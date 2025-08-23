Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
23. 8. 2025,
21.09

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Asaf Šaron državljanska vojna novi nacionalizem nacionalizem

Sobota, 23. 8. 2025, 21.09

45 minut

Resno svarilo: tukaj so nove državljanske vojne

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Koncert Marka Perkovića -Thompsona | Tudi koncert Marka Perkovića Thompsona 5. julija letos v Zagrebu je bil v veliki meri naperjen zoper del hrvaškega naroda, ki ne podpira vladajočo konservativno hrvaško vlado. | Foto Guliverimage

Tudi koncert Marka Perkovića Thompsona 5. julija letos v Zagrebu je bil v veliki meri naperjen zoper del hrvaškega naroda, ki ne podpira vladajočo konservativno hrvaško vlado.

Foto: Guliverimage

Nacionalizem je v porastu. A za razliko od preteklosti zdaj služi predvsem kot orožje v znotrajdružbenih kulturnih vojnah, je prepričan izraelski filozof Asaf Šaron.

V 19. in 20. stoletju je nacionalizem sprožil mednarodne konflikte, danes pa je glavno bojišče domača fronta. Sedanje "državljanske vojne" so pogosto hladne vojne. Ne bijejo se v mestnih ulicah, temveč v parlamentih, sodnih dvoranah in pred sodiščem javnega mnenja. Ne ponujajo univerzalnih receptov, kot so jih ponujali komunizem, fašizem in liberalizem, piše Asaf Šaron v članki Nove državljanske vojne, ki je objavljen v avstrijskem mediju Der Standard.

Spopadi znotraj civilizacij

Današnje državljanske vojne se vrtijo okoli narativov in identitete je prepričan izraelski filozof. Namesto t.i. spopada civilizacij doživljamo vzporedne "spopade" znotraj samih civilizacij. In vprašanje, ki je v osnovi teh državljanskih vojn, je: Kaj je narod?

Marko Perković Thompson
Novice Znani Nemec ima sporočilo za Thompsona. Kaj bo storila Slovenija?

Nacionalizem v teh državljanskih vojnah deluje kot strateško orožje. Današnji nacionalistični borci ne mečejo molotovk, ampak pišejo o zgodovini in tradiciji. Uporabljajo instrumente ustavne demokracije, vendar le zato, da jo strmoglavijo od znotraj in jo podredijo potrebam naroda, kot si ga sami zamislijo.

Nasprotniki so predvsem sodržavljani

Njihovi nasprotniki so predvsem njihovi sodržavljani – tisti, ki imajo drugačno družbeno moralo, drugačno pojmovanje naroda. Današnje razkolnice potekajo znotraj naroda oziroma držav: nacionalisti proti globalistom, konservativci proti liberalcem, tradicionalisti proti sekularistom.

Asaf Šaron prihaja iz Izraela, kjer je že pred zadnjo vojno med Izraelom in Hamasom obstajalo ostro nasprotje med liberalnim in versko-konservativnim delom izraelskega naroda. Na fotografiji: protesti proti Benjaminu Netanjahuju v Tel Avivu. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Asaf Šaron prihaja iz Izraela, kjer je že pred zadnjo vojno med Izraelom in Hamasom obstajalo ostro nasprotje med liberalnim in versko-konservativnim delom izraelskega naroda. Na fotografiji: protesti proti Benjaminu Netanjahuju v Tel Avivu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Klasični nacionalizem je bil namenjen samoodločbi, osvoboditvi izpod tuje prevlade in doseganju suverenosti, poudarja Šaron. "To je vključevalo svobodo opredelitve in redefinicije lastne identitete ter poustvarjanja lastne kulture. Zaradi tega so mnogi nacionalisti v izgradnji naroda videli priložnost za ustvarjanje nove nacionalne kulture – pomislite na kemalistično Turčijo, Titovo Jugoslavijo ali sionizem."

Kaj je bistvu nacionalizma državljanske vojne?

V tem svetovnem nazoru državljani niso suvereni pri opredeljevanju lastne identitete. Namesto tega so vezani na identitete, ki so jim jih opredelile prejšnje generacije, ki so zelo selektivne. Kot meni Šaron, so te identitete ponavadi družbeno konservativne, spolno represivne, etnocentrične, tradicionalistične in maskulinistične ter naj bi utelešale "pravo voljo" ljudstva.

Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Novice Je to zadnje poletje miru na Balkanu?

Tisti, ki jo zanikajo, so nezvesti, odtujeni in ne pravi člani "ljudstva". To je politična substanca nacionalizma državljanske vojne, veliko pomembnejša od populistične retorike, ki prepogosto zavzema osrednje mesto.

Zavezništvo novih nacionalizmov

Novi nacionalizem preoblikuje tudi pokrajino mednarodnih odnosov. Hladno vojno so sestavljale zavezništva držav, opredeljenih po ideoloških linijah. V obdobju po padcu berlinskega zidu je blokovsko zavezništvo nadomestilo zavezništvo gibanj.

"Sovražniki te koalicije novih nacionalistov niso drugi narodi, temveč druge frakcije znotraj njih samih," trdi Šaron. | Foto: Guliverimage "Sovražniki te koalicije novih nacionalistov niso drugi narodi, temveč druge frakcije znotraj njih samih," trdi Šaron. Foto: Guliverimage

Ko je francosko sodišče obsodilo Marine Le Pen zaradi poneverbe, je Viktor Orban takoj tvitnil: "Je suis Marine! (sl. Sem Marine, op. p.)" Tudi drugi nacionalisti so hiteli izraziti svojo solidarnost.

Kdo je sovražnik koalicije nacionalistov?

"Sovražniki te koalicije nacionalistov niso drugi narodi, temveč druge frakcije znotraj njih samih. Ta zveza ni več namenjena širjenju vplivnih območij ali gradnji vojaških koalicij, temveč bratstvo nekdanjih obstrancev, ki združujejo moči, da bi okrepili svojo moč doma. Kar jih združuje, ni skupna univerzalistična vizija, temveč prekrivajoča se politična agenda: razstaviti liberalni red," še trdi Šaron.

Ajelet Šaked
Novice Usodna ženska, ki bi rada zavladala državi
Tina Gaber, Robert Golob
Novice Zapis je pomenil: S Tino naj bi visela mrtva na bencinski črpalki
Marko Perković Thompson
Trendi Udeležence Thompsonovega koncerta v Zagrebu šokirale visoke kazni
Marko Perković Thompson
Novice Avstrijci pregledujejo posnetke Thompsonovega koncerta. V težavah tudi Slovenci?
Borut Pahor in Jadranka Kosor
Novice Neizprosen boj hrvaške prijateljice Boruta Pahorja
Obiskovalka Thompsonovega koncerta
Novice Svarilo o Thompsonu: vračanje preteklosti in pol milijona pobitih
Franjo Tuđman
Novice O Thompsonu se je "posmrtno" oglasil tudi Tuđman
Thompson koncert
Novice Zgražanje ob udeležbi na Thompsonovem koncertu: "Domoljubni Janez je dal jasno sporočilo."
Marko Perković Thompson 2015
Novice "Kdor ne posluša Thompsona, ni Hrvat"
Asaf Šaron državljanska vojna novi nacionalizem nacionalizem
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.