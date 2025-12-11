Elšnik podal za zmago Zvezde, Horvat priboril 11-metrovko, a ...

Poleg tekem konferenčne lige se v četrtek igrajo tudi srečanja šestega kroga ligaškega dela lige Europa. Dinamo Zagreb je z 1:3 izgubil z Betisom. Miha Zajc je igral od 63. minute. "Slovenski" obračun med Sturmom iz Gradca (Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta igrala od prve minute) in Crveno zvezdo so z 1:0 dobili Beograjčani. Timi Max Elšnik je iz kota podal za zadetek. Ob 21. uri igrata Panathinaikos Adama Gnezde Čerina in Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića. Slovenca sta med rezervisti.

Tomi Horvat Foto: Guliverimage Na dvoboju Sturma in Crvene zvezde v Gradcu v prvem polčasu nismo videli nevarnejše priložnosti. V drugem delu tekme je bilo zanimivejše, dvakrat pa v središču pozornosti slovenska nogometaša. V 55. minuti je Timi Max Elšnik iz kota natančno podal na glavo Mirku Ivaniću, ki je zadel za vodstvo z 1:0.

V 68. minuti je Tomi Horvat izsilil 11-metrovko, ko ga je v kazenskem prostoru spotaknil Milson. A so Beograjčani takoj zagnali vik in krik, češ da je Horvat pred tem storil prekršek, ko si je priboril žogo in z njo stekel v protinapad. Sodnik je pogledal počasne posnetke in res dosodil prekršek slovenskemu reprezentantu. Tako tudi ni bilo 11-metrovke. Ostalo je 1:0 za goste in izid se tudi do konca tekme ni spremenil. To je tretja zaporedna zmaga Crvene zvezde, ki ima pred zadnjima dvema krogoma deset točk in še možnosti za izločilne boje.

