Nogometaše Celja v četrtek ob 18.45 čaka četrta tekma ligaškega dela konferenčne lige. V gosteh se bodo pomerili s češkim predstavnikom Sigmo iz Olomuca. V celjskem taboru so pred srečanjem precej samozavestni, kar potrjujejo tudi besede njihovega stratega Alberta Riere, ki zatrjuje, da je ekipa odlično pripravljena.

Španec na klopi Celja je pred tekmo izžareval precejšen optimizem. "Navkljub reprezentančnemu premoru je ekipa v odličnem stanju. Igralci so določen del vadbe v tem obdobju opravili doma. Potrebovali so nekaj počitka, da so se fizično in psihično odklopili od nogometa. Zdijo se mi lačni uspehov in motivirani, da nadaljujejo zastavljeno delo," je povedal trener Celja in dodal, da je v nogometu vedno treba stremeti k novim uspehom in se ne zgolj zadovoljiti z doseženim.

Celjane sicer na Češkem čaka mrzlo zimsko vreme. "Ko je mrzlo, igralci tečejo hitreje, zato bom kot trener imel manj dela. Svojim igralcem vedno rečem, da je mokro igrišče kot simulacija za tekme v angleškem prvenstvu, s čimer jih skušam motivirati, da bi nekega dne zaigrali v njej," je o zahtevnem terenu na Češkem razmišljal Riera.

Trenutno na četrtem mestu

Sigma v češkem državnem prvenstvu zaseda četrto mesto in ima za vodilno Slavijo iz Prage po 16 odigranih krogih devet točk zaostanka. V konferenčni ligi je zbrala štiri točke, kar ji trenutno zadostuje za 19. mesto na lestvici, ki še vodi v šestnajstino finala, medtem ko je Celje s polnim izkupičkom po treh tekmah na drugem mestu.

Toda osrednji akter celjskega nogometnega uspeha v zadnjih dveh sezonah temu ne pripisuje velikega pomena. "Vloga favorita je v končni fazi nepomembna, saj moraš na igrišču vedno pokazati, da si boljši. Želimo biti dominantni. Imamo načrt, kako jim zadati udarec v času, ko bomo imeli posest žoge."

"Zdijo se mi lačni uspehov in motivirani, da nadaljujejo zastavljeno delo." Foto: Guliverimage

Moštvo Sigme je po podatkih Transfermarkta vredno 18,53 milijona evrov. Med njegove najvrednejše nogometaše pa spadajo osrednji vezist Michal Beran, čigar vrednost znaša dva milijona evrov, ter krilna igralca Matej Mikulenka in Simion Michez, ki sta vredna milijon oziroma 1,2 milijona evrov. Nastop Micheza naj bi sicer bil zaradi poškodbe vprašljiv, prav tako bo zaradi poškodb odsotnih še nekaj članov češke zasedbe.

Vrednost Celjanov po Transfermarktu znaša 11,10 milijona evrov. Z 800.000 evri pa so najvrednejši člani moštva Nikita Josifov, Vitalij Lisakovič in Žan Karničnik.

"Fizično so zelo močna ekipa, v kateri se veliko igralcev vključuje v napad, kar velja tudi za osrednje branilce. Zagotovo nas bodo prisilili v branjenje, kjer bomo morali biti kompaktni," o tekmecu razmišlja Riera, ki ob tem opaža, da Sigma na trenutke igra precej podobno kot Banik, ki so ga Celjani letos že izločili v kvalifikacijah za omenjeno tekmovanje.

Španec se ob tem ne obremenjuje z zdravstvenimi težavami v domačem moštvu, saj slednje ne zadevajo njegove ekipe, za katero poudarja, da ni naključje, da v tem času z izjemo že dalj časa odsotnih Armandasa Kučysa in Marka Zabukovnika nima poškodovanih igralcev. "Trenutno nam gre vse po načrtu. Na tekmeca smo se pripravljali kot na vsakega drugega. Na Češko gremo po zmago." Foto: Jure Banfi

Šturm: Gremo po zmago

Precej prepričan o pozitivnem izidu na Češkem je tudi celjski krilni napadalec Danijel Šturm. "Trenutno nam gre vse po načrtu. Na tekmeca smo se pripravljali kot na vsakega drugega. Na Češko gremo po zmago."

"Pričakujem fizično zahtevno tekmo, na kateri bomo morali biti pozorni na predložke. Mislim, da moramo gledati nase in igrati svojo igro," je pred gostovanjem v Olomucu povedal Šturm in razmišljanje sklenil z besedami, da je lepo biti del ekipe, ki zmaguje.