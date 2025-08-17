Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
17. 8. 2025,
12.00

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Jaka Peklaj Kawasaki Romain Febvre Lucas Coenen Jeffrey Herlings KTM Jan Pancar Honda Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros

Nedelja, 17. 8. 2025, 12.00

10 minut

MXGP Švedske

Ne le Tim Gajser, dva Slovenca v boju za najvišja mesta

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Uddevalla Tim Gajser Honda | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser prvič po štirih mesecih nastopa na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Rama je zaceljena, forma pa po štirih tednih treninga dobra. Na sobotni kvalifikacijski vožnji v Uddevalli je bil tretji, ob koncu so mu malo sicer zategnile roke (tako imenovani "arm pump"). A zares gre to popoldne, ob 14.15 je štart prve vožnje na veliki nagradi Švedske v razredu MXGP, ob 17.10 pa druge.

Tim Gajser Honda
Sportal Gajser že v prvi vožnji po vrnitvi med najboljšimi

Tim Gajser (Honda) je v tej sezoni odpeljal le pet dirk in pol, a na treh zmagal in je kljub devetih izpuščenim velikim nagradam s 305 točkami ostal med deseterico v skupnem seštevku. Dvakrat izpahnjeno ramo je uspešno operiral in rehabilitiral. V soboto je tako na prvi vožnji obkrožen s tekmeci po skoraj štirih mesecih zasedel tretje mesto. Malo mu je zategnilo roke (tako imenovano "arm pump"), kar pa je po tako dolgem tekmovalnem premoru običajno. Kvalifikacije je dobil Romain Febvre (Kawasaki), ki s 744 točkami vodi v prvenstvu MXGP. Ima 14 točk prednosti pred Lucasom Coenenom (KTM), ki je bil na kvalifikacijski vožnji samo šesti. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP254 KTM) je zasedel osmo mesto.

Uro prej v Uddevalli na Švedskem dirkajo v šibkejšem razredu MX2, v katerem ta konec tedna nastopa mladi slovenski up Jaka Peklaj (Husqvarna). 

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (15/20):

1. Romain Febvre (Kawasaki) 744 točk
2. Lucas Coenen (KTM) 730
3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 541
4. Ruben Fernandez (Honda) 471
5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 442
6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 405
...
10. Tim Gajser (Honda) 313 
12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 249
Tim Gajser Trentino
Sportal Gajser želi na prvi dirki po poškodbi samo uživati
Jan Pancar Trentino 2025
Sportal Lucasu Coenenu najtežja dirka, Jan Pancar v mivki še nikoli boljši
MXGP Mantova Gajser Herlings Febvre Cairoli
Sportal Tim Gajser k Yamahi? "Ne sprašujte me, ker ne smem povedati."
Jaka Peklaj Kawasaki Romain Febvre Lucas Coenen Jeffrey Herlings KTM Jan Pancar Honda Tim Gajser Tim Gajser MXGP motokros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.