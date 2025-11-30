Derbi kroga v Celju, večna tekmeca do zmag

Za uvod v 17. krog v petek v Kidričevem na dvoboju Aluminija in Primorja ni bilo zadetkov (0:0). Sobotni spored sta v Fazaneriji odprla Mura in Maribor, gostje pa so se veselili minimalne zmage z 1:0. Nato je v Stožicah Olimpija z 2:1 ugnala Radomlje. Uvod v nedeljo pripada Bravu, ki bo gostoval pri zadnjeuvrščenih Domžalah, nato pa bosta za derbi kroga poskrbela jesenski prvak Celje in Koper.

Bravo pri zadnjeuvrščenih Domžalah

Nedelja se bo začela v Domžalah. Zadnjeuvrščeni prvoligaš se je znašel v resnih škripcih, saj so se mu najbližji sosedi na razpredelnici še nekoliko oddaljili. Grožnja, da bi se lahko tako dvakratni državni prvaki za nekaj časa poslovili od prve lige, je tako vse glasnejša.

Domžalčani so se prikovali na dno prvoligaške lestvice. Foto: Filip Barbalić

Ravbarji jo bodo skušali vsaj malce utišati z zmago nad nepredvidljivim Bravom, ki je v prejšnjem krogu doživel velik udarec proti Radomljam in v Stožicah izgubil kar z 0:4. Mladi ljubljanski klub vseeno vztraja na lestvici na visokem četrtem mestu. Tokrat bo moral zaigrati brez kaznovanega Victorja Gidada.

Koper v tej sezoni že zapravil vodstvo s 3:0

V sklepnem dejanju predzadnjega kroga jesenskega dela se bosta v knežjem mestu pomerila Celje in Koper. Albert Riera je vselej visoko motiviran na tekmah s klubom, kjer je končal nogometno pot, a se pozneje tudi večkrat zapletel v incidente z vodstvom kanarčkov. Zadnja tekma omenjenih tekmecev je postregla z neverjetno dramo in preobratom. Koper, takrat ga je vodil še Slaviša Stojanović, ki ga je pozneje nasledil Zoran Zeljković, je imel v žepu ogromno prednost. Na Bonifiki je proti Celju vodil že s 3:0, a so se gostje z izjemnim preobratom v zadnjih minutah vrnili ter izenačili na 3:3.

Celjani so v tej sezoni na Bonifiki po zaostanku z 0:3 v zadnjih minutah izenačili na 3:3 in ostali neporaženi. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so med tednom izgubili na Češkem. To je bil njihov prvi poraz v Evropi, ki pa ni resneje ogrozil načrtov, saj vztrajajo na visokem tretjem mestu konferenčne lige. Imajo tudi priložnost, da zadržijo ogromno prednost pred tekmeci, kar bi jim veliko pomenilo pred sredinim pokalnim dvobojem proti Olimpiji. V nedeljo bi lahko pri Celju manjkala prvi napadalec Franko Kovačević, ki si je poškodoval stegensko mišico, in Vitalij Lisakovič, ki je razočaral s predstavo v Olomucu. Pri gostih ne bo kaznovanega Jean Pierra Longonde, Zoran Zeljković pa bo skušal postati prvi trener, ki bi v tej sezoni v gosteh premagal Celjane v gosteh.

Španring junak v Fazaneriji

Sobotno dogajanje se je začelo v Murski Soboti. Prekmursko-štajerski spopadi so vselej prestižni in nič drugače ni bilo niti tokrat. Mariborčani, pri katerih so manjkali kaznovani Sheyi Ojo, oboleli Hilal Soudani in poškodovani Benjamin Tetteh, Žiga Repas in Čedomir Bumbić, so že na uvodu prevzeli prevzeli pobudo. Prvič so resneje zazapretili v 16. minuti, ko je Ali Reghba prišel do žoge v kazenskem prostoru, jo oddal v sredino, iz bližine pa je nato zgrešil Mark Španring. Ista naveza je bila v glavni vlogi tudi v 28. minuti, ko je Maribor zasluženo povedel. Po poizkusu Reghbe z bližine so domači žogo odbili, Španring pa jo je z roba kazenskega prostora z natančnim strelom poslal v domačo mrežo. Reghba je bil še naprej vroč, v 34. minuti pa so prvič resneje zapretili tudi domači. Robert Murić je bil nenatančen, in gostje so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

