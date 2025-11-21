Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hujše trčenje vozil na Celovški: eno vozilo odbilo v pešca, ki je hudo poškodovan

Zaradi opravljanja ogleda kraja prometne nesreče je na omenjenem delu zaprto vozišče Celovške ceste v obe smeri.

Zaradi opravljanja ogleda kraja prometne nesreče je na omenjenem delu zaprto vozišče Celovške ceste v obe smeri.

Foto: STA

Zaradi prometne nesreče je zaprta Celovška cesta v križišču z Ulico Jožeta Jame proti Medvodam. Nastal je zastoj, poroča prometnoinformacijski center. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili več podrobnosti, ena oseba je huje poškodovana.

Prometna nesreča se je v križišču Ulice Jožeta Jame in Celovške ceste zgodila okoli 9. ure, v njej pa so bili udeleženi voznika osebnih vozil in pešec.

Po do zdaj znanih podatkih je voznik osebnega vozila vozil po Celovški cesti. Ko je z vozilom pripeljal do križišča z Ulico Jožeta Jame, je pri rdeči luči na semaforju zapeljal naravnost v križišče in pri tem z vozilom trčil v drug osebni avtomobil.

Foto: STA

Po trčenju je vozilo povzročitelja odbilo v desno, kjer je trčilo v pešca. Pešec se je v nesreči huje poškodoval, voznika osebnih vozil pa lažje.

Na kraj so napotili več reševalnih vozil, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil, ogled kraja in preverjanje vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Razlitje nafte na štajerki

Zaradi razlite nafte pa je promet oviran na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. "Vozite previdno," voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

