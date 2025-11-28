Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
28. 11. 2025,
11.42

Osveženo pred

32 minut

Thermometer Blue 0,55

prepovedane droge policija Ljubljana prometna nesreča

Petek, 28. 11. 2025, 11.42

32 minut

Zdaj je znan pravi razlog za to, da je 18-letnik zbežal s prizorišča prometne nesreče #foto

Avtor:
Sa. B.

Prepovedane droge, ki so jih policisti našli pri 18-letnem vozniku, ki je v sredo dopoldne povzročil prometno nesrečo na Šmartinski cesti v Ljubljani. | 18-letnik je imel pri sebi več zavitkov prepovedanih drog. | Foto Policijska uprava Ljubljana

18-letnik je imel pri sebi več zavitkov prepovedanih drog.

Foto: Policijska uprava Ljubljana

Prometno nesrečo, ki se je v sredo okoli 9. ure zgodila na Šmartinski cesti v Ljubljani, je po do zdaj znanih podatkih povzročil 18-letni slovenski državljan. Ta je po povzročitvi nesreče s kraja nesreče pobegnil, med begom pa je odvrgel predmet. Ljubljanski policisti so ugotovili, da je imel pri sebi PVC-vrečko ter nogavico, v katerih je bilo skoraj 60 zavitkov kokaina in heroina.

prometna nesreča, Ljubljana, avtomobil, policija
Novice Znano je, zakaj je bežal voznik, ki je povzročil nesrečo na Šmartinski cesti #foto

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave ter zbranih obvestil so policisti od pristojnega sodišča pridobili odredbo za hišno preiskavo in preiskavo vozila. Na naslovu povzročitelja nesreče so našli več kot 3.000 evrov gotovine, ki so mu jo zasegli, saj ni znano, na kakšen način jo je pridobil. Našli so tudi še nekaj zavitkov prepovedanih drog, heroina in konoplje, ter pripomočke za preprodajo drog. 

Zaradi vseh ugotovitev so osumljenca pridržali in mu zasegli osebno vozilo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V nesreči sta se dva človeka lažje poškodovala, eden pa hujše, a njegovo življenje ni ogroženo, so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Fotogalerija
1
 / 4

Obe udeleženi vozili pristali na strehi

Kot smo že poročali, so policisti v sredo nekaj pred 9. uro na ljubljanski obvoznici zaznali voznika osebnega vozila, ki je storil hujši cestnoprometni prekršek. Policista sta s službenim vozilom policije poskusila ustaviti voznika, ki pa navodil ni upošteval. S pospešeno hitrostjo je storil še več drugih nevarnih cestnoprometnih prekrškov in se skušal izogniti kontroli. 

"Kmalu za tem je 25-letni voznik, državljan Slovenije, v križišču Servisne in Šmartinske ceste zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom in povzročil prometno nesrečo, v kateri sta se obe udeleženi vozili prevrnili na streho. Po nesreči je povzročitelj peš pobegnil s kraja. Kmalu po nesreči so ga policisti v bližini našli in mu omejili gibanje," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Med postopkom so ugotovili, da povzročitelj prometne nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Osumljenemu so odredili pridržanje in mu zasegli vozilo.

Fotogalerija
1
 / 3
prepovedane droge policija Ljubljana prometna nesreča
