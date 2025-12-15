Zvezdnica razkrila: Moj brat je oče mojega otroka

Britanska televizijska zvezdnica Mary Portas je mati treh otrok. Zdaj je razkrila, da je oče enega od njenih otrok njen lastni brat. Vendar sina ni sama nosila.

Leta 2012 sta Mary Portas in njena takratna žena Melanie Rickey postali starša sinu. Horatio je zdaj star 13 let in je bil spočet s pomočjo darovane sperme.

Razkritje skrivnosti

V enem od podkastov je 65-letna Portasova zdaj razkrila presenetljivo podrobnost: darovalec sperme je bil njen lastni brat Lawrence, piše nemški medij Focus.

"Mel si je želela otroka in meni je bilo od začetka jasno, da mora obstajati krvno sorodstvo," pravi Portasova v podkastu.

Želela je, da bi bili vsi njeni otroci v sorodu

Takrat je Portasova že imela dva otroka z bivšim možem in želela je, da bi bili vsi njeni otroci v sorodu. Njen brat Lawrence se je na koncu ponudil, da bo daroval spermo, saj sta si blizu in on ni želel lastnih otrok.

Mary Portas in Melanie Rickey sta bili poročeni med letoma 2014 in 2019. Foto: Guliverimage

"Lawrence je prišel z banke sperme in rekel: 'Končano, sestra!'" Po njenih besedah ​​med Lawrenceom in njeno takratno ženo Melanie, ki je nosila otroka, ni bilo nikoli nobenega spolnega stika.

"To je bilo bratovo darilo zame"

"Najlepši trenutek je bil, ko se je Horatio rodil. Poklicala sem Lawrencea in on je prišel ter ga držal. To je bilo njegovo darilo zame," je v podkastu še navdušeno dejala britanska zvezdnica.