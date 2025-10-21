Nekdanji zvezdnik lige NFL umrl ob posredovanju policije

Bivši zvezdnik lige NFL Doug Martin je ob vlomu v Oaklandu umrl ob posredovanju policije. Natančni razlogi za smrt nekdanjega igralca moštev Tampa Bay Buccaneers in Oakland Raiders bodo znani po obdukciji, je sporočila tamkajšnja policija.

Policija je potrdila, da je bil Martin vpleten v vlom. Ob poskusu aretacije pa je prišlo do prerivanja. Po priprtju nekdanji športnik ni bil več pri zavesti, kasneje pa je v bolnišnici umrl.

Oglasila se je družina pokojnika, kjer so priznali, da je imel Martin psihične težave. "To je bil njegov nasprotnik, ki mu ni uspel ubežati," je zapisal njegov nekdanji agent. Težave so se ponavljale in Martin je tokrat zbežal iz doma in vlomil pri enem od sosedov, domači pa so sami poklicali pomoč.

Policija je zdaj uvedla notranjo preiskavo, ki bo razkrila vzrok za smrt nekdanjega športnika.

Martin je v karieri dosegel 32 "touchdownov". Dvakrat je bil nominiran tudi za nagrado Pro Bowl, ki jo prejme najboljši igralec v sezoni, enkrat je bil izbran v ekipo vseh zvezd. Nazadnje je v ligi NFL igral decembra 2018.8.