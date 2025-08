Čeh, Šutej in Guček prepričljivi, Mihalinec Zidar se je poslovila z zmago

Kristjan Čeh (Ptuj) je drugi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju disk vrgel 68,41 m, prepričljivo sta zmagala tudi Tina Šutej (Kladivar) v skoku s palico s 4,63 m in Matic Ian Guček (Kladivar) v teku na 400 m ovire z rekordom prvenstev 48,86. Maja Mihalinec Zidar (Žak) se je od tekmovalne poti poslovila z zmago na 200 m s 23,46. Čeh in Šutej sta zmagala tudi v skupnem seštevku mednarodne lige Telekoma Slovenije, ki se je končala z DP.

Neja Filipič (Žak) je se v troskoku v zadnji seriji najbolj približala 14 metrom s 13,89 m. Med atleti se je na 200 m z edinim časom pod 21 sekundami izkazal dvajsetletni Žiga Žnidaršič Pušnik (Kaš), tekel je osebni rekord 20,94. Najbolj se mu je približal tekač na 400 m Lovro Mesec Košir (Žak) z 21,06.

V teku na pol stadionskega kroga pa se je od športne kariere poslovila 35-letna Maja Mihalinec Zidar (Žak), ki je dosegla prav tako zelo dober čas 23,46. Pod 24 sekund sta se spustili še Agata Zupin (Velenje, 23,81) in Lina Hribar (Žak, 23,88).

"Dolgo sem se spraševala in razmišljala, kako končati kariero, ali že pred prihodom v cilj zaključiti in pomahati v slovo. Ker pa sem dobila veliko spodbud v zadnjih dnevih in tudi sama videla, da lahko še vedno zelo dobro tečem, pa sem šla do konca in zmagala. V startnih blokih pa se nisem počutila nič drugače kot na prejšnjih tekmah, čeprav sem nekaj prejšnjih dni kar precej prejokala," je dejala Mihalinec Zidar. Najprej sta jo objela mož in hčerka, ki ji je dala šopek, potem pa še ožji družinski člani, tako kot še nekaj članov kluba Žak, oblečenih v majico z njenim portretom.

Čeh zanesljiv

Na tekmovališču je znova dobro nastopal Kristjan Čeh. Začel s 66,47 m, po neveljavni drugi seriji pa mu je uspelo vreči 68,02 m. Drugo polovici tekme je nadaljeval z 68,41 m, drugim neveljavnim poskusom zaradi prestopa in končal s 66,52 m.

Kristjan Čeh je zanesljivo opravil nalogo. Foto: Aleš Fevžer

"Po seriji težkih treningov je zdaj na vrsti malo regeneracije. Trener mi je rekel, da bo izid nad 67 m v teh razmerah dober. Pa sem to presegel, tako da lahko nastop ocenim kot zelo dober. Obenem pa je bilo vreme povsem drugačno kot v soboto, ko sem kroglo metal v dežju, danes je bilo sončno, a ne prevroče," je DP strnil Čeh.

Šutej zadovoljna z naslovom, ne pa tudi z izidom

"Zadovoljna sem z naslovom prvakinje, čeprav sem jih osvojila že mnogo. Rada skačem doma, kjerkoli v Sloveniji. Z izidom nisem zadovoljna, sem bolje pripravljena, a vsega ne sestavim. Poleg tega sem na skok čakala skoraj uro in pol. Potem pa sem skakala sama, druge so končale, ter pravzaprav nisem imela časa, da bi prav zadihala med posameznimi poskusi," je pojasnila Šutej.

Tina Šutej je upravičila vlogo velike favoritinje. Foto: Aleš Fevžer

Guček doma še nikoli tako hiter

"V Celju na domačem stadionu še nikoli nisem tekel pod 49 sekundami, kar mi je uspelo pred skoraj polno tribuno in pred vsemi domačimi, ki so me prišli podpret. Zato sem zelo vesel dosežka. Cilj je bil, da prvih osem ovir tečem na vso moč. Tako sem tudi naredil in na koncu tekel, kolikor je bilo mogoče. V samem zaključku me je malo 'zabilo', a sem vseeno dosegel zelo dober čas," je dejal Guček. Nedavno je bil bronast na mlajšem članskem EP, pred septembrskim SP v Tokiu pa bo tekmoval še prihodnji teden na Češkem.

Matic Ian Guček doma še nikoli ni tekel tako hitro. Foto: Aleš Fevžer

Vid Botolin (Kladivar) je po sobotni izvrstni predstavi na 5000 m drugi naslov dodal na 3000 m (8:17,97). Na 800 m dvoboj Hane Grobovšek (Kranj) in Petje Klojčnik (Štajerska) po sprintu v drug polovici ciljne ravnine dobila prva, ki je zmagala z 2:05,84, Klojčnik je tekla 2:06,63.

Med atleti na tej razdalji Jan Vukovič (Kladivar) na dva stadionska kroga v drugem delu pospešil in prišel do zanesljivo zmage z 1:47,29 pred Benjaminom Lokošeljcem iz koprske Nove Aurore (1:49,04) in Rokom Markljem (Triglav, 1:49,78).

Filip Dominković (Velenje) in Anže Durjava (Žak) v metu kopja, slednji je zmagal s 74,87 m, Dominković je končal z 72,12. V troskoku je Maj Cizera Turk (Gorica) s 15,54 m ugnal Martina Medveška (Kladivar, 15,28 m).

V metu kladiva je edina prek 50 m vrgla le Zoja Šušteršič (Žak, 50,41 m), Nuša Lužnik (Slovenj Gradec) je z osebnim rekordom 15,23 m osvojila zlato v suvanju krogle.