Hčerka znanega politika sporoča: Spet sem samska

Bavarski ministrski predsednik Markus Söder je eden od najbolj znanih in vplivnih nemških politikov. A zadnje čase se v Nemčiji bolj kot o njem govori o njegovi hčerki Glorii-Sophie Burkandt. Ta dviga precej prahu s svojimi izjavami, s katerimi spravlja v zadrego svojega očeta.

Gloria-Sophie Burkandt, ki bo letos decembra dopolnila 27 let, je fotomodel, vplivnica in igralka, ki menda živi med New Yorkom in Münchnom. Visoka Bavarka (meri 1,85 metra) je najstarejši otrok vodje bavarske CSU in prvega moža Bavarske Markusa Söderja.

Oče je leto po njenem rojstvu zapustil njeno mamo

Rodila se je, ko je bil Söder v zvezi z njeno mamo Ulriko Burkandt. Markus in Ulrike sta bila par nekaj let, a sta se leto po rojstvu hčerke razšla. V zakonu s Karin Baumüller-Söder so se nato bavarskemu politiku rodili še trije otroci: hčerka Selina in dva sinova, piše nemški medij Berliner Morgenpost.

Gloria-Sophie, ki je odraščala v Nürnbergu, je bila nekoč članica podmladka CDU/CSU, a se ni odločila za politično kariero kot njen oče.

Pravi, da je za razliko od očeta politično nevtralna

Za nemški medij Gala je pred leti dejala: "Z očetom sva popolnoma ločena. Res je tudi, da sem politično nevtralna. Nisem članica CSU ali CDU, ker mislim, da ima vsaka stranka svoje dobre strani - le vse jih je treba združiti."

Markus Söder je eno leto po rojstvu svoje nezakonske hčerke Glorie-Sophie zapustil njeno mamo Ulriko. Zadnje čase se Söder in njegova najstarejša hčerka zelo pogosto družita v javnosti. Poleg Glorie-Sophie ime Söder še 24-letno hčerko Selino, ki je obetavna v dresurnem jahanju. Foto: Guliverimage

V omenjenem pogovoru je tudi dejala, da jo moti, ker jo vedno povezujejo z očetom, toda zadnje čase sta se znašla na kar nekaj skupnih fotografijah.

Gloria-Sophie je požela nekaj posmeha

Gloria-Sophie je spravila očeta v zadrego, ko je v nemški zabavni televizijski oddaji s pomenljivim naslovom Najbolj neumni nemški zvezdnik (nem. Deutschlands dümmster Promi) najprej padla pri matematični nalogi, nato pa ni prepoznala dveh znanih politikov CDU.

"To je ... O bog, zdaj se ne spomnim," je dejala, ko so ji v oddaji pokazali sliko dolgoletnega krščanskodemokratskega nemškega kanclerja Helmuta Kohla. Nadaljevala je, da že po pogledu na politika lahko ugotoviš, ali pripada CDU ali SPD. Nato pa je zgrešila: "Ima zelo tople oči. Zaradi kravate, na kateri so rože, mislim, da je član SPD."

Zalomi se ji tudi pri Adenauerju

Prav tako ni prepoznala prvega povojnega zahodnonemškega kanclerja Konrada Adenauerja (CDU), ko so ji pokazali njegovo sliko.

V oddaji je pa prepoznala dve aktualni političarki, nekdanjo nemško zunanjo ministrico iz vrst Zelenih Annaleno Baerbock in nekdanjo poslanko Sahro Wagenknecht. Zalomilo pa se je spet, ko ni vedela, kaj pomenijo kratice stranke BSW, ki jo vodi Wagenknechtova.

Pozneje se je Gloria-Sophie na svojem Instagram računu posipala s pepelom in se opravičevala, ker ni spoznala Kohla.

Še nekaj tednov nazaj srečna v zvezi, zdaj pa samska

Ni minilo dolgo časa, ko je spet dvignila medijski prah in za nemški medij Bunte dejala, da je spet samska. Novica je nekatere osupnila, saj je bila le še nekaj tednov prej po poročanju medija Münchner Abendzeitung na Oktoberfestu še vedno v srečni zvezi.

Namesto da bi žalovala za bivšim fantom, je hči bavarskega politika po lastnih besedah odprta za novega moškega. "Mislim, da ko si samski, se začneš ozirati naokrog," je še povedala za Bunte.