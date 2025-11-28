Ljubljansko podjetje Do avta naročenih vozil ni dobavilo kupcem, čeprav so jih ti že plačali, je ugotovil tržni inšpektorat. Potrošnikom svetuje previdnost pri poslovanju s tem podjetjem.

Inšpektorat je pri poslovanju podjetja ugotovil več primerov nepravilnosti pri naročilih in uvozu rabljenih vozil. Podjetje je od potrošnikov prejelo plačila za naročena vozila, ki jih ni dobavilo niti v dogovorjenem niti v dodatnem roku, ki ga je določil potrošnik, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Glede na vse pridobljene informacije obstaja možnost, da potrošniki vozila po plačilu ne bodo prejeli, prav tako bi bilo lahko oteženo morebitno vračilo plačil," so opozorili.

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje obveznosti iz pogodbe ne izpolni v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje obveznosti ne izpolni niti v dodatnem roku, ki mu ga določi potrošnik, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Zakon sicer določa tudi primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodatni rok za izpolnitev svojih obveznosti. To se lahko zgodi, če podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila, so poudarili na inšpektoratu.