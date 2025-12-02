Na gala večeru krovne zveze za motošport in karting v Sloveniji, AMZS, je najglasnejši aplavz prejel motokrosist Jan Pancar. "To je res poseben občutek. Sem hvaležen vsem, ki me spodbujajo. To mi daje dodatno moč za naprej," ko se bosta tudi v sezoni 2026 svetovnega prvenstva MXGP z očetom Igorjem Pancarjem bojevala proti velikim tovarniških ekipam z večmilijonskimi proračuni. "Midva sva pa zraven z najmanjšim proračunom, ampak sem dokazal, da je mogoče. Čutim, da sem lahko še boljši." Letos je bil 11.

Čeprav je za Janom Pancarjem najuspešnejša sezona, ko so o njem pisali in se jima z očetom Igorjem Pancarjem čudili tudi tuji mediji, so ga tovarniške ekipe znova spregledale. Tudi v sezoni 2026 svetovnega prvenstva v motokrosu, v svoji tretji sezoni v elitnem razredu MXGP, bo dirkal z družinsko ekipo na motorju KTM. Letošnjo sezono je sklenil na 11. mestu (321 točk), tudi pred nekaj vozniki tovarniških ekip. Še posebej je navdušil s tretjim mestom v prvi vožnji VN Češke, pa s šestim v drugi vožnji VN Belgije in nenazadnje na pokalu narodov, ko je bil v drugi vožnji tretji in je Sloveniji izdatno pomagal do zgodovinskega petega mesta. "Rezultat je bil res fenomenalen. Vse se nam je poklopilo. Težko ga bo izboljšati, a če bomo vsi napredovali …"

"Saj sem kar dobro videti. Bi moral svoje dekle vprašati, ali sem lepši v motokros opremi ali v smokingu," je v smehu povedal Jan Pancar, ko smo ga vprašali, kako se počuti v elegantni obleki in z metuljčkom. S Timom Gajserjem, Jako Peklajem in selektorjem reprezentance Sašom Kragljem so bili na gala večeru enako oblečeni – še en dokaz, kako povezana ekipa so postali na pokalu narodov. Foto: AMZS/Damjan Končar Na gala večeru krovne zveze za motošport in karting v Sloveniji, AMZS, je Jan Pancar prejel najglasnejši aplavz. "To je res poseben občutek. Sem hvaležen vsem, ki me spodbujajo. To mi daje dodatno moč za naprej." Z očetom sta na večini dirk svetovnega prvenstva za vse sama. "Ni lahko biti v taki ekipi, kot sva z očetom, v povsem zasebni. Tekmujeva proti tovarniškim ekipam, ki imajo proračune v milijonih, čez deset milijonov. Midva sva pa zraven z najmanjšim proračunom, ampak sem dokazal, da je mogoče. Čutim, da sem lahko še boljši." Igor Pancar nam je na vprašanje o proračunu njune ekipe lani dejal: "V tovarniških ekipah en mehanik stane od 30 do 50 tisoč evrov, midva imava celoten proračun visok za dva, tri mehanike."

Tovarniške ekipe in za zdaj znani dirkači za sezono MXGP 2026*:



Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass

Honda: Tom Vialle, Ruben Fernandez, ?

KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo

Yamaha: Maxime Renaux, ?

Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen

Fantic: Alberto Forato, Brett van Doninck

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts



*Brez potrjene ekipe sta še najuspešnejša voznika zadnjega desetletja Tim Gajser in Jeffrey Herlings. Uradno bo šele januarja, a je bolj ali manj jasno, za koga bosta dirkala, saj sta prosta samo še dva motorja.

"Bolje, da sva z očetom ostala na svojem"

Jan Pancar letos na dirki za VN Trentina Foto: Daniel Novakovič/STA Čeprav to zimo večina tovarniških ekip menja vsaj enega, če ne dveh dirkačev (kot zadnji so Alberta Forata in Brenta van Donincka oznanili pri Fanticu), pa je po koncu sezone Pancar povedal, da sam ni prejel nobene prave ponudbe. "Ena ponudba se je v zadnjem trenutku sicer zgodila, a nismo prišli skupaj. Se mi zdi, da je bolje, da sva z očetom ostala na svojem. To je bila boljša odločitev in sem z njo zadovoljen." Mu je pa po pokalu narodov pisalo tudi nekaj manjših ameriških ekip. "Za manjše ekipe je selitev v Ameriko veliko tveganje. Ne poznaš ljudi ali sistema."

Prva dirka sezone 2026 ga čaka osmega marca v Barilocheju v argentinski Patagoniji. V Evropi bomo motokrosiste prvič videli 22. marca na novem prizorišču v Almonteju v Andaluziji, nam najbližja dirka v Pietramurati pri Gardskem jezeru pa bo 19. aprila. Ne le v telovadnici, Pancar je že zdaj tudi na motorju, na družabnih omrežjih objavlja posnetke s treningov na peščeni plaži v Lignanu v Italiji. "Garam že tri tedne, vsak dan dva treninga. Priprave so v polnem teku."

Jan Pancar na treningu na plaži v Lignanu: