Ivić je na družbenih omrežjih delil več objav s Thompsonovega koncerta, ki je potekal v soboto na zagrebškem Hipodromu. Na koncertu, ki se ga je po navedbah organizatorjev udeležilo 504.000 ljudi, je Thompson ob izvedbi pesmi Bojna Čavoglave s publiko vzkliknil tudi ustaški pozdrav.

Bajatović: Poveličevanje idej in simbolov, ki so za srbski narod sinonim za zločine

"Z osuplostjo smo prejeli novico, da je vratar Filip Ivić prisostvoval ustaškemu zborovanju Marka Perkovića Thompsona," piše v sporočilu za javnost, ki ga je RK Vojvodina danes objavil na družbenem omrežju Instagram, podpisal pa ga je predsednik kluba Dušan Bajatović.

Bajatović je dogodek obsodil kot ustaško slavje, na katerem se odkrito "poveličujejo ideje in simboli, ki so za srbski narod sinonim za zločine". To je označil kot nesprejemljivo, zato je klub takoj prekinil sodelovanje z Ivićem.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva pa velja za kontroverznega. Na njegovih koncertih so redno tudi obiskovalci v črnih oblačilih z ustaškimi simboli. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.