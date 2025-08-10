Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Botolin v Belgiji z osebnim rekordom tretji med Slovenci v zgodovini

Vid Botolin | Botolin je prejšnji osebni rekord 13:41,61 tekel na istem prizorišču konec maja pred tremi leti. | Foto Peter Kastelic

Botolin je prejšnji osebni rekord 13:41,61 tekel na istem prizorišču konec maja pred tremi leti.

Foto: Peter Kastelic

Vid Botolin iz celjskega Kladivarja je na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v belgijskem mestu Oordegem v teku na 5000 metrov zasedel 51. mesto in s časom 13:39,30 postavil osebni rekord. S tem je sedaj na tretjem mestu v slovenski zgodovini na tej razdalji.

Pred njim sta le še lastnik najstarejšega slovenskega atletskega rekorda Peter Svet (13:32,8) in trener Botolina Romeo Živko (13:36,10). Svet je rekord dosegel 12. junija 1974 v Berlinu.

Botolin je prejšnji osebni rekord 13:41,61 tekel na istem prizorišču konec maja pred tremi leti. Med 73 tekači v Belgiji je bil v skupini šesti in skupno 51. Šesterica se je spustila pod mejo 13 minut, z 12:57,80 je zmagal Kenijec Cornelius Kemboi.

"Ko sem videl, da bom tekel v tretji skupini, sem se že ustrašil, da to ne bo dobra tekma, a se je na koncu izkazalo ravno obratno. Tekma je bila super, glavni cilj je bil odteči osebni rekord in to mi je po treh letih tudi uspelo, zato sem zelo zadovoljen. Vodilna skupina nam je nekoliko ušla, nisem je upal slediti, a mi je na koncu uspel dober zaključek, zaradi česar sem še posebej vesel," je za slovensko zvezo povedal Botolin.

Tri slovenske predstavnice so tekle na 800 metrov. Petja Klojčnik je bila s časom 2:05,36 skupno 17., dve meti nižje je bila Hana Grobovšek z 2:05,71 četrta, 42. pa Lucija Šušteršič z 2:12,53.

