igral do 66. minute, Vrbanec pa je za Iberio v igro vstopil ob koncu rednega dela.

V četrtek je zmago z 2:1 s Spartakom iz Trnave proti Hibernians branil Žiga Frelih. Čuvaj mreže je moral ponovno enkrat po žogo v svojo mrežo, njegovi soigralci pa so zabili kar petkrat in slovaško moštvo je zanesljivo napredovalo. Frelih je odigral vseh 90 minut.

Mario Jurčević bo s Partizanom doma poskušal ohraniti prednosti proti Oleksandriji, ki jo je na prvi tekmi ugnal z 2:0. Žan Rogelj pa bo doma s Charleroijem gostil Hammarby, potem ko sta se ekipi na prvem obračunu razšli brez golov.

Na delu bo tudi Dušan Stojinović, ki bo z Jagellonio gostil Novi Pazar (2:1), Lukas Sever je s Strassnom poskušal nadoknaditi zaostanek proti Dundee Unitedu z 0:1, a tudi drugo srečanje je z enakim rezultatom pripadlo Škotom. Severja tokrat ni bilo v postavi domačih.

Konferenčna liga, kvalifikacije (drugi krog, povratne tekme):

Torek, 29. julij:

Četrtek, 31. julij: