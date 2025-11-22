Nesreča na gorenjski avtocesti, povsod po cestišču so predmeti

Gorenjska avtocesta je bila zaradi prometne nesreče nekaj časa zaprta med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani. Poškodovana vozila so na odstavnem in prehitevalnem pasu, povsod po cestišču so predmeti. Nastal je zastoj, je poročal prometnoinformacijski center. Na primorski avtocesti je zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti se je zgodila hujša nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil. V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 13. uro pri izvozu Brod proti Ljubljani, so bili udeleženi vozniki treh vozil. Pri tem sta se lažje poškodovala dva voznika in trije potniki v vozilih, so za STA pojasnili na policiji.

Vzrok za nesrečo je po podatkih Policijske uprave Ljubljana neprilagojena hitrost. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je bil na tem delu avtoceste za krajši čas oviran promet. Malo po 14. uri so avtocesto na tem odseku znova odprli.

Kastelec zaprt zaradi močne burje

Še vedno pa je zaprta primorska avtocesta v predoru Kastelec. Obvoz je urejen po regionalni cesti Kastelec–Kozina. Agencija za okolje je zaradi burje za jugozahod države razglasila oranžno opozorilo.

Dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Popoldne bo burja slabela in v noči na nedeljo ponehala, napovedujejo vremenoslovci.

Zaradi burje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom.

Zaradi burje se na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina-Selo-Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da naj upoštevajo trenutno signalizacijo na vozišču.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.