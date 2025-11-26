Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TV spored

Vreme

Vreme
Sa. B., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
8.59

Znane so podrobnosti hude prometne nesreče na primorski avtocesti

Prometna nesreča, zaprta primorska avtocesta | Promet je po primorski avtocesti stekel ob 23.22. Fotografija je simbolična. | Foto promet.si

Promet je po primorski avtocesti stekel ob 23.22. Fotografija je simbolična.

Foto: promet.si

Prometna nesreča na primorski avtocesti med razcepoma Nanos in Senožečami, v kateri je v torek umrl 43-letni nemški državljan, je po navedbah Policijske uprave (PU) Koper povzročil 63-letni poljski državljan. V nesreči, ki je bila posledica neprilagojene hitrosti in slabe vidljivosti, so bila vpletena tri vozila – dve tovorni in eno osebno.

prometna nesreča
Novice Huda nesreča na primorski avtocesti, ena oseba umrla, druga hudo poškodovana

Prometna nesreča se je v smeri Kopra zgodila v torek okoli 16.30. Policisti so ugotovili, da je 43-letni nemški državljan pred nesrečo vozil tovornjak s polpriklopnikom. Iz neznanega razloga je vozilo ustavil na skrajno desnem robu vozišča. Zatem je zapustil vozilo in odšel na zadnjo stran vozila za zadnji del polpriklopnika.

Iz smeri Razdrtega je zatem pripeljala voznica osebnega avtomobila, 42-letna ukrajinska državljanka in ustavila vozilo na desnem prometnem pasu za zadnjim delom polpriklopnika. Voznica je v času mirovanja ostala na voznikovem sedežu avtomobila. Čez čas pa je kot tretji po desnem prometnem pasu pripeljal voznik še enega tovornjaka s polpriklopnikom, in sicer 63-letni poljski državljan, so navedli pri PU Koper.

Avtomobil ga je potisnil v zadnji del polpriklopnika

Poljak je zaradi neprilagojene hitrosti in slabe vidljivosti s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki ga je nato po trku potisnilo naprej v smeri zadnjega dela pred njim parkiranega polpriklopnika. V tistem času se je nemški voznik nahajal med osebnim avtomobilom in zadnjim delom svojega polpriklopnika. Pri tem ga je osebni avtomobil potisnil v zadnji del polpriklopnika.

Zaradi poškodb je 43-letni nemški državljan umrl na kraju nesreče. Voznica osebnega avtomobila, ki je bila pripeta z varnostnim pasom in je po trkih obstala na voznikovem sedežu, je v prometni nesreči dobila posebno hude poškodbe in so jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center ter je še vedno življenjsko ogrožena. Povzročitelj je po trku v osebni avtomobil odvil v levo in po levi obvozil vsa vozila, se ustavil na desnem robu vozišča in v prometni nesreči ni bil poškodovan.

Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje. Promet je po primorski avtocesti sicer stekel ob 23.22, so sporočili s koprske policijske uprave.

