Hrvaški urok ni padel: visok poraz Celja na Reki

Nogometaši Celja niso postali prva slovenska ekipa, ki bi zmagala na evropskih gostovanjih na Hrvaškem. V petem krogu Uefine konferenčne lige so gostovali na Rujevici pri Rijeki. Ob polčasu je bilo 0:0, v drugem pa so za zmago domačih s 3:0 zadeli Daniel Adu Adjei, slovenski reprezentant Dejan Petrović in Toni Fruk. Celjani so tako po treh zmagah doživeli drugi zaporedni evropski poraz in na lestvici zdrsnili iz prve deseterice.

Celjani so na Reki pogrešali poškodovanega kapetana Žana Karničnika, ki ga po operaciji rame čaka nekajmesečno okrevanje. Zaradi zdravstvenih težav sta nekaj zadnjih tekem izpustila prvi strelec Franko Kovačević in prodorni španski branilec Juanjo Nieto. A sta se oba vrnila v prvo enajsterico. Po podaji Maria Kvesića je imel Kovačević že v 10. minuti prvo priložnost za zadetek. Na začetku tekme so bili sicer več pri žogi domači in v 18. minuti se je moral prvič izkazati Žan-Luk Leban. Izvrstno je branil, ko je z 20 metrov streljal Samuele Vignato. V 30. minuti so bili Celjani še bliže vodstvo. Po hitrem protinapadu in predložku na drugo stran kazenskega prostora je iz prve streljal Nikita Josifov, a se je zatresel okvir vrat.

Albert Riera Foto: Aleš Fevžer V drugem polčasu so Celjani prevzeli posest nad žogo, a v 56. minuti dobili gol. Po podaji iz kota se je v gneči najbolje znašel Daniel Adu Adjei. Imel je dovolj prostora za strel in žoga je zletela mimo dotlej zanesljivega Lebana. Po doseženem golu so Rečani postali še nevarnejši za celjski gol. In drugi zadetek je visel v zraku. V 72. minuti ga je zabil Slovenec v dresu Rijeke, Dejan Petrović. Po predložku v kazenski prostor je žoga prišla do njega, strel ni bil najmočnejši, a natančen, da se je žoga znašla za celjskim vratarjem. Šele takrat je Albert Riera posegel po prvih dveh menjavah, a tekma se je tri minute pozneje za Celjane še bolj zapletla. Direkten rdeči karton je zaradi spotikanja dobil Artemijus Tutyškinas. Po izgubljeni žogi v 78. minuti je protinapad Rijeke za tretji gol na tekmi unovčil mladi hrvaški up Toni Fruk.

Zadnji krog ligaškega dela bo na sporedu naslednji četrtek, varovanci Alberta Riere bodo na domačem stadionu gostili že odpisani irski Shelbourne.

Ko je na Reki zagledal avtobus, mu je zaigralo srce

V ligaškem delu konferenčne lige je dosegel že pet zadetkov. Foto: Jure Banfi Tekma je bila nekaj posebnega za najboljšega strelca Celja. Kovačević se je na Rujevici dokazoval kot najstnik. Takrat je bil trener Matjaž Kek. "Ta tekma bo zame nekaj posebnega. V meni se, vse odkar smo prišli v hotel, budijo spomini. Na poti na trening sem videl avtobus, s katerim sem se pred toliko leti vozil v šolo in na treninge, zato sem res vesel, da sem spet tukaj, in toliko bolj komaj čakam tekmo. Tudi zaradi tega, ker sem zadnjih nekaj tekem preventivno izpustil. Imel sem manjšo težavo z mišico, ki smo ji raje dali čas, kot pa tvegali kaj večjega, zdaj pa sem znova pripravljen za vsako minuto, ki mi jo bo trener namenil," je hrvaški napadalec povedal pred tekmo.

"Verjamem, da smo pripravljeni. Ekipa je samozavestna, pred našimi navijači bomo odigrali dobro tekmo. Želimo osvojiti tri točke, to je naš cilj," je v sredo dejal Victor Sanchez, poln hvale na račun Alberta Riere in celjskega dolgoročnega projekta. "Je klub, ki stalno napreduje. Njihova prednost je to, da so usklajeni s profili igralcev, potrebnimi za njihov model igre. To počnejo odlično – tako strokovni štab kot tudi vodstvo kluba. Vesel sem za kolega Riero. V prejšnji sezoni sva bila tekmeca, a imava zelo dober odnos. Vesel sem, da španski trenerji dosegajo uspehe tudi zunaj Španije."

Slovan brez Šporarja, Bajrić dosegel avtogol

Petar Stojanović je z Legio gostoval v Armeniji, kjer je sanje o evropski jeseni letos sklenila Olimpija. Slovenski reprezentant je ostal med rezervisti. Poljski velikan potrebuje točke, če se želi vključiti v boj za napredovanje. A jih ni dosegel. Izgubil je z 1:2. Podobno velja za slovaškega prvaka Slovan Bratislava, ki je bil na delu v Makedoniji. Kenan Bajrić je igral od prve minute in nesrečno dosegel avtogol, Andraž Šporar pa zaradi poškodbe ni kandidiral za srečanje. Tudi Slovan je izgubil, Shkendija je bila boljša z 2:0. Jagiellonia Bialystok je z Dušanom Stojinovićem (bil je v prvi postavi) gostila Rayo Vallecano in izgubila z 1:2.

