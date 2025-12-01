Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
8.12

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
izpusti CO2 Prodaja avtomobilov Nemčija

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 8.12

35 minut

Novi avtomobili po letu 2035

Omilitev strategije 2035? Lobiranja Nemcev, pismo je napisal tudi kancler.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
izpušni sistem dizel | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nemški kancer Friedrich Merz bo Evropsko komisijo pozval, naj pri prepovedi klasičnih motorjev po letu 2035 upošteva določene izjeme in sproti določene omejitve.

Peugeot hibrid
Avtomoto Nov avtomobilski mejnik: dizel v 15 letih s prestola na četrto mesto

Evropska komisija si je precej ambiciozno in istočasno kontroverzno postavila cilj, da z letom 2035 v Evropski uniji ustavi prodajo novih avtomobilov s klasičnimi motorji. Trenutno je na trgu novih avtomobilov delež električnih okrog 17 odstotkov, skupaj s priključnimi hibridi pa se delež počasi giblje proti 30 odstotkom. Čeprav je leto 2035 še relativno daleč, je tako visok preskok proti stotim odstotkom vse težje realno pričakovati. 

Friedrich Merz | Foto: Reuters Foto: Reuters Nemški kancler lobira za evropsko avtomobilsko industrijo

To je tudi sporočilo nemškega kanclerja Fridericha Merza, ki ga bo predstavil Evropski komisiji. Merz meni, da potrebujejo avtomobilski proizvajalci predvsem več prilagodljivosti pri doseganju želenih ciljev dekarbonizacije. Oteževalna okoliščina so pritiski novih kitajskih tekmecev in počasnejši preboj električnih vozil, ki je neposredno odvisen od ponudbe na trgu in trenutnih cen. Primeri kažejo, da pri kombinaciji ustreznega avtomobila in cen nato tudi povpraševanje ni problematično.

Čeprav so bila znotraj nemške vlade mnenja deljena, je koalicija vendarle sprejela odločitev - njihov predlog je po letu 2035 dovoliti priključne hibride in visoko učinkovite motorje z notranjim zgorevanjem. 

“Naš cilj bi moral biti tehnološko nevtralna, prilagodljiva in realistična ureditev emisij CO2, ki dosega podnebne cilje EU, ne da bi pri tem ogrozila inovacije in industrijsko ustvarjanje vrednosti,« je Merz zapisal v pismu Ursuli von der Leyen, predsednici Evropske komisije. 

Honda C-RV PHEV | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Čez 10 dni znani osveženi cilji izpustov CO2

V skladu s pozivi iz industrije je Merz dejal, da bi morali pri prehodu imeti vlogo priključni hibridi in vozila s podaljševalnikom dosega, pa tudi biogoriva ter prizadevanja za zmanjšanje emisij v proizvodnji - na primer z uporabo zelenega jekla, ki se proizvaja z uporabo obnovljive energije.

Evropska komisija, izvršni organ EU, naj bi 10. decembra predstavila posodobljene cilje glede dovoljenih ogljičnih emisij za avtomobilski sektor. Prav zato je bilo mogoče v zadnjem obdobju že videti precej poskusov lobiranja s strani različnih avtomobilskih proizvajalcev. 

Nemški avtomobilski lobi VDA je pozdravil prizadevanja Berlina za izjeme.

“To je dobra novica za avtomobilsko industrijo in za njenih več sto tisoč zaposlenih,” je dejala predsednica VDA Hildegard Mueller.

Bruseljska kampanjska skupina Transport & Environment je potezo kritizirala, češ da se Berlin oklepa zastarele tehnologije.

izpusti CO2 Prodaja avtomobilov Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.