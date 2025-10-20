Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
8.56

Jaka Peklaj Val Slavec Žan Žaler Jan Pancar motokros

Zadnja dirka DP v motokrosu (Dolina pod Kalom)

Jan Pancar prepričljivo najboljši, naslov državnega prvaka Žanu Žalerju

Jan Pancar | Jan Pancar je prepričljivo dobil obe vožnji. | Foto Aleš Fevžer

Jan Pancar je prepričljivo dobil obe vožnji.

Foto: Aleš Fevžer

Motokrosisti so v nedeljo v Dolini pod Kalom odpeljali zadnjo dirko državnega prvenstva, tako da so zdaj znani vsi prvaki, so sporočili iz krovne zveze AMZS. V najmočnejšem razredu MX open je zadnjo dirko dobil Jan Pancar, seštevek sezone je pripadel Žanu Žalerju.

Jan Pancar
Sportal Pancar in Peklaj na Prilipah potrdila reprezentančno formo

Zadnjo dirko sezone so pripravili v AMD Šentvid pri Stični, merili pa so se motokrosisti v vseh razredih odprtega državnega prvenstva Slovenije in pokalnih prvenstvih.

Jan Pancar je bil v osrednji vlogi v razredu MX open. Član domačega društva, ki je v tej sezoni odlično vozil tudi v svetovnem prvenstvu v razredu MXGP, po pričakovanju ni imel težkega dela in je obe vožnji prepričljivo dobil. Drugi je ciljno črto v dvakrat prevozil Lukas Osek, Žan Žaler pa je z dvema tretjima mestoma in novimi 40 točkami prišel do naslova državnega prvaka.

V skupnem seštevku razreda MX open pa sta ob Žalerju priznanji dobila še Denis Jakša za drugo in Miha Bubnič za končno tretje mesto.

Peklaj dvakrat premagal Ivandića

Jaka Peklaj je bil najboljši na zadnji tekmi DP v razredu MX2. | Foto: Aleš Fevžer Jaka Peklaj je bil najboljši na zadnji tekmi DP v razredu MX2. Foto: Aleš Fevžer V razredih MX125, MX2 in MX open so dirkači vozili skupaj; v 125-kubičnem razredu je Val Slavec potrdil naslov državnega prvaka. Drugo mesto v končnem razporedu DP je osvojil Timotej Žafran, tretje pa Lukas Osek.

V razredu MX2 je Jaka Peklaj prepričljivo dobil obe vožnji. Nosilec rdeče številke vodilnega v tem razredu Hrvat Šimun Ivandić je dvakrat v cilj pripeljal na drugem mestu in si tako privozil naslov najboljšega v slovenskem prvenstvu v razredu MX2. V skupnem seštevku sta ob Ivandiću na odru za prve tri stala še Alen Gajser na drugem mestu ter Tilen Demšič na tretjem.

V ostalih kategorijah so si naslove prvaka za letošnjo sezono privozili Hrvat David Dorčić (MX65), Taj Golež (MX85), Borut Koščak in Leon Ferš v obeh veteranskih kategorijah, v pokalnem prvenstvu pa Andreas Ploh (MX50).

Jaka Peklaj Val Slavec Žan Žaler Jan Pancar motokros
