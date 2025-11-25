Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
25. 11. 2025,
19.11

17 minut

Torek, 25. 11. 2025, 19.11

17 minut

Huda nesreča na primorski avtocesti, ena oseba umrla, druga hudo poškodovana

Avtor:
P. P.

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Promet.si/Facebook

Popoldne je v prometni nesreči na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami umrla ena oseba. Še en udeleženec nesreče je hudo poškodovan.

Na Policijski upravi Koper so za N1 povedali, se je nesreča zgodila okoli 16.30. V nesreči sta bili udeleženi dve tovorni in eno osebno vozilo. Posledice nesreče so bile za eno osebo usodne, druga pa je utrpela zelo hude poškodbe.

Portal promet.si poroča, da sta na omenjenem odseku avtoceste trenutno zaprta vozni in počasni pas. Nastal je zastoj, za zdaj zamuda znaša do deset minut, opozarja portal.

