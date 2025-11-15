Bodo slovenska dekleta tudi danes opravile svojo nalogo? Veliko je v igri.

Slovenska ženska teniška reprezentanca si lahko danes zagotovi mesto med 15 najboljšimi reprezentancami na svetu. Zmaga nad Indijo jo vodi v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir najboljše osmerice pokala Billie Jean King.

Kaja Juvan bo šla na igrišče kot druga. Foto: Tenis Slovenija Danes bo slovenska teniška reprezentanca začela svoj nastop že ob 10.30. Prva bo na igrišče stopila Tamara Zidanšek, ki se bo pomerila proti Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty. Sledila bo Kaja Juvan, ki bo igrala s Sahajo Yamalapalli. Nato pride na vrsto dvojica Dalila Jakupović in Nika Radišić, ki se bosta v paru pomerili proti indijski navezi Ankita Raina in Prarthana G Thombare.

Težji del naloge so opravile že v petek

Težji del naloge so varovanke nove kapetanke Maše Zec Peškirič opravile že v petek, ko so z 2:1 premagale Nizozemsko, danes morajo upravičiti vlogo favoritinj glede na uvrstitve WTA in v navijaškem vzdušju v Bangaloreju premagati domačo Indijo.

Tamara Zidanšek, ki je v petek premagala nekaj mest višjeuvrščeno Aranxto Rus, je 162., Kaja Juvan, ki je bila boljša od prvorangirane Nizozemke Suzan Lamens, pa je 98.

Billie Jean King Cup, playoff Slovenija : Indija 0:0 10.30 Tamara Zidanšek (Slo) – Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty (Ind)

Kaja Juvan (Slo) – Sahaja Yamalapalli (Ind)

Dalila Jakupović/Nika Radišić (Slo) – Ankita Raina/Prarthana G Thombare (Ind)

Aprila kvalifikacije za zaključni turnrir Zmagovalke turnirja se bodo uvrstile v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King 2026, ki bodo potekale po starem sistemu z dvoboji doma ali v gosteh in ne kot letos v skupinskem formatu. Tam jih že čaka sedem udeleženk letošnjega septembrskega zaključnega turnirja pokala BJK z izjemo Kitajk, ki so kot gostiteljice avtomatično uvrščene na finale osmerice. To so Velika Britanija, Italija, Japonska, Kazahstan, Španija, Ukrajina in ZDA. Preostalih sedem reprezentanc bo znanih ta konec tedna po sedmih kvalifikacijskih turnirjih, ki potekajo širom sveta. Preostali dve reprezentanci s turnirja v Indiji bosta v 2026 igrali v regionalni skupina 1.

