Avstrijci pregledujejo posnetke s Thompsonovega koncerta, pišejo hrvaški mediji. Tistim, ki so vzklikali ustaški pozdrav Za dom spremni (sl. Za domovino pripravljeni), v naši severni sosedi grozijo hude kazni. V Avstriji so namreč simboli, povezani z ustaškim režimom in fašistično Neodvisno državo Hrvaško (NDH), pravno obravnavani enako kot simboli ekstremističnih in terorističnih organizacij, kot sta Islamska država in Al Kaida, njihova uporaba pa predstavlja hudo kršitev avstrijske zakonodaje.

Avstrijski preiskovalni organi trenutno analizirajo vse razpoložljive posnetke in fotografije z nedavnega koncerta Marka Perkovića Thompsona, ki je potekal na zagrebškem hipodromu. Na njem se je po trditvah organizatorjev zbralo 504 tisoč ljudi, drugi viri pa govorijo o manjši številki (Reuters je poročal o okoli 450 tisoč, drugi viri o okoli 300 tisoč, srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki se sklicuje na srbske izračune, pa na primer govori o med 280 do 290 tisoč ljudeh, op. p.).

V Avstriji menda prodanih več kot 18 tisoč vstopnic

Po navedbah organizatorjev je bilo v Avstriji prodanih več kot 18 tisoč vstopnic. Cilj avstrijske preiskave je ugotoviti, ali so osebe z avstrijskim državljanstvom ali urejenim začasnim prebivališčem v Avstriji kršile stroge zakone države, ki prepovedujejo promocijo fašizma med koncertom.

Sankcije, ki lahko v tem primeru sledijo, segajo od prekrškovnih in kazenskih ukrepov do prepovedi vstopa v državo tujim državljanom, vključno s Hrvati, ki živijo in delajo v Avstriji, piše hrvaški medij Express.

Ustaški simboli so v Avstriji prepovedani

Ta reakcija avstrijskih oblasti ni nepričakovana. Leta 2018 je avstrijska vlada razširila seznam prepovedanih simbolov, ki je vključeval tudi tiste, povezane z ustaškim režimom in NDH. Ti simboli so zdaj pravno obravnavani kot simboli ekstremističnih in terorističnih organizacij, kot sta Islamska država in Al Kaida, njihova uporaba pa je huda kršitev avstrijske zakonodaje.

Med obiskovalci Thompsonovega koncerta v Zagrebu so številni vzklikali ustaški pozdrav Za dom spremni (sl. Za domovino pripravljeni), pred koncertom peli ustaške pesmi in nosili ustaške simbole. Na fotografiji (skrajno desno) vidimo mladeniča s črno majico, na kateri je napisan ustaški pozdrav Za dom spremni. Foto: Guliverimage

Avstrija je že prej pokazala odločno stališče proti ekstremističnim pojavom. Odbor za notranje zadeve avstrijskega parlamenta je že sprejel sklep, s katerim je ministra za notranje zadeve pozval, naj prepove zborovanja v Pliberku, kjer se že leta zbirajo podporniki ustaškega režima, pogosto oblečeni v črne uniforme, in uporabljajo prepovedane pozdrave in simbole.

Avstrijci napovedujejo podrobno analizo

Avstrijska policija želi zdaj uporabiti enake pravne standarde tudi za dogodke zunaj svojih meja, če se jih udeležujejo njihovi državljani.

Glede na to, da so posnetki koncerta široko dostopni na družbenih omrežjih, mediji pa so že objavili fotografije, na katerih so zastave in simboli vprašljive zakonitosti, so avstrijske oblasti napovedale podrobno analizo.

Izguba dovoljenja za bivanje in trajna prepoved vstopa v državo

Državljani, ki so identificirani kot storilci prekrškov ali kaznivih dejanj in imajo status prebivališča v Avstriji, se lahko soočijo z resnimi posledicami, vključno z izgubo dovoljenja za prebivanje ali delo in celo trajno prepovedjo vstopa v državo, še piše Express.