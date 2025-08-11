Kristjan Čeh in Tina Šutej najboljša, takoj za njima Filip Jakob Demšar in 15-letna Živa Remic

Kristjan Čeh (Ptuj) in Tina Šutej (Kladivar) sta letošnja zmagovalca I feel Slovenia mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, je sporočila Atletska zveza Slovenije. Čeh je za točko prehitel Filipa Jakoba Demšarja, Šutej pa za dve komaj 15-letno Živo Remic.

V skupni seštevek tekmovanja je letos štelo devet preizkušenj, poleg petih mitingov lige (Ptuj, Slovenska Bistrica, Maribor/Ljubljana, Celje in Novo mesto) še zimsko državno prvenstvo v metih, ekipno prvenstvo v krosu, atletski pokal Slovenije za člane in članice in državno prvenstvo Slovenije za člane in članice.

Za skupni seštevek so šteli štirje najboljši rezultati, Kristjan Čeh pa si je zmago zagotovil zgolj s tremi nastopi. Tekmoval je na mitingih na Ptuju in v Slovenski Bistrici ter na državnem prvenstvu v Celju. Skupno je zbral 36 točk. Eno manj je zbral Filip Jakob Demšar (ŽAK), tretje mesto pa je s 30 točkami osvojil Rok Ferlan (Triglav). Četrto mesto je osvojil Jernej Gumilar (ŽAK).

V ženski konkurenci je bila najboljša Tina Šutej, ki je zbrala 34 točk, druga je bila komaj 15-letna Živa Remic (Olimpija) z 32 točkami, tretje mesto je z 31 točkami osvojila Nika Glojnarič (Brežice), četrta pa je bila Lucija Potnik (Radlje ob Dravi) z 28 točkami.

Zmagovalcem so pripadle tudi denarne nagrade; prvo mesto je v obeh konkurencah vredno 2000 evrov, drugo 1500 evrov, tretje tisoč in četrto 500 evrov.