Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
21. 10. 2025,
8.02

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
noad smrt NFL vlom

Torek, 21. 10. 2025, 8.02

49 minut

Nekdanji zvezdnik lige NFL umrl ob posredovanju policije

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Doug Martin | Nekdanji igralec lige NFL Doug Martin je ob vlomu v Oaklandu umrl ob posredovanju policije, ki so jo poklicali njegovi domači. | Foto Guliverimage

Nekdanji igralec lige NFL Doug Martin je ob vlomu v Oaklandu umrl ob posredovanju policije, ki so jo poklicali njegovi domači.

Foto: Guliverimage

Bivši zvezdnik lige NFL Doug Martin je ob vlomu v Oaklandu umrl ob posredovanju policije. Natančni razlogi za smrt nekdanjega igralca moštev Tampa Bay Buccaneers in Oakland Raiders bodo znani po obdukciji, je sporočila tamkajšnja policija.

Policija je potrdila, da je bil Martin vpleten v vlom. Ob poskusu aretacije pa je prišlo do prerivanja. Po priprtju nekdanji športnik ni bil več pri zavesti, kasneje pa je v bolnišnici umrl.

Oglasila se je družina pokojnika, kjer so priznali, da je imel Martin psihične težave. "To je bil njegov nasprotnik, ki mu ni uspel ubežati," je zapisal njegov nekdanji agent. Težave so se ponavljale in Martin je tokrat zbežal iz doma in vlomil pri enem od sosedov, domači pa so sami poklicali pomoč.

Policija je zdaj uvedla notranjo preiskavo, ki bo razkrila vzrok za smrt nekdanjega športnika.

Martin je v karieri dosegel 32 "touchdownov". Dvakrat je bil nominiran tudi za nagrado Pro Bowl, ki jo prejme najboljši igralec v sezoni, enkrat je bil izbran v ekipo vseh zvezd. Nazadnje je v ligi NFL igral decembra 2018.8.

noad smrt NFL vlom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.