M. P.

Nedelja,
12. 10. 2025,
17.20

Kako je Slovenija na pokalu narodov osvojila peto mesto

Tim Gajser pokazal zakulisje zgodovinskega dosežka v ZDA

M. P.

Tim Gajser pokal narodov Honda | Tim Gajser je letos izpustil skoraj polovico sezone zaradi poškodbe, a Sloveniji na koncu pomagal do petega mesta na pokalu narodov. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je letos izpustil skoraj polovico sezone zaradi poškodbe, a Sloveniji na koncu pomagal do petega mesta na pokalu narodov.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser je na svojem kanalu na YouTube objavil videoposnetek iz zakulisja pokala narodov v motokrosu, ko je slovenska reprezentanca z Gajserjem, Janom Pancarjem in Jako Peklajem ter selektorjem Sašo Kragljem prejšnjo nedeljo osvojila zgodovinsko peto mesto. Na olimpijadi motokrosa je zaostala samo za dvakratno zaporedno prvakinjo Avstralijo ter tremi velesilami motokrosa, ZDA, Francijo in Belgijo.

Tim Gajser pokal narodov Honda
"Naslednji korak so stopničke"

Tim Gajser pokal narodov Honda | Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lani so bili Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj sedmi, s čimer so najboljšo slovensko uvrstitev popravili po več kot 25 letih. Letos so naredili še korak naprej. Na pokalu narodov v ZDA so minuli konec tedna osvojili peto mesto, potem ko je bil Gajser tretji v prvi vožnji, Pancar pa, čeprav nima tovarniškega motorja, tretji v drugi. Če vemo, da se z najboljšimi na svetu lahko kosata samo dva slovenska voznika, je peto mesto res izjemen rezultat. In kaj sledi naslednje leto? "Zdaj moramo biti boljši," je z nasmehom odgovoril Pancar. "Naslednji korak so stopničke," sta v en glas rekla Jan in Tim. Gajser je napovedal, da se bo Peklaj preselil k njemu, da ga bo pripravil za naslednje leto. "In potem gremo naslednje leto po stopničke."

Po dirki v ZDA so si fantje privoščili zasluženo zabavo. Gajser je nato odpotoval na krajše počitnice v Mehiko, Pancar in Peklaj pa sta se že vrnila v domovino, saj to in naslednjo nedeljo nastopata še na dirkah državnega prvenstva.

