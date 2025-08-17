Ne le Tim Gajser, dva Slovenca v boju za najvišja mesta

Tim Gajser prvič po štirih mesecih nastopa na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Rama je zaceljena, forma pa po štirih tednih treninga dobra. Na sobotni kvalifikacijski vožnji v Uddevalli je bil tretji, ob koncu so mu malo sicer zategnile roke (tako imenovani "arm pump"). A zares gre to popoldne, ob 14.15 je štart prve vožnje na veliki nagradi Švedske v razredu MXGP, ob 17.10 pa druge.

Tim Gajser (Honda) je v tej sezoni odpeljal le pet dirk in pol, a na treh zmagal in je kljub devetih izpuščenim velikim nagradam s 305 točkami ostal med deseterico v skupnem seštevku. Dvakrat izpahnjeno ramo je uspešno operiral in rehabilitiral. V soboto je tako na prvi vožnji obkrožen s tekmeci po skoraj štirih mesecih zasedel tretje mesto. Malo mu je zategnilo roke (tako imenovano "arm pump"), kar pa je po tako dolgem tekmovalnem premoru običajno. Kvalifikacije je dobil Romain Febvre (Kawasaki), ki s 744 točkami vodi v prvenstvu MXGP. Ima 14 točk prednosti pred Lucasom Coenenom (KTM), ki je bil na kvalifikacijski vožnji samo šesti. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP254 KTM) je zasedel osmo mesto.

Uro prej v Uddevalli na Švedskem dirkajo v šibkejšem razredu MX2, v katerem ta konec tedna nastopa mladi slovenski up Jaka Peklaj (Husqvarna).

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (15/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 744 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 730

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 541

4. Ruben Fernandez (Honda) 471

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 442

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 405

...

10. Tim Gajser (Honda) 313

12. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 249