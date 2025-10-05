Na 78. pokalu narodov v motokrosu (MXoN) je Slovenija osvojila peto mesto in tako še za dve dve mesti izboljšala lanski zgodovinski dosežek. Pa čeprav ima samo dva voznika, ki se lahko kosata z najboljšimi na svetu. Tim Gajser je bil v prvi vožnji tretji, Jan Pancar tretji v drugi vožnji, v tretji pa sta dosegla četrto in 14. mesto. Jaka Peklaj je bil 33. in 37., a se najslabši rezultat na tem tekmovanju briše. Brata Jett in Hunter Lawrence sta Avstraliji priborila drugo zaporedno lovoriko. Pred Slovenijo so bile samo še tri velesile motokrosa ZDA, Francija in Belgija. Italija je za Slovenijo zaostala za točko. Ob odstopih in poškodbah razočaranih ni manjkalo: Španija 10., Nemčija 15., Nizozemska pa samo 19.

Pokal narodov v motokrosu (MXoN), končni vrstni red:



1. Avstralija 19 točk

2. ZDA 33

3. Francija 33

4. Belgija 43

5. Slovenija 57

6. Italija 58

7. Švedska 84

8. Švica 86

9. Latvija 88

10. Španija 89



Najboljši posamezniki po razredih:



MXGP: 1. Jett Lawrence 4 točke, 2. Eli Tomac 6, 3. Tim Gajser 7

MX2: 1. Kay de Wolf 16, 2. Justin Cooper 20, 3. Mathis Valin 23 … 18. Jaka Peklaj 70

MXOpen: 1. Hunter Lawrence 2, 2. Jo Shimoda 8, 3. Liam Everts 11 … 5. Jan Pancar 17

Prva vožnja Avstralcu Jettu Lawrenceu, Gajser tretji

Jett Lawrence je dokazal, zakaj je ameriški prvak. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje (vozniki MXGP in MX2) je dobil Belgijec Lucas Coenen, a je bil Avstralec Jett Lawrence že nekaj zavojev pozneje pred njim. Na tretjem mestu je vozil Tim Gajser, na četrtem pa aktualni svetovni prvak Francoz Romain Febvre. Ta je dva kroga pozneje naredil manjšo napako in prehitel ga je Američan Eli Tomac. Sta pa v prvem zavoju padla oba Nemca Ken Roczen in svetovni prvak MX2 Simon Längenfelder, ki je potreboval zdravniško pomoč. Zanj je bilo dirke konec. Ena reprezentanca pa je še pred štartom izpadla iz boja za zmagovalni balkon, Nizozemska, saj Glenn Coldenhoff po grdem padcu na sobotnih kvalifikacija sploh ni štartal (bolečine v hrbtu). Nizozemska je že tako pogrešala Jeffreyja Herlingsa, ki je nastop na MXoN odpovedal.

V zadnjih krogih je Gajser bil tesno bitko s Tomacom in jo tudi dobil! Končala sta 18 sekund za zmagovalcem vožnje Jettom Lawrenceom, ki je bil v cilju samo sedem sekund pred Lucasom Coenenom. Drugemu Belgijcu Sachi Coenenu se je nasmihalo 11. mesto, s čimer bi Belgija povedla, a se je v zadnjem krogu zapletel z Američanom Justinom Cooperjem. Krog zaostanka je zanj pomenil 20. mesto. Jaka Peklaj je po padcu sredi vožnje nazadoval na začelje, a bil v cilju z dvema krogoma zaostanka na 33. mestu. Po prvi vožnji sta tako s 14 točkami vodili ZDA in Francija, tretja Avstralija jih je imela 16. Slovenija je bila pri 36 točkah (osmo mesto), za Švedsko in Švico, ki ju lahko premaga. Italija je bila deveta, saj je devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli po slabem štartu osvojil samo 25. mesto.

