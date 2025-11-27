''To ni bilo Celje, ki smo ga predstavljali to sezono,'' je razočarano pripomnil Žan Karničnik, ko se je po porazu na Češkem (1:2), ta je bil sploh prvi v tej sezoni v ligaškem delu konferenčne lige, ustavil pred novinarskimi mikrofoni in iskal odgovore na vprašanja, zakaj so Celjani odigrali srečanje proti Sigmi tako slabo. Trener Albert Riera jim je namenil kratko, a nazorno sporočilo.

Pred kratkim je doživel neuspeh z izbrano vrsto, saj je ostal brez možnosti za uvrstitev na SP 2026, zdaj pa je prekinil še izjemni zmagoviti evropski niz s Celjem. Ta je trajal zelo dolgo. Vključno z Banikom so Celjani v ponos Slovenije v Evropi nanizali pet zmag in zaigrali tako dobro, da so jim v taboru Sigme namenili veliko pohval. In tudi vlogo favorita. Kot da bi slednja zmotila Celjane do te mere, da so se na gostovanju na Češkem za razliko od avgustovske tekme v bližnji Ostravi proti Sigmi predstavilo v bistveno slabši podobi. Pri tem pa je bilo seveda potrebno kaj vprašati tudi gostitelje.

Kapetan NK Celja po tekmi v Olomucu:

''To enostavno ni bilo Celje, ki smo ga predstavljali to sezono. V prvem polčasu smo izgubljali žoge preveč enostavno. Sami smo jim jih dali, tako da so nas lahko kaznovali prek protinapadov. Na koncu smo malce nesrečno izgubili, ampak … Ko si ne zaslužiš, ti nogomet enostavno ne vrne. Zadeli smo dve vratnici, po katerih bi lahko izvlekli točko. V drugem polčasu smo bolj nadzorovali potek srečanja kot v prvem,'' je po porazu proti Sigmi povedal kapetan Celja Žan Karničnik in dodal, kako morajo zdaj iz tega izvleči nekaj pozitivnega. ''Moramo narediti analizo in se pripraviti na naslednji tekmi. V konferenčni ligi nas čakata še dve (v gosteh z Rijeko in doma s Shelbournom), na katerih bomo šli seveda na zmago in skušali osvojiti čim več točk.''

Riera: Sprejmite in hitro prebolite

Albert Riera opozarja varovance, da jih že v nedeljo čaka nov pomemben izpit. Foto: Jure Banfi Celjani, ki se želijo uvrstiti med najboljših osem, s tremi zmagami pa so si bolj ali manj že zagotovili vsaj nadaljevanje evropske sezone v izločilnem delu, imajo po porazu na Češkem (1:2) opravka z zelo pomembnim in zelo občutljivim trenutkom. Vsak poraz boli, v športu pa je najbolj pomembno, da se ekipa hitro dvigne in nadaljuje po starih tirnicah.

Tako je trener Celja Albert Riera, poln izkušenj, saj je doživel marsikaj kot igralec, vse večja pa je tudi njegova kilometrina v trenerskem poslu, varovancem poslal kratko, a nazorno sporočilo. ''Sprejmite in hitro prebolite, nedelja je zelo blizu,'' jim je dal Španec vedeti, naj hitro pozabijo na poraz v Olomucu in se osredotočijo na nov izziv, nedeljsko tekmo 1. SNL s Koprom. Z derbijem kroga.

"Šli smo iz napake v napako"

Riera je po srečanju izpostavil, kako so prav vsi igralci v Olomucu odigrali pod svojo ravnijo, a kljub ogromnem številu tehničnih napak, ki dogaja njegovim varovancem, vseeno do konca vztrajal v boju za pozitiven rezultat. Celjani so izgubili z 1:2, dvakrat pa zatresli vratnico. Plačali so davek prevelikemu številu napak, zaradi katerih niso mogli razviti svoje igre.

S slovensko reprezentanco je ostal praznih rok v kvalifikacijah za SP 2026, zdaj pa je izkusil še prvi poraz s Celjem v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage

''Zakaj toliko napak? Bili smo popolnoma sami, dogajale so se nam tehnične napake. Tudi igralci, ki so prišli v igro s klopi, niso dvignili ritma kot na nekaterih prejšnjih tekmah. Šli smo iz napake v napako in jim podarili veliko žog na sredini. Sigma pa ne stremi k temu, da bi vodila igro in imela posest. Njeni igralci so fizično dobri, prežijo na napake tekmeca. Tako so nas premagali,'' je še dejal Karničnik, nato pa krenil proti klubskemu avtobusu v Brno, nato pa bo letalo s celjsko odpravo poletelo proti Sloveniji.

Tokrat polet ne bo tako prijeten kot je bil denimo po vrnitvi iz Dublina. V taboru Celja pa bodo pazili, da igralcev poraz na Češkem ne bi preveč prizadel in jim pokvaril zmagoviti ritem, s katerim so to jesen navduševali tako doma kot tudi v Evropi.