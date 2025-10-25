Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sobota,
25. 10. 2025,
16.02

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija Markus Söder Gloria-Sophie Burkandt

Sobota, 25. 10. 2025, 16.02

1 ura, 21 minut

Hčerka znanega politika sporoča: Spet sem samska

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Gloria-Sophie Burkandt | 27-letna Gloria-Sophie Burkandt, hčerka bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja, je v zadnjem času pod drobnogledom nemških medijev. | Foto Guliverimage

27-letna Gloria-Sophie Burkandt, hčerka bavarskega ministrskega predsednika Markusa Söderja, je v zadnjem času pod drobnogledom nemških medijev.

Foto: Guliverimage

Bavarski ministrski predsednik Markus Söder je eden od najbolj znanih in vplivnih nemških politikov. A zadnje čase se v Nemčiji bolj kot o njem govori o njegovi hčerki Glorii-Sophie Burkandt. Ta dviga precej prahu s svojimi izjavami, s katerimi spravlja v zadrego svojega očeta.

Gloria-Sophie Burkandt, ki bo letos decembra dopolnila 27 let, je fotomodel, vplivnica in igralka, ki menda živi med New Yorkom in Münchnom. Visoka Bavarka (meri 1,85 metra) je najstarejši otrok vodje bavarske CSU in prvega moža Bavarske Markusa Söderja.

Oče je leto po njenem rojstvu zapustil njeno mamo

Rodila se je, ko je bil Söder v zvezi z njeno mamo Ulriko Burkandt. Markus in Ulrike sta bila par nekaj let, a sta se leto po rojstvu hčerke razšla. V zakonu s Karin Baumüller-Söder so se nato bavarskemu politiku rodili še trije otroci: hčerka Selina in dva sinova, piše nemški medij Berliner Morgenpost.

Celina Midelfart
Trendi Lepotica, ki ji je Melania prevzela fanta

Gloria-Sophie, ki je odraščala v Nürnbergu, je bila nekoč članica podmladka CDU/CSU, a se ni odločila za politično kariero kot njen oče.

Pravi, da je za razliko od očeta politično nevtralna

Za nemški medij Gala je pred leti dejala: "Z očetom sva popolnoma ločena. Res je tudi, da sem politično nevtralna. Nisem članica CSU ali CDU, ker mislim, da ima vsaka stranka svoje dobre strani - le vse jih je treba združiti."

Markus Söder je eno leto po rojstvu svoje nezakonske hčerke Glorie-Sophie zapustil njeno mamo Ulriko. Zadnje čase se Söder in njegova najstarejša hčerka zelo pogosto družita v javnosti. Poleg Glorie-Sophie ime Söder še 24-letno hčerko Selino, ki je obetavna v dresurnem jahanju. | Foto: Guliverimage Markus Söder je eno leto po rojstvu svoje nezakonske hčerke Glorie-Sophie zapustil njeno mamo Ulriko. Zadnje čase se Söder in njegova najstarejša hčerka zelo pogosto družita v javnosti. Poleg Glorie-Sophie ime Söder še 24-letno hčerko Selino, ki je obetavna v dresurnem jahanju. Foto: Guliverimage

V omenjenem pogovoru je tudi dejala, da jo moti, ker jo vedno povezujejo z očetom, toda zadnje čase sta se znašla na kar nekaj skupnih fotografijah.

Gloria-Sophie je požela nekaj posmeha

Gloria-Sophie je spravila očeta v zadrego, ko je v nemški zabavni televizijski oddaji s pomenljivim naslovom Najbolj neumni nemški zvezdnik (nem. Deutschlands dümmster Promi) najprej padla pri matematični nalogi, nato pa ni prepoznala dveh znanih politikov CDU.

Amira Pocher
Trendi Rodila se je v zibelki slovenstva, zdaj pa je zvezda v Nemčiji

"To je ... O bog, zdaj se ne spomnim," je dejala, ko so ji v oddaji pokazali sliko dolgoletnega krščanskodemokratskega nemškega kanclerja Helmuta Kohla. Nadaljevala je, da že po pogledu na politika lahko ugotoviš, ali pripada CDU ali SPD. Nato pa je zgrešila: "Ima zelo tople oči. Zaradi kravate, na kateri so rože, mislim, da je član SPD."

Zalomi se ji tudi pri Adenauerju

Prav tako ni prepoznala prvega povojnega zahodnonemškega kanclerja Konrada Adenauerja (CDU), ko so ji pokazali njegovo sliko.

V oddaji je pa prepoznala dve aktualni političarki, nekdanjo nemško zunanjo ministrico iz vrst Zelenih Annaleno Baerbock in nekdanjo poslanko Sahro Wagenknecht. Zalomilo pa se je spet, ko ni vedela, kaj pomenijo kratice stranke BSW, ki jo vodi Wagenknechtova.

Fotogalerija
1
 / 6

Pozneje se je Gloria-Sophie na svojem Instagram računu posipala s pepelom in se opravičevala, ker ni spoznala Kohla.

Še nekaj tednov nazaj srečna v zvezi, zdaj pa samska

Ni minilo dolgo časa, ko je spet dvignila medijski prah in za nemški medij Bunte dejala, da je spet samska. Novica je nekatere osupnila, saj je bila le še nekaj tednov prej po poročanju medija Münchner Abendzeitung na Oktoberfestu še vedno v srečni zvezi.

Namesto da bi žalovala za bivšim fantom, je hči bavarskega politika po lastnih besedah odprta za novega moškega. "Mislim, da ko si samski, se začneš ozirati naokrog," je še povedala za Bunte.

Esther Sedlaczek
Trendi Lepotica, ki jo povezujejo z Bastianom Schweinsteigerjem, odhaja
Sarah Brandner
Trendi Je ubogo, zavrnjeno dekle končno našlo ljubezen?
Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger
Trendi Ana povlekla radikalno potezo: to je storila Bastianu
Ana Ivanović
Trendi Moški, ki ga je Ana ljubila pred Bastianom. Se bo vrnil v njeno življenje?
Esther Sedlaczek
Trendi Spregovorila je o Bastianu Schweinsteigerju
Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović
Trendi Slaba novica za Bastiana Schweinsteigerja in Ano Ivanović: čas je za slovo od denarja
Sarah Brandner
Trendi Ubogo, zavrnjeno dekle
Ana Ivanović
Trendi Ana Ivanović se po ločitvi spet smeji: to je moški, s katerim aktivno preživlja čas
Bastian Schweinsteiger, Silva Kapitanova
Trendi Sosedje o Schweinsteigerjevi novi ljubezni: "Ženska je zelo problematična, njen cilj je denar"
Bastian Schweinsteiger
Trendi Schweinsteiger na Majorki uživa s skrivnostno svetlolasko
Nemčija Markus Söder Gloria-Sophie Burkandt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.