MXoN, prva vožnja (MXGP + MX2):



1. Jett Lawarence (Avstralija)

2. Lucas Coenen (Belgija)

3. Tim Gajser (Slovenija)

4. Eli Tomac (ZDA)

5. Romain Febvre (Francija)

6. Ruben Fernandez (Španija)

…

33. Jaka Peklaj (Slovenija)

Druga vožnja Hunterju Lawrenceu, Pancar tretji

Jan Pancar Foto: Aleš Fevžer Na začetku druge vožnje smo bili Slovenci na nogah. Jan Pancar je izvrstno potegnil z rampe, v prvi zavoj zapeljal po notranji liniji in nato iz drugega na prvo mesto! Nekaj zavojev pozneje ga je sicer prehitel Avstralec Hunter Lawrence, a je Jan uspešno odbil napade Švicarja Valentina Guilloda, ki je pozneje popustil. Zatem sta Janu začela pretiti Američan RJ Hampshire in odlični Japonec, ki dirka v ZDA, Joe Shimoda. Sredi vožnje so vsi štirje naredili manjše napake, Shimoda je prišel pred Pancarja. Štiri kroge pred ciljem je začel Slovenca napadati Hampshire. Jan je gledal nazaj, nato pa v zavoju ob boksih Američanu zaprl linijo, da je ta padel in celo izgubil mesto proti Belgijcu Liamu Evertsu.

Kljub še enemu padcu je Hunter Lawrence vožnjo gladko dobil, pet sekund pred Shimodo in 12 pred Pancarjem. Everts je bil četrti, Francoz Maxime Renaux peti, Hampshire pa po še enem padcu sedmi. Znova sta razočarala druga voznika Avstralije in Belgije, Webster je bil 13. in Sacha Coenen 21. Peklaj je bil v cilju kot 31. (krajšanje zavoja), a je dobil kazen in nazadoval na 37. mesto. Avstralija je po drugi vožnji prevzela vodstvo, točko pred ZDA in dve pred Francijo. Slovenija je bila osma, a z zavedanjem, da se bo brisal najslabši rezultat.

MXoN, druga vožnja (MXOpen + MX2):



1. Hunter Lawrence (Avstralija)

2. Joe Shimoda (Japonska)

3. Jan Pancar (Slovenija)

4. Liam Everts (Belgija)

5. Maxime Renaux (Francija)

6. Andrea Bonacorsi (Italija)

…

37. Jaka Peklaj (Slovenija)

Brata Lawrence v tretji vožnji potrdila zmago Avstralije

Tim Gajser je bil v tretji vožnji četrti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V tretji vožnji je štart dobil Shimoda, a ga je že ob koncu prvega kroga prehitel Hunter Lawrence. Sledila sta jima Lucas Coenen in Everts. Pancar je bil 10., Gajser, ki je kot drugi Slovenec izbiral rampo, torej skupno 29., je imel zato precej slab položaj na rampi, pa še zaprli so ga v prvem zavoju, in je bil samo 15. Sredi prvega kroga je naredil napako Jett Lawrence in znašel se je na 14. mestu za Timom. Sredi vožnje je Jett začel napadati Tima (lani sta se na pokalu narodov borila za zmago), tik pred njima pa je grdo padel Španec Ruben Fernandez in bila sta že sedmi in osmi. Slovenija pa je v skupnem seštevku napredovala še za eno mesto. Pancar je takrat vozil na 13. mestu.

Hunter Lawrence, Tomac in Jett Lawrence so na prvih treh mestih mirno dokončali vožnjo. Avstralija je tako gladko svetovno ubranila lovoriko. Gajser je dva kroga pred ciljem za četrto mesto prehitel Shimodo in Febvra. Lucas Coenen je po padcu zdrsnil na 10. mesto, padel je tudi Pancar in z 12. nazadoval na 14. mesto. To pa za končno uvrstitev Slovenije ni bilo usodno, saj sta bila Cairoli in drugi Italijan Andrea Bonacorsi 13. in 15. Tako je Slovenija prišla do zgodovinskega dosežka, petega mesta!

MXoN, tretja vožnja (MXGP + MXOpen):



1. Hunter Lawrence (Avstralija)

2. Eli Tomac (ZDA)

3. Jett Lawrence (Avstralija)

4. Tim Gajser (Slovenija)

5. Romain Febvre (Francija)

6. Jo Shimoda (Japonska)

…

14. Jan Pancar (Slovenija)