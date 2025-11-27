Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dejan Petrović Dušan Stojinović Kenan Bajrić Andraž Šporar Sigma Olomouc Albert Riera NK Celje konferenčna liga

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog)

Celjani prekipevajo od samozavesti

Celje bo lovilo nove točke.

Celje bo lovilo nove točke.

Foto: Filip Barbalić

Nogometaše Celja v konferenčni ligi danes ob 18.45 čaka obračun četrtega kroga ligaškega dela tekmovanja. V češkem Olomoucu se bodo pomerili s tamkajšnjo Sigmo. V boljšem položaju na lestvici so slovenski prvaki, ki so dobili vse tri obračune, medtem ko je češka zasedba pri štirih točkah.

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 27. november:

Celjani so tako vse bližje uvrstitvi v izločilne boje. Tja se uvrsti najboljših 24 ekip, a želje slovenske zasedbe na čelu s trenerjem Albertom Riero segajo še višje. Nogometaši iz knežjega mesta si namreč želijo zagotoviti eno od prvih osmih mest, ki neposredno peljejo v osmino finala.

V minuli sezoni je za najboljšo osmerico po koncu ligaškega dela zadoščalo 11 točk, Celjani pa bi z novo zmago že presegli ta izkupiček. V sezoni 2024/25 so bili na 21. mestu s sedmimi točkami, nato pa presenetili in zaigrali celo v četrtfinalu tekmovanja.

Riera je po premočnem vodstvu v domačem prvenstvu, drugouvrščeni Maribor namreč zaostaja 11 točk, samozavestno pogledoval tudi proti današnjem gostovanju na Češkem: "Navkljub reprezentančnemu premoru je ekipa v odličnem stanju. Igralci so potrebovali nekaj počitka, da so se fizično in psihično odklopili od nogometa. Zdijo se mi lačni uspehov in motivirani, da nadaljujejo zastavljeno delo."

Riera je pred gostovanjem njegovega moštva na Češkem samozavesten.

Sigma v češkem prvenstvu zaseda četrto mesto in ima za vodilno Slavijo iz Prage po 16 odigranih krogih devet točk zaostanka. V konferenčni ligi je zbrala štiri točke, kar ji trenutno zadostuje za 19. mesto na lestvici.

Celjani so tudi po prikazanem doslej v konferenčni ligi v vlogi rahlega favorita. "Vloga favorita je v končni fazi nepomembna, saj moraš na igrišču vedno pokazati, da si boljši. Želimo biti dominantni. Imamo načrt, kako jim zadati udarec v času, ko bomo imeli posest žoge," je še dejal Riera.

Najboljši strelci konferenčne lige:

5 – Kovačević (Celje)
3 – Mulahusejnović (Noah)
2 – Augustyniak (Legia), Bajić (AEK L.), Diakite (Lausanne), Holse (Samsunspor), Ishak (Lech), Jović (AEK A.), Koita (AEK A.), Kutesa (AEK A.), Marius (Samsunspor), Musaba (Samsunspor), Ndour (Fiorentina)
...

V ogenj še štirje slovenski legionarji 

Slovaški prvak Slovan Bratislava z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem se bo pomeril s špansko zasedbo Rayo Vallecano.

Dejan Petrovič bo z Rijeko gostil AEK iz Larnace, Dušan Stojinović z Jagiellonio pa se bo pomeril s finsko ekipo KuPS.

Konferenčna liga, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 27. november:

Lestvica:

Dejan Petrović Dušan Stojinović Kenan Bajrić Andraž Šporar Sigma Olomouc Albert Riera NK Celje konferenčna liga
