Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
19.47

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
Melanie Rickey Mary Portas

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 19.47

28 minut

Zvezdnica razkrila: Moj brat je oče mojega otroka

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Mary Portas | Mary Portas je znana britanska podjetnica in televizijska zvezdnica. | Foto Guliverimage

Mary Portas je znana britanska podjetnica in televizijska zvezdnica.

Foto: Guliverimage

Britanska televizijska zvezdnica Mary Portas je mati treh otrok. Zdaj je razkrila, da je oče enega od njenih otrok njen lastni brat. Vendar sina ni sama nosila.

Leta 2012 sta Mary Portas in njena takratna žena Melanie Rickey postali starša sinu. Horatio je zdaj star 13 let in je bil spočet s pomočjo darovane sperme.

Razkritje skrivnosti

V enem od podkastov je 65-letna Portasova zdaj razkrila presenetljivo podrobnost: darovalec sperme je bil njen lastni brat Lawrence, piše nemški medij Focus.

Gloria-Sophie Burkandt
Trendi Hčerka znanega politika sporoča: Spet sem samska

"Mel si je želela otroka in meni je bilo od začetka jasno, da mora obstajati krvno sorodstvo," pravi Portasova v podkastu.

Želela je, da bi bili vsi njeni otroci v sorodu

Takrat je Portasova že imela dva otroka z bivšim možem in želela je, da bi bili vsi njeni otroci v sorodu. Njen brat Lawrence se je na koncu ponudil, da bo daroval spermo, saj sta si blizu in on ni želel lastnih otrok.

Mary Portas in Melanie Rickey sta bili poročeni med letoma 2014 in 2019. | Foto: Guliverimage Mary Portas in Melanie Rickey sta bili poročeni med letoma 2014 in 2019. Foto: Guliverimage

"Lawrence je prišel z banke sperme in rekel: 'Končano, sestra!'" Po njenih besedah ​​med Lawrenceom in njeno takratno ženo Melanie, ki je nosila otroka, ni bilo nikoli nobenega spolnega stika.

"To je bilo bratovo darilo zame"

"Najlepši trenutek je bil, ko se je Horatio rodil. Poklicala sem Lawrencea in on je prišel ter ga držal. To je bilo njegovo darilo zame," je v podkastu še navdušeno dejala britanska zvezdnica.

Tom Cruise in Nicole Kidman
Trendi Tom Cruise osupnil s svojo izjavo o nekdanji ženi
Melanie Rickey Mary Portas
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.