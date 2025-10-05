Zdaj je jasno, kdaj se bo petkratni svetovni prvak s Hondo Tim Gajser prvič na dirki predstavil s svojo novo ekipo. To bo že 22. februarja. Lokacija uvodne velike nagrade prvenstva MXGP 2026 sicer še ni izbrana. V običajnem terminu ostajata najbolj množično obiskani dirki slovenskih navijačev, Trentino sredi aprila in Loket konec julija.

Ob robu pokala narodov, ki ta konec tedna poteka na progi Ironman v ZDA, je organizator in promotor svetovnega prvenstva v motokrosu Infront Moto Racing objavil okvirni koledar za sezono 2026. Na njem je še nekaj neznank. Nista še znani prizorišči prve in 13. dirke ter lokacije VN Argentine (druga dirka sezone) in VN Velike Britanije, ki bo 10. maja. Tim Gajser si zagotovo želi, da bi bila to znova njegova najljubša proga Matterley Basin.

Jan Pancar in Tim Gajser bosta tudi v sezoni 2026 slovenska voznika v elitnem razredu MXGP. Foto: Daniel Novakovič/STA Za zdaj je na koledarju ena sama dirka v Španiji, pa ta ni nobena od tistih, kjer so dirkali v zadnjih letih (Madrid, Cozar in Lugo), temveč Almonte nedaleč od Seville v Andaluziji. Tako da je še vedno možno, da bo Španija zapolnila eno od dveh manjkajočih prizorišč. Letos je bil denimo Cozar na samem začetku sezone. Nova proga bo gostila VN Italije in sicer Montevarchi v Toskani (nekaj južneje od Firenc). Še ena dobra priložnost torej za slovenske navijače.

Dirki, ki ju slovenski ljubitelji motokrosa množično obiskujejo, ostajata v tradicionalnem terminu: VN Trentina v Pietramurati sredi aprila in VN Češke v Loketu konec julija. Za obisk iz Slovenije je dokaj lahko dosegljiva še VN Sardinije. Gajser, ki bo pozimi zamenjal ekipo in znamko motorja (ni še razkril, kam se seli), in Jan Pancar, ki bo najverjetneje še naprej dirkal z družinsko ekipo in na motorju KTM, sta podpore navijačev vselej zelo vesela.

Okvirni koledar dirk svetovnega prvenstva MXGP in MX2 2026:



22. februar - ?

8. marec - Argentina (?)

22. marec - Andaluzija (Almonte)

29. marec - Švica (Frauenfeld)

12. april - Sardinija (Riola Sardo)

19. april - Trentino (Pietramurata)

10. maj - Velika Britanija (?)

24. maj - Francija (Lacapelle Marival)

31. maj - Nemčija (Teutschenthal)

7. junij - Latvija (Kegums)

21. junij - Italija (Montevarchi)

28. junij - Portugalska (Agueda)

19. julij - ?

26. julij - Češka (Loket)

2. avgust - Belgija (Lommel)

16. avgust - Švedska (Uddevalla)

23. avgust - Nizozemska (Arnhem)

6. september - Turčija (Afyonkarahisar)

13. september - Kitajska (Šanghaj)

20. september - Avstralija - Darwin

4. oktober - pokal narodov (Ernee, Francija)

Zaključek sezone ostaja enak letošnjemu, po avgustovskih Belgiji, Švedski in Nizozemski sledi trojček dirk v treh tednih na bolj oddaljenih lokacijah: Turčija, Kitajska in Avstralija.

Pokal narodov bo prvi konec tedna v oktobru v Franciji, kar pomeni, da si ga bo znova ogledala nepregledna množica ljudi. Predlani se je na MXoN v Franciji zbralo kar 102 tisoč navijačev.