Maribor je iz Fazanerije odnesel poln plen. Foto: Jure Banfi

Po vrnitvi na teren je Mura prek Nina Koutra hitro zapretila, a zbran je bil gostujoči vratar Ažbe Jug. Nedolgo zatem je v osrčju kazenskega prostora zgrešil še Dario Vizinger. Na drugi strani je tudi Oscar Zambrano žogo poslal čez gol, v 70. minuti pa so gostje zahtevali enajstmetrovko po padcu Reghbe ob Žanu Petroviču, a sodniška piščalka je ostala nema. Mura resneje ni več zapretila, zadnji lepši priložnosti za višjo zmago Maribora pa sta zapravila Jean Michael Seri in Luka Krajnc.

Dva gola Gorenca, v sredo pokalni derbi s Celjem

V Stožicah sta se za točke udarila Olimpija in Radomlje. Zmaji so se po nizu neprepričljivih rezultatov v tej sezoni znašli v specifičnem položaju. V prvenstvu so najverjetneje že izgubili boj za naslov, tako da bodo predali lovoriko nekomu drugemu. Ker niso bili uspešni tudi v Evropi, bi lahko popravili vtis navijačem le še v pokalu, kjer pa jih že v osmini finala čaka zelo zahteven spopad s Celjem. Ker pa bo dvoboj na sporedu že v sredo je Federico Bessone močno premešal enajsterico pred dvobojem z Radomljami.

Radomljani so prek Andreja Pogačarja prvi zapretili, kmalu je z glavo poskusil še Žan Žaler. Po uvodnem naletu gostov je imel v 11. minuti Pedro Lucas priložnost za Ljubljančane, a Enej Klampfer je žogo izbil pred golovo črto.Nekaj trenutkov zatem je bil nevaren še Nemanja Motika. V 15. minuti pa vodstvo domačih. Dimitar Mitrovski je podal s prostega strela z desne, najvišji v kazenskem prostoru pa je bil Jan Gorenc. Do odmora so si tako eni kot drugi pripravili še kar nekaj priložnosti, a mreži sta mirovali.

Jan Gorenc je dosegel oba zadetka za Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Kot prvi so po prihodu iz garderob prek Mitrovskega dvakrat zapretili domači. V 59. minuti pa je ravno po njegovi podaji iz kota Pedro Lucas je žogo z glavo lepo podaljšal do Gorenca, ki je iz bližine dosegel še svoj drugi gol na tekmi. Junak domačih Gorenc je nato v 76. minuti zakrivil enajstmetrovko, ki je goste vrnila v igro. Zanesljivo jo je namreč izvedel Nino Kukovec. Olimpija je bila kar nekoliko v šoku, nato pa v 83. minuti zadela prek Alexa Blanca, a Var je zadetek zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. V končnici tekme so domači odbili vse nalete Radomljanov.

Brez zadetkov na dvoboju Aluminij - Primorje

V Kidričevem ni bilo zadetkov. Foto: Jure Banfi Kidričani in Ajdovci so se v petek zvečer v pomembni tekmi v boju za obstanek razšli brez zadetkov. Aluminij, ki je pred tem izgubil tri od štirih tekem, je tako zadržal sedem točk prednosti pred Primorjem, ki je na predzadnjem mestu.

Primorci so bili prvi blizu zadetku, ko je sredi prvega polčasa Elian Demirović z 18 metrov zatresel vratnico. Nato je še Kidričan Marko Simonič s prostega strela s slabih 20 metrov zadel prečko. Po mirnejšem nadaljevanju je moral gostujoči čuvaj mreže Denis Pintol posredovati v 44. minuti po poskusu Beharja Fete z leve strani.

Trenerja Aluminija in Primorja Jura Arsić in Milan Anđelković sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Jure Banfi

Bolj zanimive so bile znova zadnje minute tekme. V 72. minuti je le za malenkost ajdovska vrata z osmih metrov zgrešil Ivijan Svržnjak. Na drugi strani je Matic Zavnik preizkusil Matjaža Rozmana, ki se je izkazal z obrambo. V 80. minuti pa so se za kratek čas razveselili Ajdovci, ko je Zavnik v protinapad poslal Nika Raka, ta je žogo poslal pod prečko, toda po pregledu posnetka so sodniki dosodili predhoden prekršek, tako da je ostalo pri 0:0.

