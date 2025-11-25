Portal N1 poroča, da je generalna državna tožilka v zadevi Tima Matavža, nekdanjega nogometnega reprezentanta, ki je za nasilje nad ženo in zanemarjanje mladoletnih otrok po predlogu tožilke prejel le denarno kazen, odredila strokovni nadzor.

Matavž je bil obsojen zaradi hudega ekonomskega, psihičnega in fizičnega družinskega nasilja, vse do groženj z umorom. Po sklenitvi sporazuma s tožilstvom pa je prejel le denarno kazen v višini 2790 evrov.

Olajševalna okoliščina za to je bila poleg priznanja krivde in prehodne nekaznovanosti tudi to, da so razmere v družini, ki že več kot leto dni živi skupaj, po mnenju tožilstva in sodišča urejene.