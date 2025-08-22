Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
22. 8. 2025,
6.32

Osveženo pred

41 minut

Petek, 22. 8. 2025, 6.32

41 minut

Diamantna liga v Bruslju

Čeh, Šutej in Filipič danes na diamantni ligi v Bruslju

Kristjan Čeh | Konkurenca v Bruslju bo na ravni olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Kristjan Čeh bo imel za tekmece med drugim tudi nepričakovanega olimpijskega prvaka lani, Jamajčana Roya Stono. | Foto Jure Banfi

Konkurenca v Bruslju bo na ravni olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Kristjan Čeh bo imel za tekmece med drugim tudi nepričakovanega olimpijskega prvaka lani, Jamajčana Roya Stono.

Foto: Jure Banfi

Svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh bo na čelu trojice slovenskih predstavnikov, ki bodo nastopili nocoj na predzadnjem diamantnem mitingu sezone v Bruslju. Tekmovali bosta tudi slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej in v troskoku Neja Filipič.

Kristjan Čeh, Tina Šutej, EP Maribor
Sportal Kristjan Čeh in Tina Šutej najboljša, takoj za njima Filip Jakob Demšar in 15-letna Živa Remic

Po tekmi v Bruslju bo nato le še finale najprestižnejše serije svetovnih mitingov v Zürichu, 27. in 28. avgusta. Zmagovalci te tekme bodo, kot je to pravilo v zadnjem obdobju, postali tudi zmagovalci diamantne lige v posameznih disciplinah, saj prejšnji dosežki ne štejejo, seštevki prejšnjih tekem so pomembni le za preboj v finale.

Čeh z 21 točkami vodi v skupnem seštevku meta diska in je že uvrščen v finale. Tina Šutej je s 25 točkami peta in tri točke pred prvo zasledovalko, tudi Neja Filipič je na šestem mestu še v igri za finale.

Konkurenca v Bruslju bo na ravni olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Kristjan Čeh bo imel za tekmece med drugim nepričakovanega olimpijskega prvaka lani, Jamajčana Roya Stono. Na startni listi so še svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna, ki je tudi olimpijski podprvak, nekdanji olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl ter branilec diamantne zmage v disciplini Avstralec Matthew Denny, tudi bronast lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici ...

Tina Šutej je s 25 točkami peta v skupnem seštevku skoka s palico. | Foto: Jure Banfi

Poleg Šutej, ki je letos z dvema srebrnima medaljama na dvoranskem SP in EP prišla do šestih odličij na velikih tekmah v karieri, bosta na zaletišču tudi Američanki Katie Moon, olimpijska podprvakinja, in Sandi Morris. Prva si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer bo v drugi polovici septembra skušala osvojiti tretje zaporedno zlato na svetovnih prvenstvih po letih 2022 v Eugenu in 2023 v Budimpešti.

Morris, nekdanja dvakratna svetovna prvakinja v dvorani se ponaša še z olimpijskim srebrom in tremi svetovnimi srebrnimi medaljami. Nastopili bosta tudi svetovna dvoranska prvakinja Francozinjo Marie-Julie Bonnin, ter evropska prvakinja na prostem in v dvorani Angelica Moser iz Švice.

Neja Filipič bo imela opravka z vrhunsko konkurenco. | Foto: Reuters

Nič slabše ne bodo tekmece Filipič na čelu s Theo LaFond iz Dominike, olimpijsko prvakinjo in lansko svetovno dvoransko prvakinjo, srebrno lani na OI Shanieko Ricketts iz Jamajke, letošnjo svetovno dvoransko prvakinjo Leyanis Perez Hernandez iz Kube ...

Matic Ian Guček
Sportal Matic Ian Guček odličen tretji na diamantni ligi v Lozani
Faith Kipyegon
Sportal Kenijka Kipyegon na Poljskem za las zgrešila dolgoletni svetovni rekord
Neja Filipič Tina Šutej Kristjan Čeh Kristjan Čeh atletika diamantna liga
