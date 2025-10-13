Pancar in Peklaj na Prilipah potrdila reprezentančno formo

Slovenska motokrosista Jan Pancar in Jaka Peklaj sta potrdila dobro formo z minulega pokala narodov v ZDA in bila razred zase v svojih razredih na osmi dirki državnega prvenstva na progi v Prilipah pri Brežicah. Pancar je slavil na predzadnji dirki sezone v razredu MX open, Peklaj pa v razredu MX2.

Zaradi raznih odpovedi in sprememb je bila to že tretja letošnja dirka na tej progi. Tekmovalci v najmočnejših treh razredih MX open, MX 2 in MX 125 so se na progo podali skupaj.

Privrženci ob progi so si lahko ogledali tudi dva člana slovenske reprezentance Pancarja in Peklaja, ki sta skupaj s Timom Gajserjem na pokalu narodov v ZDA v začetku meseca, ko je Slovenija s petim mestom dosegla najboljšo uvrstitev doslej, zastopala Slovenijo. Oba sta tudi na domačih tleh potrdila reprezentančno formo.

Pancar je v najmočnejšem razredu MX open dobil obe vožnji. Denis Jakša je obe končal na drugem mestu. V skupnem seštevku se jima je na odru za zmagovalce pridružil še Miha Bubnič. Žan Žaler je bil skupno četrti, a je v skupnem seštevku še vedno v najboljšem položaju za naslov prvaka pred zadnjo dirko sezone.

Peklaj je dobil obe vožnji v razredu MX2 in zanesljivo zmagal. Trenutno vodilni v skupnem seštevku, Hrvat Šimun Ivandić je po četrtem in drugem mestu osvojil skupno drugo mesto. Tretji je bil Miha Vrh, ki letos tekmuje z italijansko licenco.

Obe vožnji v razredu MX125 je dobil Lukas Osek in v skupni seštevek DP dodal novih 50 točk. Leo Šukljan je zbral 42 točk, kot tudi vodilni v skupnem seštevku Val Slavec. A ker je imel Šukljan boljšo uvrstitev v drugi vožnji, mu je tokrat pripadlo skupno drugo mesto. Tretji je bil Slavec, ki ostaja prepričljivo vodilni v skupnem seštevku tega razreda.

Deveta in hkrati zadnja dirka sezone DP bo na sporedu v nedeljo, 19. oktobra, na progi v Dolini pod Kalom.

