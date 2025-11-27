Še Ancelotti ga je toplo sprejel in mu ponudil roko, Riera pa prav nič?

Se bo danes nadaljeval zmagoviti evropski pohod Celja? Varovanci Alberta Riere bodo skušali zadržati stoodstotni izkupiček v konferenčni ligi tudi po tekmi v Olomucu, kjer bodo pri na stadionu Andruv pri Sigmi naleteli na znani obraz. Položaj športnega direktorja opravlja Pavel Hapal, ki je še pred nekaj meseci vodil Banik in v kvalifikacijah za konferenčno ligo dvakrat izgubil proti Celju. Po izpadu je v javnosti potarnal tudi o razočaranju nad obnašanjem Riere. Zato se pred gostovanjem grofov na Češkem veliko razpreda ravno o želji po morebitnem maščevanju Hapala. Aktualni trener Sigme Tomaš Janotka umirja konje. Trudi se, da njegovi varovanci v tekmo s Celjem ne bi vstopali z namero o maščevanju za Banik, svoje pa je povedal tudi Španec .

Celjani so poleti v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo izločili Banik. V Sloveniji so zmagali z 1:0, na Češkem pa z 2:0. Foto: Guliverimage Dan pred srečanjem v Olomucu, ki naj bi ga v mrzlem vremenu spremljalo okrog sedem tisoč gledalcev, med njimi bo vsaj 150 navijačev Celja, na Češkem odmeva "dinamična" preteklost Pavla Hapala in Alberta Riere.

Kot trenerja sta se spopadla v kvalifikacijah za konferenčno ligo, Celjani pa so dvakrat brez prejetega zadetka premagali Banik iz Ostrave (1:0 in 2:0) ter dokazali premoč. Riera je dokazal svoje mojstrstvo, saj je taktično razorožil češkega tekmeca, poraženi Čeh pa je v javnosti vseeno potožil, da ga je strateg iz Španije pri tem razočaral kot človek. Pokazal naj bi mu namreč premalo spoštovanja.

"Tega ne bi pričakoval od Španca"

Pavel Hapal se rad spominja, kako ga je v Londonu sprejel takratni trener Chelseaja Carlo Ancelotti. Foto: Reuters "Kot trener je Riera zelo dober, manj pa mi je všeč na drugih področjih. Bil sem že na številnih stadionih, tudi v ligi prvakov. Ko sem prišel k Chelseaju, me je Carlo Ancelotti toplo sprejel, ponudil mi je roko in z menoj izmenjal nekaj besed. No, tega nisem doživel v Celju. Nihče izmed strokovnega vodstva Celja nas sploh ni pozdravil. To meče slabo senco na Riero kot osebo. Je Španec. V karieri sem večkrat igral v Španiji. Tam imam veliko prijateljev in tega ne bi pričakoval od Španca. Ne vem, kaj smo mu naredili, a obnašal se je povsem brez spoštovanja, kar me je med srečanjem v Slovenijo pošteno razjezilo," so pred nekaj meseci na Češkem odmevale Hapalove besede. V teh dneh so znova oživele, tako da so jih češki mediji polni.

Pavel Hapal je bil negativno presenečen nad (ne)odzivom Alberta Riere in strokovnega vodstva Celja na srečanju v Sloveniji. Foto: Guliverimage

"Če bomo zmagali, nam bo morda kaj prinesel v slačilnico"

Tomaž Janotka bo skušal danes postati prvi strateg, ki bi v ligaškem delu konferenčne lige ustavil Alberta Riero. Foto: Guliverimage Nogomet je poskrbel, da se bo v kratkem obdobju še enkrat pomeril z Riero. Tokrat vstopa v dvoboj kot športni direktor Sigme. S svojimi izkušnjami bo skušal pomagati trenerju Tomašu Janotki, da bi kot prvi v tej sezoni stopil na prste Celjanom in zaustavil njihov za zdaj sanjski evropski pohod. Aktualni trener Sigme je napovedal, da bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi njegovo moštvo na tekmi imelo zgolj tekmovalne motive, nikakor pa ne maščevalnih namenov zaradi stvari, ki so zmotile njegovega tesnega sodelavca Hapala.

"Moramo se osredotočiti na nogomet, biti disciplinirani. Ne smemo se obremenjevati z drugimi stvarmi. In če bomo zmagali, nam bo morda Hapal kaj prinesel v slačilnico," se je na sredini novinarski konferenci pošalil Janotka, ki je večino kariere kot igralec prebil pri Sigmi, slačilnico pa si nekaj časa delil tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Andrejem Pečnikom.

Celjani poleti streznili češko nogometno javnost

Sigma bo danes računala na prednost domačega igrišča in občinstva. Foto: Guliverimage Trener Sigme zelo spoštuje Celjane. Priznal je, da si je podrobno ogledal in analiziral zadnjih pet tekem slovenskih jesenskih prvakov, a ni opazil, da bi imel Riera kakšne težave zaradi obnašanja z igralci. "Morda je bila takrat odločilna pomembnost srečanja," je razmišljal češki strateg, ki se dobro spominja, kako je nemoč Banika proti Celju odmevala v čeških nogometnih krogih.

"Celjani so streznili vse na Češkem, ki so drug za drugim priznavali, kako dobro igrajo. Od tega so minili že trije meseci, Hapal pa nam je kot športni direktor pomagal, da smo dvignili kakovost moštva," je zadovoljen z delom nekdanjega trenerja Banika v Olomucu.

Dvoboj med Sigmo in Celjem bo na stadionu Andruv:

Tako se domači strateg trudi, da bi današnji nogometni spektakel na hladnem Češkem mineval v znaku fair playa, pa naj zmaga boljši. Celjani bi si z novim uspehom še bolj tlakovali pot do želenega neposrednega preboja v osmino finala. Za kaj takšnega se bodo morali uvrstiti med osem najboljših. Sodeč po Rierovi napovedi in visoki stopnji samozavesti, ki so si jo ustvarili njegovi varovanci po številnih uspehih v Evropi in 1. SNL, bi lahko Celjani danes poskrbeli za še eno v nizu evropskih pravljic. Dvoboj se bo začel ob 18.45.