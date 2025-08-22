Kristjan Čeh tretji na diamantni ligi v Bruslju

Svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na predzadnjem diamantnem mitingu sezone v Bruslju zasedel tretje mesto s 67,13 m in potrdil udeležbo na finalu naslednji teden v Zürichu. Nastopata še slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej in v troskoku Neja Filipič.

V metu diska je presenetljivo zmagal Jamajčan Ralford Mullings, letošnji študentski prvak v ZDA in leta 2021 v kenijskem Nairobiju mladinski svetovni podprvak. Z 69,66 m je ugnal tudi svetovnega rekorderja iz Litve Mykolasa Alekno, olimpijski podprvak je najdlje vrgel 68,82 m. Četrti je bil s 67,10 m nekdanji olimpijski in svetovni prvak, Šved Daniel Stahl.

Že pred tem vodilni Čeh je s 27 točkami osvojil prvo mesto v seštevku discipline pred finalom najprestižnejše serije svetovnih mitingov, ki bo v Zürichu, 27. in 28. avgusta. Zmagovalci te tekme bodo, kot je to pravilo v zadnjem obdobju, postali tudi zmagovalci diamantne lige v posameznih disciplinah, saj prejšnji dosežki ne štejejo, seštevki prejšnjih tekem so pomembni le za preboj v finale.

Drugi v seštevku je s 24 točkami Stahl, tretji z 18 točkami branilec diamantne zmage v disciplini Avstralec Matthew Denny, tudi bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici, četrti s 15 točkami pa Alekna. Nepričakovanega olimpijskega prvaka lani, Jamajčana Roya Stona, ne bo v finalu najboljše šesterice, ker je bil z devetimi točkami sedmi. S 65,67 m je bil tokrat šele sedmi.

Kristjan Čeh z nastopom ni bil najbolj zadovoljen. Foto: Jure Banfi

Čeh: Ni bila najboljša tekma

"Sploh ne vem, kaj je šlo danes narobe. Ni bila najboljša tekma po izjemno dobrih treningih v zadnjem času in dobro opravljeni bazični vadbi za SP naslednji mesec v Tokiu. Tehnično sem tudi dobro opravil, a disk ni poletel. Mogoče tudi zaradi premora med tekmami, ker je tekma nekaj drugega kot treningi. V peti seriji, kot sicer tudi prej, sem dal vse od sebe. Če ne bi v tej seriji dosegel svojega najboljšega izida, bi ostal brez zadnjega meta," je pojasnil Čeh.

Dejal je, da je bil prav njegov zadnji met njegov najboljši po tehnični plati. "A sem ga povsem zgrešil. S tretjim mestom sem ohranil skupno prvo mesto, a bo v finalu povsem nova tekma, vse bo šlo od začetka. Denny mi je lani odvzel zmago, tu so ostali težki tekmeci na čelu s Stahlom in Alekno. A se ne bom posebej pripravljal na diamantni finale, osredotočam se na SP. Po vremenski napovedi bo naslednji teden za finale v Švici slabo vreme. A sem imel že nekaj tekem letos v takih pogojih in sem dobro tekmoval," je dodal Čeh.

S 66,15 m je bil po prvi seriji tretji, po drugi seriji in neveljavnem poskusu pa je zdrsnil za dve mesti. Po drugem metu v nizu brez izida je po polovici tekme ostal peti. V četrti seriji, ko je Mullings prevzel vodstvo z 69,41 m, je dosegel točno 66 m. Alekna je pred tem od prve serije, ko je dosegel 68,82 m, vodil, a nato izgubil eno mesto.

Ptujčan je nato v predzadnjem poskusu s 67,13 m napredoval na tretje mesto. Za tri centimetre je ugnal Stahla in si, ker ga potem nihče več ni prehitel, zagotovil finale, ki v tej seriji pomeni šesti met najboljše trojice na zaključku tekme. Stahl je imel sicer edini veljavni met v drugi seriji (67,10 m).

Mullings je kot vodilni začel šesto serijo in še izboljšal najboljši dosežek tekme na 69,66 m, Alekna je vrgel 66,52 m, Čeh pa je še tretjič na tekmi ostal brez veljavnega poskusa.