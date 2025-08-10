Apostolovski z izidom sezone osma v Nemčiji

Ljubljanska atletinja Lia Apostolovski je na skakalnem mitingu v nemškem Heilbronnu zasedla osmo mesto z njenim najboljšim izidom sezone, 1,86 metra. Zmagala je domačinka Christina Honsel, ki je edina preskočila letvico na dveh metrih.

Petindvajsetletna Apostolovski, lani je bila tretja na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu in nato izbrana tudi za najboljšo atletinjo leta pri nas, po težavah s poškodbo v zimski sezoni počasi prihaja v formo. Višine na 1,76, 1,81 in 1,86 m je zmogla v prvih skoku. Nato je na 1,91 m, kar je šest cm manj od njenega osebnega rekorda, letvico trikrat podrla.

Zmagala je Honsel, ki je bila lani na dvoranskem SP na Škotskem četrta za Apostolovski. Nemka je bila četrta tudi na letošnjem dvoranskem EP in šesta lani na olimpijskih igrah v Parizu.

Preberite še: