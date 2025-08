V nedeljo se bosta v enem izmed dveh derbijev 3. kroga 1. SNL udarila Maribor in Koper. V Ljudskem vrtu se bosta tako pomerila slovenska kluba, ki sta že sklenila evropsko sezono. Imata pa še nekaj skupnega. Na večni lestvici slovenskih klubov, ki so v Evropi na dveh tekmah proti istemu tekmecu prejeli največ zadetkov, sta pri samem vrhu. Kanarčki so po sramotnih porazih na Norveškem (0:7) in na Bonifiki (3:5) proti norveškemu Vikingu šli celo tako daleč, da so pisali zgodovino in postavili nov nepriljubljen rekord slovenskega nogometa. Tik pod vrhom razpredelnice pa so tudi vijolice.

Nedeljski dvoboj v Ljudskem vrtu bi lahko potekal tudi v znamenju Josipa Iličića. Če bi zaigral, bi bil to njegov prvi nastop v mestu ob Dravi po odhodu iz Maribora, a je zaradi zdravstvenega stanja 37-letnega velikana slovenskega nogometa pod vprašajem. Poškodoval se je prejšnji četrtek na Norveškem, kar je bil tudi eden izmed razlogov za težko predstavljiv debakl v Skandinaviji. Dokler se Kranjčan ni poškodoval, so se kanarčki še dokaj enakovredno upirali Vikingu, nato pa so v drugem polčasu v Stavangerju povsem popustili (0:7).

Trener Kopra Slaviša Stojanović je na dveh tekmah v mreži kanarčkov dočakal kar 12 zadetkov Vikinga. Foto: Aleš Fevžer

Na roko jim poleg igralne površine ni šel tudi severnjaški značaj tekmecev, ki se niso zadovoljili z visokim vodstvom, ampak igrali na polno do zadnje sekunde. Tako so mrežo Metoda Jurharja zatresli kar sedemkrat, vodilna ekipa norveškega prvenstva, ki je za razliko od Kopra poleti v polni tekmovalni formi, pa je bila nato zelo učinkovita tudi na Primorskem. Čeprav je večkrat zaostajala, nazadnje z 2:3, je na koncu prepričljivo zmagala s 5:3, s tem pa poskrbela, da je Koper postavil nov neslaven rekord slovenskega nogometa. Postal je namreč prvi klub, ki je na dveh tekmah v Evropi proti istemu tekmecu v isti sezoni prejel kar 12 zadetkov.

Zvezdniška Roma se je znesla nad vrtnicami

Pri zmagi Rome nad Gorico s 7:0 sta kot strelca sodelovala tudi Francesco Totti in Gabriel Batistuta. Foto: Guliverimage Pred tem so bili kar četrt stoletja neslavni rekorderji nogometaši Gorice, ki so v pokalu Uefa v sezoni 2000/01 občutili moč italijanskega velikana Rome. V Italiji so izgubili kar s 7:0, v polno sta merila tudi Francesco Totti (dvakrat) in Gabriel Batistuta, vratar Borut Mavrič pa je nemočno spremljal strelske vaje zvezdnikov italijanskega velikana.

V Novi Gorici so bili sinovi volkulje, ki so povratno srečanje zaigrali brez številnih zvezdnikov, malce bolj milostljivi ter zmagali le s 4:1. Tako so vrtnice, ki so v prejšnji sezoni razočarale navijače in ostale brez želenega napredovanja v prvo ligo, na dveh tekmah proti Romi prejele kar 11 zadetkov. To je bil vrsto let tudi slovenski rekord. Vse do letos, ko so jih po polomu z Vikingom prehiteli Koprčani.

Najprej proti Ajaxu, 20 let pozneje še proti Liverpoolu

Dvomestno število zadetkov pa je na dveh evropskih tekmah proti istemu tekmecu v isti sezoni izmed trenutnih slovenskih prvoligašev prejel le še Maribor. In to kar dvakrat. Vijolice, ki so podobno kot Koprčani sklenile evropsko sezono že konec julija, pri čemer pa za razliko od Stojanovićeve čete niso niti enkrat zmagale in si na čelu s trenerjem Tugberkom Tanrivermisom nakopale glasne žvižge občinstva, so dvakrat v zgodovini skupno na dveh evropskih tekmah prejele deset zadetkov.

Liverpool, pri katerem ni manjkalo zvezdnikov, je pred osmimi leti v Ljudskem vrtu pomendral Maribor kar s 7:0. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najprej še v prejšnjem stoletju proti Ajaxu, kjer se je po remiju v Ljudskem vrtu (1:1) gostovanje na znameniti Areni leta 1997 sprevrglo v pravcato katastrofo (1:9), to je še do danes najvišji poraz slovenskega kluba v evropskih tekmovanjih, nato pa še 20 let pozneje (2017), ko so vijolice zadnjič sodelovale v elitni ligi prvakov. Takrat so v Mariboru doživele hud poraz proti zelo močnemu Kloppovemu Liverpoolu (0:7), na gostovanju na Otoku pa jo nato v skupinskem delu lige prvakov odnesle bistveno bolje (0:3). Tako se je mreža Jasmina Handanovića proti rdečim zatresla skupno kar desetkrat.

V nedeljo se bosta tako v Ljudskem vrtu v 3. krogu 1. SNL pomerila edina zdajšnja slovenska prvoligaša, ki ju druži spoznanje, da sta na dveh tekmah v Evropi proti istemu tekmecu skupno prejela dvomestno število zadetkov. Spopad, na katerem bo skušal strateg Kopra Slaviša Stojanović zadržati izjemno statistiko, saj v 1. SNL s kanarčki sploh še ni doživel poraza, se bo začel ob 17.30, nato pa se bosta v sklepnem dejanju kroga ob 20.15 v Stožicah pomerila Olimpija in Celje. Aktualni prvak in aktualni pokalni zmagovalec, ki za razliko od Maribora in Kopra še vztrajata v Evropi.