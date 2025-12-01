Omilitev strategije 2035? Lobiranja Nemcev, pismo je napisal tudi kancler.

Nemški kancer Friedrich Merz bo Evropsko komisijo pozval, naj pri prepovedi klasičnih motorjev po letu 2035 upošteva določene izjeme in sproti določene omejitve.

Evropska komisija si je precej ambiciozno in istočasno kontroverzno postavila cilj, da z letom 2035 v Evropski uniji ustavi prodajo novih avtomobilov s klasičnimi motorji. Trenutno je na trgu novih avtomobilov delež električnih okrog 17 odstotkov, skupaj s priključnimi hibridi pa se delež počasi giblje proti 30 odstotkom. Čeprav je leto 2035 še relativno daleč, je tako visok preskok proti stotim odstotkom vse težje realno pričakovati.

Foto: Reuters

To je tudi sporočilo nemškega kanclerja Fridericha Merza, ki ga bo predstavil Evropski komisiji. Merz meni, da potrebujejo avtomobilski proizvajalci predvsem več prilagodljivosti pri doseganju želenih ciljev dekarbonizacije. Oteževalna okoliščina so pritiski novih kitajskih tekmecev in počasnejši preboj električnih vozil, ki je neposredno odvisen od ponudbe na trgu in trenutnih cen. Primeri kažejo, da pri kombinaciji ustreznega avtomobila in cen nato tudi povpraševanje ni problematično.

Čeprav so bila znotraj nemške vlade mnenja deljena, je koalicija vendarle sprejela odločitev - njihov predlog je po letu 2035 dovoliti priključne hibride in visoko učinkovite motorje z notranjim zgorevanjem.

“Naš cilj bi moral biti tehnološko nevtralna, prilagodljiva in realistična ureditev emisij CO2, ki dosega podnebne cilje EU, ne da bi pri tem ogrozila inovacije in industrijsko ustvarjanje vrednosti,« je Merz zapisal v pismu Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije.

Foto: Gregor Pavšič

Čez 10 dni znani osveženi cilji izpustov CO2

V skladu s pozivi iz industrije je Merz dejal, da bi morali pri prehodu imeti vlogo priključni hibridi in vozila s podaljševalnikom dosega, pa tudi biogoriva ter prizadevanja za zmanjšanje emisij v proizvodnji - na primer z uporabo zelenega jekla, ki se proizvaja z uporabo obnovljive energije.

Evropska komisija, izvršni organ EU, naj bi 10. decembra predstavila posodobljene cilje glede dovoljenih ogljičnih emisij za avtomobilski sektor. Prav zato je bilo mogoče v zadnjem obdobju že videti precej poskusov lobiranja s strani različnih avtomobilskih proizvajalcev.

Nemški avtomobilski lobi VDA je pozdravil prizadevanja Berlina za izjeme.

“To je dobra novica za avtomobilsko industrijo in za njenih več sto tisoč zaposlenih,” je dejala predsednica VDA Hildegard Mueller.

Bruseljska kampanjska skupina Transport & Environment je potezo kritizirala, češ da se Berlin oklepa zastarele tehnologije.