V Madridu zgodovinska prva tekma lige ameriškega nogometa NFL v Španiji

Stadion Bernabeu v Madridu bo v nedeljo gostil prvo uradno tekmo lige ameriškega nogometa NFL, ki jo bodo odigrali v Španiji, je poročala tiskovna agencija EFE. V Španiji, kjer je najbolj priljubljen šport z žogo nogomet, se bosta v ameriški igri, ki ima z evropsko malo skupnega, pomerili ekipi Miami Dolphins in Washington Commanders.

Zgodovinsko tekmo bodo po vsem Madridu spremljale dejavnosti in zabava, povezane z ameriškim nogometom.

Po besedah Petra O'Reillyja, izvršnega podpredsednika NFL za mednarodno poslovanje in dogodke, je liga želela, da bi dogodek deloval kot "mini super bowl", torej finale lige NFL v nekoliko manjšem obsegu.

Madrid se pripravlja na veliki dogodek, pri čemer so nekatera območja preuredili v območja s tematiko ameriškega nogometa, vključno s tremi velikanskimi čeladami pred Palacio de Cibeles, ikoničnimi Spletičnami (Las Meninas), okrašenimi z barvami ekip, in mini igriščem za ameriški nogomet z zastavicami.

V Španiji so takoj zagrabili ponujeno priložnost gostiti vrhunski spektakel na stari celini nerazumljenega ameriškega športa.

Po ocenah lige NFL je od leta 2007 ekonomski vpliv vseh tekem, ki so jih igrali v Londonu, znašal 2 milijardi funtov (2,2 milijarde evrov), od tega so 185 milijonov funtov (209 milijonov evrov) ustvarili s tekmami, ki so bile na Otoku lani.

V Nemčiji je tekma v Münchnu leta 2022 prinesla 70 milijonov evrov, dve zaporedni tekmi v Frankfurtu leta 2023 pa 110 milijonov evrov, prva tekma v Južni Ameriki pa 72 milijonov evrov.

Cilj za tekmo v Madridu je izenačiti številko 70 milijonov evrov, doseženo v Münchnu leta 2022, saj NFL meni, da je španski trg strateški, z ocenami o 11 milijonih navijačev.

V ligi NFL skušajo španskim ljubiteljem tega športa ponuditi šov in spektakel, ki je značilen za vsakoletno tekmo finala najboljših dveh ekip sezone. Med polčasom bodo pripravili vrhunski glasbeni nastop. Nastopila bosta argentinski ustvarjalec Bizarrap in portoriški umetnik Daddy Yankee, ki bosta prvič izvedla svoje sodelovanje "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66".

Nastopil bo orkester madridskih marincev, ki bo izvedel špansko himno kraljevi marš, ameriška pevka Karina Pasian pa bo zapela ameriško himno.

Prenos si bo možno ogledati prek platforme DAZN. Po napovedih si bi tekmo ogledalo več kot 84.000 gledalcev. Ocenjeni gospodarski vpliv pa znaša med 10 in 21 milijoni evrov, toliko si lahko madridski gostinski in turistični sektor obeta finančnega učinka od gostovanje lige NFL.

Španska vlada in lokalna skupnost Madrida sta v celoti podprla dogodek, saj z njim Madrid utrjuje položaj vodilne destinacije za večje mednarodne športne dogodke.

Vendar pa takšen dogodek predstavlja tudi izziv glede varnosti in mobilnosti. Za zagotavljanje varnosti pričakovanih 83.000 udeležencev bo skrbelo 425 pripadnikov lokalne policije in pet enot žandarmerije.

